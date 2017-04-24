Спорт
Быть на коне. Спортивный обзор
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Сегодня в спортивном обзоре — результаты футбольных матчей, первенства по плаванию, турниру по самбо, а также новые победы ковровских наездников.
На футбольном поле с искусственным покрытием проходят матчи первого регионального этапа Всероссийского турнира среди юных футболистов на призы клуба «Кожаный мяч». Соревнования проводятся по трём возрастным группам, победитель в каждой из которых получит право участвовать в областных соревнованиях. 15 апреля завершились игры в возрастной группе 2004-2005 г.р., где первое место заняла команда «Дрим Тим» г. Ковров ( тренер В. Карпихин ), второе «Труд» п. им. Горького ( С. Шашков ) и третье место у команды «ДЮСШ-Ковров» г. Ковров ( П. Колчин ).
А 22 апреля на футбольном поле с искусственным покрытием СК «Звезда» в рамках подготовки к предстоящему Чемпионату Владимирской области в товарищеском матче встретились команды ФК «ЗИД» (г. Ковров) и прошлогодний Чемпион области команда ФК «Муром», в этом интересном поединке победу со счётом 4:1 одержала наша команда, по два гола забили Максим Булатов и Никита Сычёв.
На предстоящей неделе стартуют матчи розыгрыша Кубка города Коврова по футболу среди взрослых команд, все матчи того турнира пройдут на футбольном поле с искусственным покрытием СК «Звезда».
22 апреля прошло открытое первенство МАУ «СК Молодежный» по плаванию. Всего участвовали 243 спортсмена из Владимирской области. От «СК Молодежный» приняли участие 64 человека.
Результаты:
— Ксения Васильева, 2008 г.р. – 2 место на дистанции 50 м в/ст
— Артем Осьминкин, 2008 г.р. – 1 место на дистанции 50 м н/сп
— Иван Николаев, 2008 г.р. – 3 место на дистанции 50 м н/сп
— Сергей Шабанов, 2007 г.р. – 1 место на дистанции 100 м н/сп и 1 место на дистанции 100 м батт.
— Вероника Емелина, 2008 г.р. – 1 место на дистанции 50 м брасс, 2 место на дистанции 50 м батт
— Даниил Болотов, 2007 г.р. – 2 место на дистанции 50 м в/ст и 1 место на дистанции 100 м к/пл
— Софья Мальцева, 2004 г.р. – 1 место на дистанции 100 м к/пл.
— Маргарита Миляева, 2006 г.р. – 2 место на дистанции 100 м к/пл
— Виталий Чарыков, 2004 г.р. – 2 место на дистанции 100 м к/пл
В эстафетном плавании команда «СК Молодежный» заняла 3 место в возрастной группе 2004-2006 г.р. и 2 и 3 место в возрастной группе 2008 и младше.
22 апреля в городе Муром прошел открытый турнир по самбо памяти кавалера ордена мужества майора М.Ф. Некрасова, среди юношей 2002-2003 г.р. и девушек 2001, 2003-2004г.р. В соревновании приняли участие воспитанники СДЮСШОР дзюдо, самбо имени С.М. Рыбина.
Во время соревнований призовые места заняли:
Антон Старостенко занял 3-е место в весовой категории до 71 кг.
Юлия Холоднова заняла 3-е место в весовой категории до 60 кг.
Мария Шашкова заняла 2-е место в весовой категории до 70 кг.
Анастасия Курач заняла 3-е место в весовой категории до 52 кг.
Анна Шагалова заняла 3-е место в весовой категории до 44 кг.
С 17 по 22 апреля воспитанница СДЮСШОР дзюдо, самбо имени С.М. Рыбина, Анастасия Хрипунова в составе сборной страны принимала участие в Первенстве Европы в Чехии город Прага.
Всего 282 спортсмена из 23 стран Европы: Армения, Украина, Россия, Болгария, Грузия, Беларусь, Латвия, Литва, Израиль, Азербайджан, Молдова, Франция, Сербия, Нидерланды, Германия, Чехия, Греция, Румыния, Италия, Швейцария, Испания, Хорватия и Польша. В финале Настя встретилась со спортсменкой из Белоруссии. Захватив инициативу с первых секунд Настя, проведя прием в стойке, перевела в партер, где сделала болевой прием на ногу, тем самым завоевала 1-е место на первенстве Европы. Поздравляем Анастасию и ее личного тренера Алексея Гусева с этой яркой победой и желаем дальше покорять все новые высоты!
22 апреля ковровчские наездники приняли участие в соревнованиях на призы Кубка по конкуру АТК «Богдарня».
Результаты:
Маршрут №3: 80см Мария Соколова — 3 место
Маршрут №5: 100см Дарья Долгушева — 1 место
P.S. Совсем скоро на нашем сайте репортаж со встречи ковровских мотоболистов с командой «Комета», а также с Открытого Первенства Коврова по фигурному катанию на коньках «Ковров-город воинской славы».
