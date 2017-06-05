Спорт
Новые победы. Спортивный обзор
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Результаты футбольных матчей, итоги первенства по лёгкой атлетике и первенства по фигурному катанию, а также новые победы ковровских картингистов — сегодня в спортивном обзоре.
Переславский марафон состоялся! 3 июня встретило участников не совсем летней погодой. Но это не помешало настоящим любителям бега выйти на старт. На Народной площади был настоящий праздник.
Первым финишером на дистанции 42,2 км стал Владислав Демьянов. Он прибежал через 2 часа 43 минуты 16 секунд после стартового выстрела. Среди спортсменов были и ковровчане. Дмитрий Травкин финишировал третьим со временем 2 часа 46 минут 36 секунд, Сергей Лукашов показал 12-е время (03.02.30) в абсолютном зачёте. Пробежали полумарафон (21,1 км): Анастасия Данилова, Сергей Иванов, Елена Иванова, Алексей Соловьёв, Сергей Морозов (3-й в своей возрастной категории), Владимир Зудин (7 место в М60-64). Александр Амплеев (5-й в возр. категории М18-34) закончил дистанцию 10 км. Среди младших спортсменов Сергей Иванов 2009г.р. пробежал 300 метров (7 место М8-9).
29 мая на искусственном поле владимирского стадиона «Торпедо» проходил областной этап Международного турнира по футболу «Локобол-2017». В соревнованиях участвовали 45 команд, которые боролись за единственную путёвку на Всероссийский финал соревнований. Честь нашего города в данном турнире защищали мальчишки из команд — «Дрим Тим» (тренер В. Карпихин), ФК «ЗиД» (тренер А. Лебедев), «ДЮСШ-Ковров» (тренер П. Колчин) и «Металлист» (тренер А. Бриков).
Успешнее других выступили ребята из команды «Дрим Тим», без проблем преодолев групповой этап, воспитанники В. Карпихина затем по пути к финалу переиграли команды Красной Горбатки и Кольчугино. В финальном матче предстояла встреча с командой «Торпедо-СШОР» г. Владимир. Основное время матча этого интересного поединка завершилось нулевой ничьей, а в серии после матчевых пенальти точнее оказались юные футболисты Владимира, которые и поедут защищать честь Владимирской области на Всероссийские соревнования «Локобола».
На прошедшей неделе состоялись матчи 5-го тура Чемпионата г. Коврова по футболу, которые принесли следующие результаты: Высшая лига. «Автоматик-лес» — «Олимпик» 3:2, «Вымпел» — «Универсал» 4:1, «Гейзер» — «Атлант» 4:3. Первая лига. «Труд» — «Стандарт» 1:2, «Команда Лосево» — «Хорс» 4:1, «Арсенал» — «Атлант-2» 6:3, «Район» — «Вымпел-2» 0:3.
3 июня прошли матчи третьего тура Чемпионата Владимирской области по футболу среди команд первой группы. Футбольный клуб «ЗИД» играл в городе Камешково с командой «Ютекс» и добился победы со счётом 2:0. «Гвардеец» в этот же день во Владимире с таким же счётом переиграл команду «Торпедо-СШОР». Результаты остальных матчей: ФГУ «ВНИИЗЖ» — ФК «Муром-м» 1:0, «Луч-Атлет» — «Грань» 1:1, «Строитель» — «Рубин» 6:0, «Труд» — «5-й Октябрь» 1:1.
Легкая атлетика
1 июня легкоатлетический манеж и стадион СКиД – Первенство ДЮСШ по прыжкам, посвященное Дню защиты детей. В соревнованиях принимали участие 52 спортсмена, из них — 30 воспитанников ДО «ДЮСШ».
Призеры:
Девушки
1 место — Алина Корчагина
2 место — Анна Рябикова
3 место — Алена Набойщикова
Юноши
1 место — Владимир Зайцев
2 место — Андрей Евстюнин
3 место — Всеволод Бычков
Тренер-преподаватель О.Баранов.
Переславский марафон состоялся! 3 июня встретило участников не совсем летней погодой. Но это не помешало настоящим любителям бега выйти на старт. На Народной площади был настоящий праздник. Музыка звучала со всех сторон уже с 8 утра, состоялся «Музыкальный» БЗК-фест, очень много гостей и жителей города пришли посмотреть на марафон.
Первым финишером на дистанции 42,2 км стал Владислав Демьянов. Он прибежал через 2 часа 43 минуты 16 секунд после стартового выстрела. Среди спортсменов были и ковровчане. Дмитрий Травкин финишировал третьим со временем 2 часа 46 минут 36 секунд, Сергей Лукашов показал 12-е время (03.02.30) в абсолютном зачёте. Пробежали полумарафон (21,1 км): Анастасия Данилова, Сергей Иванов, Елена Иванова, Алексей Соловьёв, Сергей Морозов (3-й в своей возрастной категории), Владимир Зудин (7 место в М60-64). Александр Амплеев (5-й в возр. категории М18-34) закончил дистанцию 10 км. Среди младших спортсменов Сергей Иванов 2009г.р. пробежал 300 метров (7 место М8-9).
