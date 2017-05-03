Спорт

«Кросс – спринт». Спортивный обзор

Вероника Никитина
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Сегодня в спортивном обзоре результаты футбольных матчей, в том числе турнира «Кожаный мяч», фестиваля ветеранов спорта «Наша Победа», Чемпионата города по легкой атлетике, а также Чемпионата и Первенства Владимирской области в дисциплине «Кросс – спринт».

Футбол


Фото из открытых источников

С 8 по 30 апреля на футбольном поле с искусственным покрытием СК «Звезда» проходили матчи первого городского этапа Всероссийского турнира юных футболистов на призы клуба «Кожаный мяч».

В возрастной группе 2002 – 2003 г.р. первое место заняла команда «ДЮСШ-Ковров» ( тренер П. Колчин ), на втором месте команда «Атлант» ( тренер М. Ижак ), в возрастной группе 2004-2005 г.р. победителем турнира стала команда «Дрим Тим» ( тренер В. Карпихин ), на втором месте команда «Труд» ( тренер С. Шашков ), на третьем команда «ДЮСШ-Ковров» ( тренер П. Колчин ). В возрастной группе участников 2006-2007 г.р. первое место заняла команда «ДЮСШ-Ковров» ( тренер П. Колчин ), второе место у команды «Дрим Тим» ( тренер В. Карпихин ), третье место у команды «Труд» ( тренер С.Шашков ). Победители соревнований в каждой возрастной группе примут участие в областном турнире на призы Клуба «Кожаный мяч», где в свою очередь будут разыграны путёвки на Всероссийский финал.

24 – 27 апреля на футбольном поле с искусственным покрытием СК «Звезда» прошли матчи 1/4 финала розыгрыша Кубка г. Коврова по футболу. «Арсенал» п. Эсино – «Район» г. Ковров 3:0, «Вымпел» г. Ковров – «Хорс» г. Ковров 5:1, «Гейзер» г. Ковров – «Универсал» г. Ковров 10:3, «Импульс» г. Ковров – «Стандарт» г. Ковров 2:3. Полуфинальные матчи состоятся 27 и 28 июля, и в них встречаются: «Вымпел» — «Гейзер» и «Арсенал» — «Стандарт».

Фото из открытых источников

26 и 28 апреля на футбольном поле с искусственным покрытием СК «Звезда» проходили матчи Первенства г. Коврова по мини-футболу среди общеобразовательных учреждений в зачёт городской Спартакиады среди учеников 5-8 классов. В соревнованиях приняло участие 19 команд. Первое место заняла команда СОШ № 19, второе место у команды СОШ № 21 и третье место у команды СОШ № 15.

29 апреля на футбольном поле с искусственным покрытием СК «Звезда» в рамках подготовки к предстоящему Первенству Владимирской области по футболу, команда «Вымпел» (г. Ковров) сыграла вничью 3:3 с командой «Эверест» (п. Мизиновка), Гусь-Хрустального района, все три гола в составе нашей команды забил Олег Пексин.

«Наша Победа»


Фото из открытых источников

27 апреля во Владимире состоялся первый спортивный фестиваль ветеранов спорта «Наша Победа», посвященного Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.

Организаторами фестиваля выступили: областной Совет ветеранов спорта, Управление по физической культуре и спорту администрации г. Владимира, Департамент по физической культуре и спорту администрации Владимирской области.

На спортивной базе «Городского центра здоровья» города Владимира соревновались команды ветеранов спорта из городов: Владимир, Ковров, Муром, Гусь- Хрустальный, Юрьев-Польский и Гусь- Хрустального района. В программу личных соревнований входили следующие виды: шахматы, плавание, настольный теннис.

Спортивная делегация г. Коврова, возглавляемая председателем совета ветеранов Ю.Семириковым выступила достойно.

В своих возрастных категориях

1 место — В. Куприянов – настольный теннис

А. Стенькин – плавание

2 место – Е. Володченкова- плавание

С. Васин – шахматы

3 место – В. Марков – настольный теннис

В. Бирюков – плавание

Кроме этого на фестивале была предоставлена возможность всем желающим сдать нормативы ГТО, этой ситуацией воспользовался ковровчанин В.Краснощеков.

Легкая атлетика


Фото из открытых источников

27-28 на легкоатлетическом манеже СКиД Коврова прошел Чемпионат города Коврова по легкой атлетике. В соревнованиях приняли участие 15 спортсменов МБУ ДО «ДЮСШ».

Результаты ковровчан:

И. Шаронов – 1 место (высота),

А. Романова – 2 место (100м.), 2 место (200м.),3 место (длина),

М. Хромова – 2 место (400м.),

А. Корнилова – 2 место(1500м.), 2 место (800м.),

В. Кечаева – 3 место (высота)

А 29 апреля в Иваново – Первенство города Иваново по легкой атлетике. В соревнованиях приняли участие восемь спортсменов МБУ ДО «ДЮСШ».

А. Романова – 2 место (100м.),

И. Шаронов – 3 место (высота).

Тренеры-преподаватели О.Баранов, А. Музанкова.

Дзюдо


Фото из открытых источников

28 апреля прошло открытое первенство СДЮСШОР имени С.М.Рыбина по дзюдо среди спортсменов 2006-2007 г.р. Всего участвовало 63 человека. От МАУ «СК Молодежный» приняли участие 13 человек.

Результаты:

— Иван Соколов – 1 место в весовой категории 27 кг

— Артем Чупарин – 2 место в весовой категории 46 кг

— Владислав Медведев – 3 место в весовой категории 50 кг

Спортивное ориентирование


Фото из открытых источников

29 апреля во Владимире прошли Чемпионат и Первенство Владимирской области в дисциплине «Кросс – спринт». Общее количество участников составило 210 человек. От МАУ «СК Молодёжный» и «33 РАЙОН» принимали участие 30 спортсменов.

Результаты:

— М10: Иван Лосев – 2 место;

— М35: Станислав Чесноков – 1 место;

— МЭ: Сергей Морозов – 1 место;

Андрей Пикинский – 2 место;

Сергей Иванов – 3 место.

А 30 апреля в Коврове прошли Чемпионат и Первенство Владимирской области по спортивному ориентированию в дисциплине «Кросс – классика» в зачет круглогодичной Спартакиады городов и районов Владимирской области. Общее количество участников составило 220 человек. От МАУ «СК Молодёжный» и «33 РАЙОНа» принимали участие 35 спортсменов.

Результаты:

— М10: Иван Лосев – 2 место;

— Ж10: Ксения Козлова – 3 место;

— М35: Станислав Чесноков – 1 место;

— ЖЭ: Елена Иванова – 3 место;

МЭ: Андрей Пикинский – 2 место;

— Сергей Морозов – 3 место.


Подготовлено по данным Учебно-спортивного отдела МКУ УФКиС г. Коврова

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