Футбол
На футбольном поле с искусственным покрытием проходят матчи первого регионального этапа Всероссийского турнира среди юных футболистов на призы клуба «Кожаный мяч». Соревнования проводятся по трём возрастным группам, победитель в каждой из которых получит право участвовать в областных соревнованиях. 15 апреля завершились игры в возрастной группе 2004-2005 г.р., где первое место заняла команда «Дрим Тим» г. Ковров ( тренер В. Карпихин ), второе «Труд» п. им. Горького ( С. Шашков ) и третье место у команды «ДЮСШ-Ковров» г. Ковров ( П. Колчин ).
А 22 апреля на футбольном поле с искусственным покрытием СК «Звезда» в рамках подготовки к предстоящему Чемпионату Владимирской области в товарищеском матче встретились команды ФК «ЗИД» (г. Ковров) и прошлогодний Чемпион области команда ФК «Муром», в этом интересном поединке победу со счётом 4:1 одержала наша команда, по два гола забили Максим Булатов и Никита Сычёв.
На предстоящей неделе стартуют матчи розыгрыша Кубка города Коврова по футболу среди взрослых команд, все матчи того турнира пройдут на футбольном поле с искусственным покрытием СК «Звезда».
Плавание
22 апреля прошло открытое первенство МАУ «СК Молодежный» по плаванию. Всего участвовали 243 спортсмена из Владимирской области. От «СК Молодежный» приняли участие 64 человека.
Результаты:
— Ксения Васильева, 2008 г.р. – 2 место на дистанции 50 м в/ст
— Артем Осьминкин, 2008 г.р. – 1 место на дистанции 50 м н/сп
— Иван Николаев, 2008 г.р. – 3 место на дистанции 50 м н/сп
— Сергей Шабанов, 2007 г.р. – 1 место на дистанции 100 м н/сп и 1 место на дистанции 100 м батт.
— Вероника Емелина, 2008 г.р. – 1 место на дистанции 50 м брасс, 2 место на дистанции 50 м батт
— Даниил Болотов, 2007 г.р. – 2 место на дистанции 50 м в/ст и 1 место на дистанции 100 м к/пл
— Софья Мальцева, 2004 г.р. – 1 место на дистанции 100 м к/пл.
— Маргарита Миляева, 2006 г.р. – 2 место на дистанции 100 м к/пл
— Виталий Чарыков, 2004 г.р. – 2 место на дистанции 100 м к/пл
В эстафетном плавании команда «СК Молодежный» заняла 3 место в возрастной группе 2004-2006 г.р. и 2 и 3 место в возрастной группе 2008 и младше.
Дзюдо, самбо
22 апреля в городе Муром прошел открытый турнир по самбо памяти кавалера ордена мужества майора М.Ф. Некрасова, среди юношей 2002-2003 г.р. и девушек 2001, 2003-2004г.р. В соревновании приняли участие воспитанники СДЮСШОР дзюдо, самбо имени С.М. Рыбина.
Во время соревнований призовые места заняли:
Антон Старостенко занял 3-е место в весовой категории до 71 кг.
Юлия Холоднова заняла 3-е место в весовой категории до 60 кг.
Мария Шашкова заняла 2-е место в весовой категории до 70 кг.
Анастасия Курач заняла 3-е место в весовой категории до 52 кг.
Анна Шагалова заняла 3-е место в весовой категории до 44 кг.
С 17 по 22 апреля воспитанница СДЮСШОР дзюдо, самбо имени С.М. Рыбина, Анастасия Хрипунова в составе сборной страны принимала участие в Первенстве Европы в Чехии город Прага.
Всего 282 спортсмена из 23 стран Европы: Армения, Украина, Россия, Болгария, Грузия, Беларусь, Латвия, Литва, Израиль, Азербайджан, Молдова, Франция, Сербия, Нидерланды, Германия, Чехия, Греция, Румыния, Италия, Швейцария, Испания, Хорватия и Польша. В финале Настя встретилась со спортсменкой из Белоруссии. Захватив инициативу с первых секунд Настя, проведя прием в стойке, перевела в партер, где сделала болевой прием на ногу, тем самым завоевала 1-е место на первенстве Европы. Поздравляем Анастасию и ее личного тренера Алексея Гусева с этой яркой победой и желаем дальше покорять все новые высоты!
Конный спорт
22 апреля ковровчские наездники приняли участие в соревнованиях на призы Кубка по конкуру АТК «Богдарня».
Результаты:
Маршрут №3: 80см Мария Соколова — 3 место
Маршрут №5: 100см Дарья Долгушева — 1 место
Поздравляем!
P.S. Совсем скоро на нашем сайте репортаж со встречи ковровских мотоболистов с командой «Комета», а также с Открытого Первенства Коврова по фигурному катанию на коньках «Ковров-город воинской славы».
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