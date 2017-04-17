Спорт
Защищайся! Спортивный обзор
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Результаты соревнований по дзюдо и самбо, джиу-джитсу, рукопашному бою, а также городского кубка среди школ по баскетболу и Первенства Коврова по выездке — сегодня в спортивном обзоре.
Дзюдо, самбо
15 апреля прошел межрегиональный турнир по дзюдо, приуроченный к очередной годовщине победы в Великой Отечественной войне. От «СК Молодежный» приняли участие 13 человек.
Результаты:
— Иван Соколов (2007 г.р.) занял 3 место в своей возрастной категории.
14 апреля в спортивном комплексе «Темп» прошел 24-й традиционный турнир по самбо среди юношей 2001-2002 г.р., посвященный памяти Владимира Кованова. В соревнованиях приняли участие более ста юных самбистов из различных городов и областей.
Город Ковров представляли воспитанники СДЮСШОР дзюдо, самбо имени С.М. Рыбина и воспитанники СК «Молодежный». Во время соревнований призовые места заняли:
Андрей Зимин занял 3-е место в весовой категории до 60 кг.
Семен Сипач занял 1-е место в весовой категории до 46 кг.
Алексей Лосев занял 3-е место в весовой категории до 46 кг.
Сергей Лощилов занял 1-е место в весовой категории свыше 84 кг.
Роман Алькаев занял 1-е место в весовой категории до 42 кг.
Егор Никоноров и Евгений Аникин разделили 3-ю ступень пьедестала в весовой категории до 42 кг.
Егор Емельянов занял 3-е место в весовой категории до 55 кг.
Данил Неганов занял 1-е место в весовой категории до 66 кг.
Иван Жуков занял 3-е место в весовой категории до 72 кг.
Илья Маринов и Александр Мигунов разделили 3-е место в весовой категории до 78 кг.
Илья Пичугин и Николай Титов заняли 3-е место в весовой категории до 50 кг.
Егор Курочкин занял 3-е место в весовой категории до 84 кг.
Наталья Белова заняла 2-е место в весовой категории до 60 кг.
Мария Шашкова заняла 1-е место в весовой категории до 65 кг.
Ксения Кузьмина заняла 2-е место в весовой категории до 65 кг.
Анна Шагалова заняла 2-е место в весовой категории до 40 кг.
Татьяна Волкова заняла 3-е место в весовой категории до 40 кг.
Юлия Холоднова заняла 1-е место в весовой категории до 56 кг.
Маргарита Гурьянова заняла 2-е место в весовой категории до 56 кг.
Анастасия Курач заняла 2-е место в весовой категории до 51 кг.
Дарья Костина заняла 2-е место в весовой категории до 52 кг.
Анастасия Агеева заняла 3-е место в весовой категории до 52 кг.
15 апреля в городе Шуя прошел Межрегиональный турнир по дзюдо среди юношей 2005-2006 г.р. и 2007-2008г.р., приуроченный к очередной годовщине победы в Великой Отечественной войне. Город Ковров представляли воспитанники СДЮСШОР дзюдо, самбо имени С.М. Рыбина.
Во время упорной борьбы Матвей Терентьев занял почетное 1-е место из более чем сорока участников в своей весовой категории до 30 килограмм.
Матвей Пинигин занял почетное 1-е место. Григорий Привалов, Максим Блинов и Никита Трошин завоевали 3-и места в своих весовых категориях.
А 15 апреля в городе Рыбинск проходил Всероссийский турнир по самбо среди юношей 2003-2004 г.р. с отбором на Россию. Более двухсот спортсменов приехали побороться за шанс выступить на Первенстве России, которое пройдет в городе Казань. Ковров представил воспитанник СДЮСШОР дзюдо, самбо имени С.М. Рыбина Роман Князев. В ходе соревнования Роман завоевав почетное 3-е место остановился в шаге от возможности поехать на первенство России.
В апреле в ковровских школах прошёл школы кубок по баскетболу памяти Думовых.
Девушки:
1 место – МБОУ СОШ № 8,
2 место – МБОУ СОШ № 10,
3 место – МБОУ СОШ № 14.
Юноши:
1 место – МБОУ СОШ № 14,
2 место – МБОУ СОШ № 15,
3 место – МБОУ СОШ № 23
Джиу-джитсу
В Санкт-Петербурге прошёл международный турнир «OPEN GRAPPLING RUSSIA 2017», Олимпиада боевых искуств «восток-запад». От " Федерации Джиу-Джитсу Владимирской области" участвовали три спортсмена: Михаил Ахрашкин, Олег Тутжаров и Максим Воронов.
Максим Воронов занял второе место в возрастной категории «мужчины».
С 14 по 16 апреля во Владимире прошел Всероссийский турнир по ОСЕ (смешанные единоборства). Воспитанники тренера А. Кошелева выступили:
1 место 12-13 лет (55 кг) Виктор Торохов — 3 победы
2 место 14-15 лет (65 кг) Михаил Стыров – 3 победы и 1 поражение в финале в дополнительном раунде.
16 апреля в ДЮСШ по конному спорту прошло Открытое первенство Коврова по выездке «Костюмированные старты».
