Спорт
«Мастер брасс» и неизвестные маршруты. Спортивный обзор
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Сегодня в спортивном обзоре — результаты футбольных матчей, соревнований по конкуру, итоги Чемпионата и Первенства Владимирской области по спортивному ориентированию и соревнований по плаванию на призы Н.И.Панкина «Мастер брасс».
20 мая на стадионе «Металлист» в матче первого тура Чемпионата Владимирской области по футболу Футбольный клуб «ЗИД» принимал команду «Рубин» г. Балакирево, Александровского района и одержал убедительную победу со счётом 5:2, два гола в нашей команде забил Виктор Чесноков и по разу отличились Никита Сычёв,Алексей Докторов и Андрей Ищик.
Результаты остальных матчей первого тура. «Луч-Атлет» г. Вязники – ФГУ «Вниизж» г. Владимир 0:1, «Строитель» п. Купреево – «5-й Октябрь» г. Струнино 0:2, «Ютекс» г. Камешково – «Грань» г. Гусь-Хрустальный 0:1, «Торпедо – СШОР» г. Владимир – ФК «Муром – м» г. Муром 1:0, «Труд» г. Собинка – «Гвардеец» г. Ковров 1:2.
21 мая в матче первого тура Первенства Владимирской области по футболу среди команд второй группы ковровский «Вымпел» принимал команду «Усад» п. Городише, Петушинского района и одержал победу со счётом 3:1. Голы в нашей команде забили Егор Черняков, Николай Галиулин и Кирилл Кукушкин.
Остальные матчи первого тура принесли следующие результаты: «Рекорд-Фаэтон» г. Александров – «Вольгарь» п. Вольгинский 1:1, «Авангард» г. Муром – «Эверест» п. Мизиновский 3:0, «Динамо» г. Петушки – «Темп» г. Костерёво 0:1, «Ополье» г. Юрьев-Польский – «Торпедо» г. Киржач 1:3, «Эвис» п. Иванищи – «Пищевик» п. Новлянка 4:1.
Состоялись матчи 3 тура Чемпионата г. Коврова по футболу. Высшая лига: «Автоматик-лес» — «Атлант» 1:2, «Гейзер» — «Олимпик» 2:3, «Вымпел» — ФК «Ветеран» 10:6. Первая лига. «Атлант-2» — «Труд» 1:4, «Команда Лосево» — «Импульс» 1:0, «Арсенал» — «Вымпел-2» 5:4, «Район» — «Хорс» 2:3.
21 мая во Владимире прошел Чемпионат и Первенство Владимирской области по спортивному ориентированию в дисциплине «Кросс — классика — общий старт» (Кубок ОК «Цемент»). Общее количество участников – 173 человека.
От МАУ «СК Молодёжный» принимали участие 12 спортсменов.
Результаты:
Михаил Петров – 1 место М (открытая).
21 мая на территории конно-спортивной школы прошли соревнования по конкуру «Май 2017».
Результаты:
1 место – Юлия Нарбекова
2 место – Елена Бочарова
3 место – Мария Соколова
19-21 мая большая команда воспитанниц отделения художественной гимнастики «ДЮСШ по плаванию» приняли участие в традиционном турнире по художественной гимнастике «Солнечные лучики», который проходил в областном центре.
В групповых упражнениях по программе 1 разряда команда первое место заняли: Вилена Познякова,Виктория Котихина,Кира Шепелева,Алина Данилова,Полина Левина.
По программе МС победительницей сталаКристина Рябова, а второе место заняла ее подруга по команде — МС России Ирина Серегина.
Результаты:
2005г.р. в подгруппе В
1 место — Карина Малышева
2 место — Софья Мякинина
2005г.р. в подгруппе А
2 место — Кристина Теслевич
2006г.р. группа А
1 место Алиса Бережных
2007г.р.группа В
1 место — Станислава Мазурантова
2007г.р.группа А
1 место — Варвара Егоркина
2 место — Динара Шарова
3 место — Варвара Кожевникова
2008г.р. группа В
1 место — Варвара Андрийчук
2 место — Елизавета Скорынина
3 место — Варвара Коротеева и Ульяна Кошкина
2008г.р. группа А
1 место — Ангелина Киреева,
3 место — Мария Скоробогатова
2009г.р. группа В
1 место — Ульяна Зубова
2 место — Маргарита Петрова
3 место — Юлия Карпихина
2010г.р. — группа В
1 место — Таисия Смирнова,
3 место — Мария Федотова
2010г.р.группа А:
2 место — Анастасия Краснова,
3 место — Варвара Кокоулина
2011г.р.:
1 место — Анна Кожевникова
2 место — Надежда Котелевская
2-012г.р.:
1 место — Валерия Маркеева
21 мая в Муроме прошли традиционные соревнования по плаванию на призы ЗМС СССР Н.И.Панкина «Мастер брасс». В них приняли участие 120 пловцов из Коврова, Радужного, Кольчугино, Мурома, Касимова, Выксы и Владимира. Пловцов Коврова представляли воспитанники ДЮСШ по плаванию.
Спортсмены боролись за победу на дистанциях стилем брасс.
Первое место среди девушек заняла МС России, член юношеской сборной России по плаванию Анастасия Авдеева на дистанции 100м.
Вторые места заняли: на дистанции 50 м — Дарья Белова и Егор Недошивин. На дистанции 100 м среди юношей — Станислав Петрихин, а на дистанции 200м — МС России Ксения Сомова.
На третьем месте — Егор Баринов (50м) и Ольга Хаукка (100м).
