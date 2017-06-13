На всероссийский турнир! Спортивный обзор

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С 1 по 12 июня на летних кортах с/к «Звезда» проходил традиционный любительский турнир по теннису, посвященный Дню России! К сожалению, в этом году не смогли принять участие многократный победитель соревнований Евгений Рыбаков и сильнейшие теннисисты любители Сергей Бралгин, Кирилл Ершов, Сергей Пустовалов.Отсутствие лидеров не помешало состояться очередному теннисному празднику и участники получили большое удовольствие от игры (на новом синтетическом покрытии) и общения друг с другом.Первое место завоевал дебютант взрослых состязаний —, второе место —, третье место в упорном матче выиграл9 июня в городском плавательном бассейне прошли праздничные соревнования Первенства города по плаванию, посвященные Дню России. В них приняло участие 170 юных пловцов из «ДЮСШ по плаванию» и СК «Молодежный».Пловцы боролись за победу по четырём возрастным группам: юноши и девушки 2000-2002г.р., юноши и девушки 2003-2004г.р.; мальчики и девочки 2005-2006г.р.; мальчики и девочки 2007г.р. и моложе.среди самых юных участников победителями стали Полина Гусева и Даниил Болотов, вторые места заняли Анна Бесхлебнова и Егор Орховский, на третьем месте — Александра Пономарева и Максим Лапшин.Анна Бесхлебнова и Даниил Болотов, на втором месте — Кира Демидова и Андрей Терехов, на третьем — Полина Гусева и Сергей Шабанов.победителями стали Екатерина Шандарина и Глеб Денисов, на втором месте Софья Крылова и Илья Шашков, на третьем — Дарья Карпова и Дмитрий Левошин.— первые места у Аделины Абашидзе и Данилы Шихова, вторые- у Марины Рябкиной и Максима Шкенева, на третьих местах — Елизавета Теплова и Даниил Васин.— Екатерина Шандарина и Илья Михайлов, на вторых местах — Дарья Карпова и Максим Князев, на третьих — Мария Сухвалко и Александр Бережных.на дистанции 200м вольным стилем победителями стали: София Мальцева и Виталий Чарыков, на втором месте — Мария Мальцева и Кирилл Журавлев, на третьем — Архип Макарчук.победили Алина Пак и Алексей Макаров.У юношей на втором месте Степан Михеев, на третьем — Тимофей Озеров.среди юношей победителем стал Андрей Староверов, на втором месте — Кирилл Журавлев.Ольга Хаукка, Станислав Петрихин и Федор Крылов.Все победители и призеры были награждены почетными грамотами.9 — 11 июня в городе Курск состоялись Всероссийские соревнования по картингу «Кубок Российской автомобильной федерации (РАФ)». Серии Ротакс Макс два спортсмена команды Коврова «M-Racing» под руководством тренераприняли участие в данных соревнования и показали себя на достойном уровне.По результатам гонкизавоевал 3 почетное место,по техническим причинам финишировал 10.Поздравляем пилотов, представителей и тренера с успешным выступлением!С 7 по 9 июня на владимирском стадионе «Торпедо» проходил отборочный, областной этап Всероссийского турнира по футболу среди детских команд 2008 г.р. и моложе «Большие звёзды светят малым».В соревнованиях приняли участие десять команд, которые боролись за две «путёвки» на Всероссийский финал. Такого права добились команды(г. Владимир) и(г. Ковров). Поздравляем тренераи его команду «Дрим Тим», которые уже в первой половине 2017 года выиграли практически все областные соревнования и теперь будут защищать честь нашего города на Всероссийских турнирах, в августе их ждёт поездка в Краснодар, а в сентябре — в Ейск и в Анапу.12 июня на футбольном поле с искусственным покрытием СК «Звезда» проходил городской, традиционный турнир по футболу среди детских команд 2008 г.р. и моложе, посвящённый Дню России и Дню молодёжи. В соревнованиях приняли участие юные футболисты Коврова, Ковровского и Камешковского районов. Первое место заняла команда «Дрим Тим» г. Ковров (тренер В. Карпихин), второе «Труд» п. им. Горького (тренер С. Шашков), третье «Дегтярёвец» г. Ковров (тренер П. Князев).Российский футбольный Союз в лице его президента В.Л. Мутко наградил за большой вклад в развитии отечественного футбола троих ковровчан – Андрея Борисовича Сурова, Станислава Николаевича Антипова и Валерия Николаевича Лошкарёва.Благодарственные письма и нагрудные знаки им вручил Президент Владимирской областной Федерации футбола Л. П. Антонов 10 июня перед началом матча Чемпионата области между командами ФК «ЗиД» — «Луч-Атлет». Ранее подобными наградами были награждены Дмитрий Борисович Смирнов и Андрей Викторович Пузанов.