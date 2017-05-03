«Кросс – спринт». Спортивный обзор

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С 8 по 30 апреля на футбольном поле с искусственным покрытием СК «Звезда» проходили матчи первого городского этапа Всероссийского турнира юных футболистов на призы клуба «Кожаный мяч».В возрастной группе 2002 – 2003 г.р. первое место заняла команда «ДЮСШ-Ковров» ( тренер П. Колчин ), на втором месте команда «Атлант» ( тренер М. Ижак ), в возрастной группе 2004-2005 г.р. победителем турнира стала команда «Дрим Тим» ( тренер В. Карпихин ), на втором месте команда «Труд» ( тренер С. Шашков ), на третьем команда «ДЮСШ-Ковров» ( тренер П. Колчин ). В возрастной группе участников 2006-2007 г.р. первое место заняла команда «ДЮСШ-Ковров» ( тренер П. Колчин ), второе место у команды «Дрим Тим» ( тренер В. Карпихин ), третье место у команды «Труд» ( тренер С.Шашков ). Победители соревнований в каждой возрастной группе примут участие в областном турнире на призы Клуба «Кожаный мяч», где в свою очередь будут разыграны путёвки на Всероссийский финал.24 – 27 апреля на футбольном поле с искусственным покрытием СК «Звезда» прошли«Арсенал» п. Эсино – «Район» г. Ковров 3:0, «Вымпел» г. Ковров – «Хорс» г. Ковров 5:1, «Гейзер» г. Ковров – «Универсал» г. Ковров 10:3, «Импульс» г. Ковров – «Стандарт» г. Ковров 2:3. Полуфинальные матчи состоятся 27 и 28 июля, и в них встречаются: «Вымпел» — «Гейзер» и «Арсенал» — «Стандарт».26 и 28 апреля на футбольном поле с искусственным покрытием СК «Звезда» проходилив зачёт городской Спартакиады среди учеников 5-8 классов. В соревнованиях приняло участие 19 команд. Первое место заняла команда СОШ № 19, второе место у команды СОШ № 21 и третье место у команды СОШ № 15.29 апреля на футбольном поле с искусственным покрытием СК «Звезда» в рамках подготовки к предстоящему Первенству Владимирской области по футболу, команда «Вымпел» (г. Ковров) сыграла вничью 3:3 с командой «Эверест» (п. Мизиновка), Гусь-Хрустального района, все три гола в составе нашей команды забил Олег Пексин.27 апреля во Владимире состоялся первый спортивный фестиваль ветеранов спорта «Наша Победа», посвященного Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.Организаторами фестиваля выступили: областной Совет ветеранов спорта, Управление по физической культуре и спорту администрации г. Владимира, Департамент по физической культуре и спорту администрации Владимирской области.На спортивной базе «Городского центра здоровья» города Владимира соревновались команды ветеранов спорта из городов: Владимир, Ковров, Муром, Гусь- Хрустальный, Юрьев-Польский и Гусь- Хрустального района. В программу личных соревнований входили следующие виды: шахматы, плавание, настольный теннис.Спортивная делегация г. Коврова, возглавляемая председателем совета ветерановвыступила достойно.1 место — В. Куприянов – настольный теннисА. Стенькин – плавание2 место – Е. Володченкова- плаваниеС. Васин – шахматы3 место – В. Марков – настольный теннисВ. Бирюков – плаваниеКроме этого на фестивале была предоставлена возможность всем желающим сдать нормативы ГТО, этой ситуацией воспользовался ковровчанин В.Краснощеков.27-28 на легкоатлетическом манеже СКиД Коврова прошел Чемпионат города Коврова по легкой атлетике. В соревнованиях приняли участие 15 спортсменов МБУ ДО «ДЮСШ».И. Шаронов – 1 место (высота),А. Романова – 2 место (100м.), 2 место (200м.),3 место (длина),М. Хромова – 2 место (400м.),А. Корнилова – 2 место(1500м.), 2 место (800м.),В. Кечаева – 3 место (высота)А 29 апреля в Иваново – Первенство города Иваново по легкой атлетике. В соревнованиях приняли участие восемь спортсменов МБУ ДО «ДЮСШ».А. Романова – 2 место (100м.),И. Шаронов – 3 место (высота).Тренеры-преподаватели О.Баранов, А. Музанкова.28 апреля прошло открытое первенство СДЮСШОР имени С.М.Рыбина по дзюдо среди спортсменов 2006-2007 г.р. Всего участвовало 63 человека. От МАУ «СК Молодежный» приняли участие 13 человек.— Иван Соколов – 1 место в весовой категории 27 кг— Артем Чупарин – 2 место в весовой категории 46 кг— Владислав Медведев – 3 место в весовой категории 50 кг29 апреля во Владимире прошли Чемпионат и Первенство Владимирской области в дисциплине «Кросс – спринт». Общее количество участников составило 210 человек. От МАУ «СК Молодёжный» и «33 РАЙОН» принимали участие 30 спортсменов.— М10: Иван Лосев – 2 место;— М35: Станислав Чесноков – 1 место;— МЭ: Сергей Морозов – 1 место;Андрей Пикинский – 2 место;Сергей Иванов – 3 место.А 30 апреля в Коврове прошли Чемпионат и Первенство Владимирской области по спортивному ориентированию в дисциплине «Кросс – классика» в зачет круглогодичной Спартакиады городов и районов Владимирской области. Общее количество участников составило 220 человек. От МАУ «СК Молодёжный» и «33 РАЙОНа» принимали участие 35 спортсменов.— М10: Иван Лосев – 2 место;— Ж10: Ксения Козлова – 3 место;— М35: Станислав Чесноков – 1 место;— ЖЭ: Елена Иванова – 3 место;МЭ: Андрей Пикинский – 2 место;— Сергей Морозов – 3 место.