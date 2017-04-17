Спорт

Защищайся! Спортивный обзор

Вероника Никитина
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Результаты соревнований по дзюдо и самбо, джиу-джитсу, рукопашному бою, а также городского кубка среди школ по баскетболу и Первенства Коврова по выездке — сегодня в спортивном обзоре.

Дзюдо, самбо


Фото из открытых источников

15 апреля прошел межрегиональный турнир по дзюдо, приуроченный к очередной годовщине победы в Великой Отечественной войне. От «СК Молодежный» приняли участие 13 человек.

Результаты:

— Иван Соколов (2007 г.р.) занял 3 место в своей возрастной категории.

14 апреля в спортивном комплексе «Темп» прошел 24-й традиционный турнир по самбо среди юношей 2001-2002 г.р., посвященный памяти Владимира Кованова. В соревнованиях приняли участие более ста юных самбистов из различных городов и областей.



Город Ковров представляли воспитанники СДЮСШОР дзюдо, самбо имени С.М. Рыбина и воспитанники СК «Молодежный». Во время соревнований призовые места заняли:

Андрей Зимин занял 3-е место в весовой категории до 60 кг.

Семен Сипач занял 1-е место в весовой категории до 46 кг.

Алексей Лосев занял 3-е место в весовой категории до 46 кг.

Сергей Лощилов занял 1-е место в весовой категории свыше 84 кг.

Роман Алькаев занял 1-е место в весовой категории до 42 кг.

Егор Никоноров и Евгений Аникин разделили 3-ю ступень пьедестала в весовой категории до 42 кг.

Егор Емельянов занял 3-е место в весовой категории до 55 кг.

Данил Неганов занял 1-е место в весовой категории до 66 кг.

Иван Жуков занял 3-е место в весовой категории до 72 кг.


Илья Маринов и Александр Мигунов разделили 3-е место в весовой категории до 78 кг.

Илья Пичугин и Николай Титов заняли 3-е место в весовой категории до 50 кг.

Егор Курочкин занял 3-е место в весовой категории до 84 кг.

Наталья Белова заняла 2-е место в весовой категории до 60 кг.

Мария Шашкова заняла 1-е место в весовой категории до 65 кг.

Ксения Кузьмина заняла 2-е место в весовой категории до 65 кг.

Анна Шагалова заняла 2-е место в весовой категории до 40 кг.

Татьяна Волкова заняла 3-е место в весовой категории до 40 кг.

Юлия Холоднова заняла 1-е место в весовой категории до 56 кг.

Маргарита Гурьянова заняла 2-е место в весовой категории до 56 кг.

Анастасия Курач заняла 2-е место в весовой категории до 51 кг.

Дарья Костина заняла 2-е место в весовой категории до 52 кг.

Анастасия Агеева заняла 3-е место в весовой категории до 52 кг.


15 апреля в городе Шуя прошел Межрегиональный турнир по дзюдо среди юношей 2005-2006 г.р. и 2007-2008г.р., приуроченный к очередной годовщине победы в Великой Отечественной войне. Город Ковров представляли воспитанники СДЮСШОР дзюдо, самбо имени С.М. Рыбина.

Фото из открытых источников

Во время упорной борьбы Матвей Терентьев занял почетное 1-е место из более чем сорока участников в своей весовой категории до 30 килограмм.

Матвей Пинигин занял почетное 1-е место. Григорий Привалов, Максим Блинов и Никита Трошин завоевали 3-и места в своих весовых категориях.

А 15 апреля в городе Рыбинск проходил Всероссийский турнир по самбо среди юношей 2003-2004 г.р. с отбором на Россию. Более двухсот спортсменов приехали побороться за шанс выступить на Первенстве России, которое пройдет в городе Казань. Ковров представил воспитанник СДЮСШОР дзюдо, самбо имени С.М. Рыбина Роман Князев. В ходе соревнования Роман завоевав почетное 3-е место остановился в шаге от возможности поехать на первенство России.

Баскетбол


Фото из открытых источников

В апреле в ковровских школах прошёл школы кубок по баскетболу памяти Думовых.

Девушки:

1 место – МБОУ СОШ № 8,

2 место – МБОУ СОШ № 10,

3 место – МБОУ СОШ № 14.

Юноши:

1 место – МБОУ СОШ № 14,

2 место – МБОУ СОШ № 15,

3 место – МБОУ СОШ № 23

Джиу-джитсу


Фото из открытых источников

В Санкт-Петербурге прошёл международный турнир «OPEN GRAPPLING RUSSIA 2017», Олимпиада боевых искуств «восток-запад». От " Федерации Джиу-Джитсу Владимирской области" участвовали три спортсмена: Михаил Ахрашкин, Олег Тутжаров и Максим Воронов.

Максим Воронов занял второе место в возрастной категории «мужчины».

Рукопашный бой




С 14 по 16 апреля во Владимире прошел Всероссийский турнир по ОСЕ (смешанные единоборства). Воспитанники тренера А. Кошелева выступили:

1 место 12-13 лет (55 кг) Виктор Торохов — 3 победы
2 место 14-15 лет (65 кг) Михаил Стыров – 3 победы и 1 поражение в финале в дополнительном раунде.

Конный спорт


Фото из открытых источников

16 апреля в ДЮСШ по конному спорту прошло Открытое первенство Коврова по выездке «Костюмированные старты».

Результаты:

1 место — Евгения Осташевская

2 место — Евгения Помелова

3 место — Дарья Запруднова

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