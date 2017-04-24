Быть на коне. Спортивный обзор

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На футбольном поле с искусственным покрытием проходят матчи первого регионального этапа Всероссийского турнира среди юных футболистов на призы клуба «Кожаный мяч». Соревнования проводятся по трём возрастным группам, победитель в каждой из которых получит право участвовать в областных соревнованиях. 15 апреля завершились игры в возрастной группе 2004-2005 г.р., где первое место заняла командаг. Ковров ( тренер В. Карпихин ), второеп. им. Горького ( С. Шашков ) и третье место у командыг. Ковров ( П. Колчин ).А 22 апреля на футбольном поле с искусственным покрытием СК «Звезда» в рамках подготовки к предстоящему Чемпионату Владимирской области в товарищеском матче встретились команды ФК «ЗИД» (г. Ковров) и прошлогодний Чемпион области команда ФК «Муром», в этом интересном поединке победу со счётом 4:1 одержала наша команда, по два гола забилиНа предстоящей неделе стартуют матчи розыгрыша Кубка города Коврова по футболу среди взрослых команд, все матчи того турнира пройдут на футбольном поле с искусственным покрытием СК «Звезда».22 апреля прошло открытое первенство МАУ «СК Молодежный» по плаванию. Всего участвовали 243 спортсмена из Владимирской области. От «СК Молодежный» приняли участие 64 человека.— Ксения Васильева, 2008 г.р. – 2 место на дистанции 50 м в/ст— Артем Осьминкин, 2008 г.р. – 1 место на дистанции 50 м н/сп— Иван Николаев, 2008 г.р. – 3 место на дистанции 50 м н/сп— Сергей Шабанов, 2007 г.р. – 1 место на дистанции 100 м н/сп и 1 место на дистанции 100 м батт.— Вероника Емелина, 2008 г.р. – 1 место на дистанции 50 м брасс, 2 место на дистанции 50 м батт— Даниил Болотов, 2007 г.р. – 2 место на дистанции 50 м в/ст и 1 место на дистанции 100 м к/пл— Софья Мальцева, 2004 г.р. – 1 место на дистанции 100 м к/пл.— Маргарита Миляева, 2006 г.р. – 2 место на дистанции 100 м к/пл— Виталий Чарыков, 2004 г.р. – 2 место на дистанции 100 м к/плВ эстафетном плавании команда «СК Молодежный» заняла 3 место в возрастной группе 2004-2006 г.р. и 2 и 3 место в возрастной группе 2008 и младше.22 апреля в городе Муром прошел открытый турнир по самбо памяти кавалера ордена мужества майора М.Ф. Некрасова, среди юношей 2002-2003 г.р. и девушек 2001, 2003-2004г.р. В соревновании приняли участие воспитанники СДЮСШОР дзюдо, самбо имени С.М. Рыбина.Антон Старостенко занял 3-е место в весовой категории до 71 кг.Юлия Холоднова заняла 3-е место в весовой категории до 60 кг.Мария Шашкова заняла 2-е место в весовой категории до 70 кг.Анастасия Курач заняла 3-е место в весовой категории до 52 кг.Анна Шагалова заняла 3-е место в весовой категории до 44 кг.С 17 по 22 апреля воспитанница СДЮСШОР дзюдо, самбо имени С.М. Рыбина,в составе сборной страны принимала участие в Первенстве Европы в Чехии город Прага.Всего 282 спортсмена из 23 стран Европы: Армения, Украина, Россия, Болгария, Грузия, Беларусь, Латвия, Литва, Израиль, Азербайджан, Молдова, Франция, Сербия, Нидерланды, Германия, Чехия, Греция, Румыния, Италия, Швейцария, Испания, Хорватия и Польша. В финале Настя встретилась со спортсменкой из Белоруссии. Захватив инициативу с первых секунд Настя, проведя прием в стойке, перевела в партер, где сделала болевой прием на ногу, тем самым завоевала 1-е место на первенстве Европы. Поздравляем Анастасию и ее личного тренера Алексея Гусева с этой яркой победой и желаем дальше покорять все новые высоты!22 апреля ковровчские наездники приняли участие в соревнованиях на призы Кубка по конкуру АТК «Богдарня».Маршрут №3: 80см Мария Соколова — 3 местоМаршрут №5: 100см Дарья Долгушева — 1 место