Результаты:
1 место — Евгения Осташевская
2 место — Евгения Помелова
3 место — Дарья Запруднова
Дзюдо, самбо
15 апреля прошел межрегиональный турнир по дзюдо, приуроченный к очередной годовщине победы в Великой Отечественной войне. От «СК Молодежный» приняли участие 13 человек.
Результаты:
— Иван Соколов (2007 г.р.) занял 3 место в своей возрастной категории.
14 апреля в спортивном комплексе «Темп» прошел 24-й традиционный турнир по самбо среди юношей 2001-2002 г.р., посвященный памяти Владимира Кованова. В соревнованиях приняли участие более ста юных самбистов из различных городов и областей.
Город Ковров представляли воспитанники СДЮСШОР дзюдо, самбо имени С.М. Рыбина и воспитанники СК «Молодежный». Во время соревнований призовые места заняли:
Андрей Зимин занял 3-е место в весовой категории до 60 кг.
Семен Сипач занял 1-е место в весовой категории до 46 кг.
Алексей Лосев занял 3-е место в весовой категории до 46 кг.
Сергей Лощилов занял 1-е место в весовой категории свыше 84 кг.
Роман Алькаев занял 1-е место в весовой категории до 42 кг.
Егор Никоноров и Евгений Аникин разделили 3-ю ступень пьедестала в весовой категории до 42 кг.
Егор Емельянов занял 3-е место в весовой категории до 55 кг.
Данил Неганов занял 1-е место в весовой категории до 66 кг.
Иван Жуков занял 3-е место в весовой категории до 72 кг.
Илья Маринов и Александр Мигунов разделили 3-е место в весовой категории до 78 кг.
Илья Пичугин и Николай Титов заняли 3-е место в весовой категории до 50 кг.
Егор Курочкин занял 3-е место в весовой категории до 84 кг.
Наталья Белова заняла 2-е место в весовой категории до 60 кг.
Мария Шашкова заняла 1-е место в весовой категории до 65 кг.
Ксения Кузьмина заняла 2-е место в весовой категории до 65 кг.
Анна Шагалова заняла 2-е место в весовой категории до 40 кг.
Татьяна Волкова заняла 3-е место в весовой категории до 40 кг.
Юлия Холоднова заняла 1-е место в весовой категории до 56 кг.
Маргарита Гурьянова заняла 2-е место в весовой категории до 56 кг.
Анастасия Курач заняла 2-е место в весовой категории до 51 кг.
Дарья Костина заняла 2-е место в весовой категории до 52 кг.
Анастасия Агеева заняла 3-е место в весовой категории до 52 кг.
15 апреля в городе Шуя прошел Межрегиональный турнир по дзюдо среди юношей 2005-2006 г.р. и 2007-2008г.р., приуроченный к очередной годовщине победы в Великой Отечественной войне. Город Ковров представляли воспитанники СДЮСШОР дзюдо, самбо имени С.М. Рыбина.
Во время упорной борьбы Матвей Терентьев занял почетное 1-е место из более чем сорока участников в своей весовой категории до 30 килограмм.
Матвей Пинигин занял почетное 1-е место. Григорий Привалов, Максим Блинов и Никита Трошин завоевали 3-и места в своих весовых категориях.
А 15 апреля в городе Рыбинск проходил Всероссийский турнир по самбо среди юношей 2003-2004 г.р. с отбором на Россию. Более двухсот спортсменов приехали побороться за шанс выступить на Первенстве России, которое пройдет в городе Казань. Ковров представил воспитанник СДЮСШОР дзюдо, самбо имени С.М. Рыбина Роман Князев. В ходе соревнования Роман завоевав почетное 3-е место остановился в шаге от возможности поехать на первенство России.
Баскетбол
В апреле в ковровских школах прошёл школы кубок по баскетболу памяти Думовых.
Девушки:
1 место – МБОУ СОШ № 8,
2 место – МБОУ СОШ № 10,
3 место – МБОУ СОШ № 14.
Юноши:
1 место – МБОУ СОШ № 14,
2 место – МБОУ СОШ № 15,
3 место – МБОУ СОШ № 23
Джиу-джитсу
В Санкт-Петербурге прошёл международный турнир «OPEN GRAPPLING RUSSIA 2017», Олимпиада боевых искуств «восток-запад». От " Федерации Джиу-Джитсу Владимирской области" участвовали три спортсмена: Михаил Ахрашкин, Олег Тутжаров и Максим Воронов.
Максим Воронов занял второе место в возрастной категории «мужчины».
Рукопашный бой
С 14 по 16 апреля во Владимире прошел Всероссийский турнир по ОСЕ (смешанные единоборства). Воспитанники тренера А. Кошелева выступили:
1 место 12-13 лет (55 кг) Виктор Торохов — 3 победы
2 место 14-15 лет (65 кг) Михаил Стыров – 3 победы и 1 поражение в финале в дополнительном раунде.
Конный спорт
16 апреля в ДЮСШ по конному спорту прошло Открытое первенство Коврова по выездке «Костюмированные старты».
Результаты:
1 место — Евгения Осташевская
2 место — Евгения Помелова
3 место — Дарья Запруднова
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