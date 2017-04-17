Защищайся! Спортивный обзор

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15 апреля прошел. От «СК Молодежный» приняли участие 13 человек.— Иван Соколов (2007 г.р.) занял 3 место в своей возрастной категории.14 апреляпрошел 24-й традиционный турнир по самбо среди юношей 2001-2002 г.р., посвященный памяти Владимира Кованова. В соревнованиях приняли участие более ста юных самбистов из различных городов и областей.Город Ковров представляли воспитанники СДЮСШОР дзюдо, самбо имени С.М. Рыбина и воспитанники СК «Молодежный». Во время соревнований призовые места заняли:Андрей Зимин занял 3-е место в весовой категории до 60 кг.Семен Сипач занял 1-е место в весовой категории до 46 кг.Алексей Лосев занял 3-е место в весовой категории до 46 кг.Сергей Лощилов занял 1-е место в весовой категории свыше 84 кг.Роман Алькаев занял 1-е место в весовой категории до 42 кг.разделили 3-ю ступень пьедестала в весовой категории до 42 кг.Егор Емельянов занял 3-е место в весовой категории до 55 кг.Данил Неганов занял 1-е место в весовой категории до 66 кг.Иван Жуков занял 3-е место в весовой категории до 72 кг.разделили 3-е место в весовой категории до 78 кг.заняли 3-е место в весовой категории до 50 кг.Егор Курочкин занял 3-е место в весовой категории до 84 кг.Наталья Белова заняла 2-е место в весовой категории до 60 кг.Мария Шашкова заняла 1-е место в весовой категории до 65 кг.Ксения Кузьмина заняла 2-е место в весовой категории до 65 кг.Анна Шагалова заняла 2-е место в весовой категории до 40 кг.Татьяна Волкова заняла 3-е место в весовой категории до 40 кг.заняла 1-е место в весовой категории до 56 кг.Маргарита Гурьянова заняла 2-е место в весовой категории до 56 кг.Анастасия Курач заняла 2-е место в весовой категории до 51 кг.Дарья Костина заняла 2-е место в весовой категории до 52 кг.Анастасия Агеева заняла 3-е место в весовой категории до 52 кг.15 апреля в городе Шуя прошел Межрегиональный турнир по дзюдо среди юношей 2005-2006 г.р. и 2007-2008г.р., приуроченный к очередной годовщине победы в Великой Отечественной войне. Город Ковров представляли воспитанники СДЮСШОР дзюдо, самбо имени С.М. Рыбина.Во время упорной борьбызанял почетное 1-е место из более чем сорока участников в своей весовой категории до 30 килограмм.занял почетное 1-е место.завоевали 3-и места в своих весовых категориях.А 15 апреля в городе Рыбинск проходил Всероссийский турнир по самбо среди юношей 2003-2004 г.р. с отбором на Россию. Более двухсот спортсменов приехали побороться за шанс выступить на Первенстве России, которое пройдет в городе Казань. Ковров представил воспитанник СДЮСШОР дзюдо, самбо имени С.М. Рыбина. В ходе соревнования Роман завоевав почетное 3-е место остановился в шаге от возможности поехать на первенство России.В апреле в ковровских школах прошёл школы кубок по баскетболу памяти Думовых.Девушки:1 место – МБОУ СОШ № 8,2 место – МБОУ СОШ № 10,3 место – МБОУ СОШ № 14.1 место – МБОУ СОШ № 14,2 место – МБОУ СОШ № 15,3 место – МБОУ СОШ № 23В Санкт-Петербурге прошёл международный турнир «OPEN GRAPPLING RUSSIA 2017», Олимпиада боевых искуств «восток-запад». От " Федерации Джиу-Джитсу Владимирской области" участвовали три спортсмена: Михаил Ахрашкин, Олег Тутжаров и Максим Воронов.занял второе место в возрастной категории «мужчины».С 14 по 16 апреля во Владимире прошел Всероссийский турнир по ОСЕ (смешанные единоборства). Воспитанники тренера А. Кошелева выступили:1 место 12-13 лет (55 кг) Виктор Торохов — 3 победы2 место 14-15 лет (65 кг) Михаил Стыров – 3 победы и 1 поражение в финале в дополнительном раунде.16 апреля в ДЮСШ по конному спорту прошло Открытое первенство Коврова по выездке «Костюмированные старты».1 место — Евгения Осташевская2 место — Евгения Помелова3 место — Дарья Запруднова