3 июня прошло Открытое первенство по фигурному катанию на коньках, посвященное Международному Дню защиты детей. СК «Мотодром» представили более 15 юных спортсменов.
Результаты соревнований:
категория «Элементы» 2013
1 место — Алиса Ершова
категория «Элементы» 2012
1 место — Варвара Соловьева
2 место — Анна Соловьева
категория «Элементы» 2011
1 место — Ясна Рыжакова
2 место — Полина Герасимова
категория «Элементы» 2010, мальчики
1 место — Леонид Гусев
категория «Новичок» 2011
3 место – Анастасия Дереглазова
категория «Новичок» 2010
1 место – Арина Родина
категория «Новичок» 2012
1 место – Анастасия Мурашева
Норматив «Юный фигурист»2008
1 место Ирина Оганова
Норматив «Юный фигурист»2010
3 место — Дарья Шаронова
Норматив «Юный фигурист» 2011
2 место — Софья Карпова
3 место — Арина Горностаева
Норматив «Юный фигурист» 2010 г.р., мальчики
1 место — Кирилл Смирнов
1-ый юношеский разряд, 2006 г.р.
3 место – Екатерина Кленкова.
27-28 мая в городе Липецк прошёл 4 этап Открытого Кубка ДОСААФ России по мотоциклетному спорту (кросс). В соревнованиях приняла участие команда СК «Мотодром». Команду СК «Мотодром» представляли Юрий Молодцов, Арсений Архипов, Александр Барыкин и Александр Зверев.
Результаты соревнований:
Класс «85 куб см.»: 9 место – Александр Зверев.
Класс «125 куб см.- Юниоры»: 6 место – Юрий Молодцов, 9 место – Арсений Архипов.
Класс «OPEN»: 18 место – Александр Барыкин.
В командном зачёте спортсмены команды ДОСААФ Владимирской области заняли 3 место.
А 3-4 июня в с.Вельяминово Московской области прошел этап Чемпионата Европы по мотокроссу. Наш спортсмен Семен Рыбаков завоевал 1 место в классе 65см3.
Кроме того, на минувшей неделе прошла очередная игра Чемпионата России по мотоболу и состоялись соревнования по выездке. Подробнее — в наших репортажах: Сражение на железных конях. «Ковровец» vs «Агрокомплекс» и Искусство управления. Танцы на лошади.
Подготовлено по данным Учебно-спортивного отдела МКУ УФКиС г. Коврова
Ориентирование
Переславский марафон состоялся! 3 июня встретило участников не совсем летней погодой. Но это не помешало настоящим любителям бега выйти на старт. На Народной площади был настоящий праздник.
Первым финишером на дистанции 42,2 км стал Владислав Демьянов. Он прибежал через 2 часа 43 минуты 16 секунд после стартового выстрела. Среди спортсменов были и ковровчане. Дмитрий Травкин финишировал третьим со временем 2 часа 46 минут 36 секунд, Сергей Лукашов показал 12-е время (03.02.30) в абсолютном зачёте. Пробежали полумарафон (21,1 км): Анастасия Данилова, Сергей Иванов, Елена Иванова, Алексей Соловьёв, Сергей Морозов (3-й в своей возрастной категории), Владимир Зудин (7 место в М60-64). Александр Амплеев (5-й в возр. категории М18-34) закончил дистанцию 10 км. Среди младших спортсменов Сергей Иванов 2009г.р. пробежал 300 метров (7 место М8-9).
Футбол
29 мая на искусственном поле владимирского стадиона «Торпедо» проходил областной этап Международного турнира по футболу «Локобол-2017». В соревнованиях участвовали 45 команд, которые боролись за единственную путёвку на Всероссийский финал соревнований. Честь нашего города в данном турнире защищали мальчишки из команд — «Дрим Тим» (тренер В. Карпихин), ФК «ЗиД» (тренер А. Лебедев), «ДЮСШ-Ковров» (тренер П. Колчин) и «Металлист» (тренер А. Бриков).
Успешнее других выступили ребята из команды «Дрим Тим», без проблем преодолев групповой этап, воспитанники В. Карпихина затем по пути к финалу переиграли команды Красной Горбатки и Кольчугино. В финальном матче предстояла встреча с командой «Торпедо-СШОР» г. Владимир. Основное время матча этого интересного поединка завершилось нулевой ничьей, а в серии после матчевых пенальти точнее оказались юные футболисты Владимира, которые и поедут защищать честь Владимирской области на Всероссийские соревнования «Локобола».
На прошедшей неделе состоялись матчи 5-го тура Чемпионата г. Коврова по футболу, которые принесли следующие результаты: Высшая лига. «Автоматик-лес» — «Олимпик» 3:2, «Вымпел» — «Универсал» 4:1, «Гейзер» — «Атлант» 4:3. Первая лига. «Труд» — «Стандарт» 1:2, «Команда Лосево» — «Хорс» 4:1, «Арсенал» — «Атлант-2» 6:3, «Район» — «Вымпел-2» 0:3.