Подготовлено по данным Учебно-спортивного отдела МКУ УФКиС г. Коврова
Футбол
20 мая на стадионе «Металлист» в матче первого тура Чемпионата Владимирской области по футболу Футбольный клуб «ЗИД» принимал команду «Рубин» г. Балакирево, Александровского района и одержал убедительную победу со счётом 5:2, два гола в нашей команде забил Виктор Чесноков и по разу отличились Никита Сычёв,Алексей Докторов и Андрей Ищик.
Результаты остальных матчей первого тура. «Луч-Атлет» г. Вязники – ФГУ «Вниизж» г. Владимир 0:1, «Строитель» п. Купреево – «5-й Октябрь» г. Струнино 0:2, «Ютекс» г. Камешково – «Грань» г. Гусь-Хрустальный 0:1, «Торпедо – СШОР» г. Владимир – ФК «Муром – м» г. Муром 1:0, «Труд» г. Собинка – «Гвардеец» г. Ковров 1:2.
21 мая в матче первого тура Первенства Владимирской области по футболу среди команд второй группы ковровский «Вымпел» принимал команду «Усад» п. Городише, Петушинского района и одержал победу со счётом 3:1. Голы в нашей команде забили Егор Черняков, Николай Галиулин и Кирилл Кукушкин.
Остальные матчи первого тура принесли следующие результаты: «Рекорд-Фаэтон» г. Александров – «Вольгарь» п. Вольгинский 1:1, «Авангард» г. Муром – «Эверест» п. Мизиновский 3:0, «Динамо» г. Петушки – «Темп» г. Костерёво 0:1, «Ополье» г. Юрьев-Польский – «Торпедо» г. Киржач 1:3, «Эвис» п. Иванищи – «Пищевик» п. Новлянка 4:1.
Состоялись матчи 3 тура Чемпионата г. Коврова по футболу. Высшая лига: «Автоматик-лес» — «Атлант» 1:2, «Гейзер» — «Олимпик» 2:3, «Вымпел» — ФК «Ветеран» 10:6. Первая лига. «Атлант-2» — «Труд» 1:4, «Команда Лосево» — «Импульс» 1:0, «Арсенал» — «Вымпел-2» 5:4, «Район» — «Хорс» 2:3.
Спортивное ориентирование
21 мая во Владимире прошел Чемпионат и Первенство Владимирской области по спортивному ориентированию в дисциплине «Кросс — классика — общий старт» (Кубок ОК «Цемент»). Общее количество участников – 173 человека.
От МАУ «СК Молодёжный» принимали участие 12 спортсменов.
Результаты:
Михаил Петров – 1 место М (открытая).
Конный спорт
21 мая на территории конно-спортивной школы прошли соревнования по конкуру «Май 2017».
Результаты:
1 место – Юлия Нарбекова
2 место – Елена Бочарова
3 место – Мария Соколова
Художественная гимнастика
19-21 мая большая команда воспитанниц отделения художественной гимнастики «ДЮСШ по плаванию» приняли участие в традиционном турнире по художественной гимнастике «Солнечные лучики», который проходил в областном центре.
В групповых упражнениях по программе 1 разряда команда первое место заняли: Вилена Познякова,Виктория Котихина,Кира Шепелева,Алина Данилова,Полина Левина.
По программе МС победительницей сталаКристина Рябова, а второе место заняла ее подруга по команде — МС России Ирина Серегина.
Результаты:
2005г.р. в подгруппе В
1 место — Карина Малышева
2 место — Софья Мякинина
2005г.р. в подгруппе А
2 место — Кристина Теслевич
2006г.р. группа А
1 место Алиса Бережных
2007г.р.группа В
1 место — Станислава Мазурантова
2007г.р.группа А
1 место — Варвара Егоркина
2 место — Динара Шарова
3 место — Варвара Кожевникова
2008г.р. группа В
1 место — Варвара Андрийчук
2 место — Елизавета Скорынина
3 место — Варвара Коротеева и Ульяна Кошкина
2008г.р. группа А
1 место — Ангелина Киреева,
3 место — Мария Скоробогатова
2009г.р. группа В
1 место — Ульяна Зубова
2 место — Маргарита Петрова
3 место — Юлия Карпихина
2010г.р. — группа В
1 место — Таисия Смирнова,
3 место — Мария Федотова
2010г.р.группа А:
2 место — Анастасия Краснова,
3 место — Варвара Кокоулина
2011г.р.:
1 место — Анна Кожевникова
2 место — Надежда Котелевская
2-012г.р.:
1 место — Валерия Маркеева
Плавание
21 мая в Муроме прошли традиционные соревнования по плаванию на призы ЗМС СССР Н.И.Панкина «Мастер брасс». В них приняли участие 120 пловцов из Коврова, Радужного, Кольчугино, Мурома, Касимова, Выксы и Владимира. Пловцов Коврова представляли воспитанники ДЮСШ по плаванию.
Спортсмены боролись за победу на дистанциях стилем брасс.
Первое место среди девушек заняла МС России, член юношеской сборной России по плаванию Анастасия Авдеева на дистанции 100м.
Вторые места заняли: на дистанции 50 м — Дарья Белова и Егор Недошивин. На дистанции 100 м среди юношей — Станислав Петрихин, а на дистанции 200м — МС России Ксения Сомова.
На третьем месте — Егор Баринов (50м) и Ольга Хаукка (100м).
Подготовлено по данным Учебно-спортивного отдела МКУ УФКиС г. Коврова
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