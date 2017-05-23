«Мастер брасс» и неизвестные маршруты. Спортивный обзор

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20 мая на стадионе «Металлист» в матче первого тура Чемпионата Владимирской области по футболу Футбольный клуб «ЗИД» принимал команду «Рубин» г. Балакирево, Александровского района и одержал убедительную победу со счётом 5:2, два гола в нашей команде забили по разу отличилисьРезультаты остальных матчей первого тура. «Луч-Атлет» г. Вязники – ФГУ «Вниизж» г. Владимир 0:1, «Строитель» п. Купреево – «5-й Октябрь» г. Струнино 0:2, «Ютекс» г. Камешково – «Грань» г. Гусь-Хрустальный 0:1, «Торпедо – СШОР» г. Владимир – ФК «Муром – м» г. Муром 1:0, «Труд» г. Собинка – «Гвардеец» г. Ковров 1:2.21 мая в матче первого тура Первенства Владимирской области по футболу среди команд второй группы ковровский «Вымпел» принимал команду «Усад» п. Городише, Петушинского района и одержал победу со счётом 3:1. Голы в нашей команде забилиОстальные матчи первого тура принесли следующие результаты: «Рекорд-Фаэтон» г. Александров – «Вольгарь» п. Вольгинский 1:1, «Авангард» г. Муром – «Эверест» п. Мизиновский 3:0, «Динамо» г. Петушки – «Темп» г. Костерёво 0:1, «Ополье» г. Юрьев-Польский – «Торпедо» г. Киржач 1:3, «Эвис» п. Иванищи – «Пищевик» п. Новлянка 4:1.Состоялись матчи 3 тура Чемпионата г. Коврова по футболу. Высшая лига: «Автоматик-лес» — «Атлант» 1:2, «Гейзер» — «Олимпик» 2:3, «Вымпел» — ФК «Ветеран» 10:6. Первая лига. «Атлант-2» — «Труд» 1:4, «Команда Лосево» — «Импульс» 1:0, «Арсенал» — «Вымпел-2» 5:4, «Район» — «Хорс» 2:3.21 мая во Владимире прошел Чемпионат и Первенство Владимирской области по спортивному ориентированию в дисциплине «Кросс — классика — общий старт» (Кубок ОК «Цемент»). Общее количество участников – 173 человека.От МАУ «СК Молодёжный» принимали участие 12 спортсменов.Михаил Петров – 1 место М (открытая).21 мая на территории конно-спортивной школы прошли соревнования по конкуру «Май 2017».1 место – Юлия Нарбекова2 место – Елена Бочарова3 место – Мария Соколова19-21 мая большая команда воспитанниц отделения художественной гимнастики «ДЮСШ по плаванию» приняли участие в традиционном турнире по художественной гимнастике «Солнечные лучики», который проходил в областном центре.В групповых упражнениях по программе 1 разряда команда первое место заняли:По программе МС победительницей стала, а второе место заняла ее подруга по команде — МС России Ирина2005г.р. в подгруппе В1 место — Карина Малышева2 место — Софья Мякинина2005г.р. в подгруппе А2 место — Кристина Теслевич2006г.р. группа А1 место Алиса Бережных2007г.р.группа В1 место — Станислава Мазурантова2007г.р.группа А1 место — Варвара Егоркина2 место — Динара Шарова3 место — Варвара Кожевникова2008г.р. группа В1 место — Варвара Андрийчук2 место — Елизавета Скорынина3 место — Варвара Коротеева и Ульяна Кошкина2008г.р. группа А1 место — Ангелина Киреева,3 место — Мария Скоробогатова2009г.р. группа В1 место — Ульяна Зубова2 место — Маргарита Петрова3 место — Юлия Карпихина2010г.р. — группа В1 место — Таисия Смирнова,3 место — Мария Федотова2010г.р.группа А:2 место — Анастасия Краснова,3 место — Варвара Кокоулина2011г.р.:1 место — Анна Кожевникова2 место — Надежда Котелевская2-012г.р.:1 место — Валерия Маркеева21 мая в Муроме прошли традиционные соревнования по плаванию на призы ЗМС СССР Н.И.Панкина «Мастер брасс». В них приняли участие 120 пловцов из Коврова, Радужного, Кольчугино, Мурома, Касимова, Выксы и Владимира. Пловцов Коврова представляли воспитанники ДЮСШ по плаванию.Спортсмены боролись за победу на дистанциях стилем брасс.Первое место среди девушек заняла МС России, член юношеской сборной России по плаваниюна дистанции 100м.Вторые места заняли: на дистанции 50 м —. На дистанции 100 м среди юношей —, а на дистанции 200м — МС России Ксения Сомова.На третьем месте — Егор Баринов (50м) и Ольга Хаукка (100м).Подготовлено по данным Учебно-спортивного отдела МКУ УФКиС г. Коврова