3 июня прошли матчи третьего тура Чемпионата Владимирской области по футболу среди команд первой группы. Футбольный клуб «ЗИД» играл в городе Камешково с командой «Ютекс» и добился победы со счётом 2:0. «Гвардеец» в этот же день во Владимире с таким же счётом переиграл команду «Торпедо-СШОР». Результаты остальных матчей: ФГУ «ВНИИЗЖ» — ФК «Муром-м» 1:0, «Луч-Атлет» — «Грань» 1:1, «Строитель» — «Рубин» 6:0, «Труд» — «5-й Октябрь» 1:1.
Легкая атлетика
1 июня легкоатлетический манеж и стадион СКиД – Первенство ДЮСШ по прыжкам, посвященное Дню защиты детей. В соревнованиях принимали участие 52 спортсмена, из них — 30 воспитанников ДО «ДЮСШ».
Призеры:
Девушки
1 место — Алина Корчагина
2 место — Анна Рябикова
3 место — Алена Набойщикова
Юноши
1 место — Владимир Зайцев
2 место — Андрей Евстюнин
3 место — Всеволод Бычков
Тренер-преподаватель О.Баранов.
Ориентирование
Переславский марафон состоялся! 3 июня встретило участников не совсем летней погодой. Но это не помешало настоящим любителям бега выйти на старт. На Народной площади был настоящий праздник. Музыка звучала со всех сторон уже с 8 утра, состоялся «Музыкальный» БЗК-фест, очень много гостей и жителей города пришли посмотреть на марафон.
Первым финишером на дистанции 42,2 км стал Владислав Демьянов. Он прибежал через 2 часа 43 минуты 16 секунд после стартового выстрела. Среди спортсменов были и ковровчане. Дмитрий Травкин финишировал третьим со временем 2 часа 46 минут 36 секунд, Сергей Лукашов показал 12-е время (03.02.30) в абсолютном зачёте. Пробежали полумарафон (21,1 км): Анастасия Данилова, Сергей Иванов, Елена Иванова, Алексей Соловьёв, Сергей Морозов (3-й в своей возрастной категории), Владимир Зудин (7 место в М60-64). Александр Амплеев (5-й в возр. категории М18-34) закончил дистанцию 10 км. Среди младших спортсменов Сергей Иванов 2009г.р. пробежал 300 метров (7 место М8-9).
Фигурное катание
3 июня прошло Открытое первенство по фигурному катанию на коньках, посвященное Международному Дню защиты детей. СК «Мотодром» представили более 15 юных спортсменов.
Результаты соревнований:
категория «Элементы» 2013
1 место — Алиса Ершова
категория «Элементы» 2012
1 место — Варвара Соловьева
2 место — Анна Соловьева
категория «Элементы» 2011
1 место — Ясна Рыжакова
2 место — Полина Герасимова
категория «Элементы» 2010, мальчики
1 место — Леонид Гусев
категория «Новичок» 2011
3 место – Анастасия Дереглазова
категория «Новичок» 2010
1 место – Арина Родина
категория «Новичок» 2012
1 место – Анастасия Мурашева
Норматив «Юный фигурист»2008
1 место Ирина Оганова
Норматив «Юный фигурист»2010
3 место — Дарья Шаронова
Норматив «Юный фигурист» 2011
2 место — Софья Карпова
3 место — Арина Горностаева
Норматив «Юный фигурист» 2010 г.р., мальчики
1 место — Кирилл Смирнов
1-ый юношеский разряд, 2006 г.р.
3 место – Екатерина Кленкова.
Мотокросс
27-28 мая в городе Липецк прошёл 4 этап Открытого Кубка ДОСААФ России по мотоциклетному спорту (кросс). В соревнованиях приняла участие команда СК «Мотодром». Команду СК «Мотодром» представляли Юрий Молодцов, Арсений Архипов, Александр Барыкин и Александр Зверев.
Результаты соревнований:
Класс «85 куб см.»: 9 место – Александр Зверев.
Класс «125 куб см.- Юниоры»: 6 место – Юрий Молодцов, 9 место – Арсений Архипов.
Класс «OPEN»: 18 место – Александр Барыкин.
В командном зачёте спортсмены команды ДОСААФ Владимирской области заняли 3 место.
А 3-4 июня в с.Вельяминово Московской области прошел этап Чемпионата Европы по мотокроссу. Наш спортсмен Семен Рыбаков завоевал 1 место в классе 65см3.
Кроме того, на минувшей неделе прошла очередная игра Чемпионата России по мотоболу и состоялись соревнования по выездке. Подробнее — в наших репортажах: Сражение на железных конях. «Ковровец» vs «Агрокомплекс» и Искусство управления. Танцы на лошади.
Подготовлено по данным Учебно-спортивного отдела МКУ УФКиС г. Коврова
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