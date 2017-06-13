Спорт
На всероссийский турнир! Спортивный обзор
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Результаты любительского турнира по теннису и праздничных соревнований Первенства города по плаванию, посвященных Дню России, результаты ковровских картингистов на всероссийских соревнованиях, а также очередная победа ковровских футболистов — сегодня в спортивном обзоре.
С 1 по 12 июня на летних кортах с/к «Звезда» проходил традиционный любительский турнир по теннису, посвященный Дню России! К сожалению, в этом году не смогли принять участие многократный победитель соревнований Евгений Рыбаков и сильнейшие теннисисты любители Сергей Бралгин, Кирилл Ершов, Сергей Пустовалов.
Отсутствие лидеров не помешало состояться очередному теннисному празднику и участники получили большое удовольствие от игры (на новом синтетическом покрытии) и общения друг с другом.
Первое место завоевал дебютант взрослых состязаний — Александр Сорванов, второе место — Василий Филимонов, третье место в упорном матче выиграл Максим Березюк.
9 июня в городском плавательном бассейне прошли праздничные соревнования Первенства города по плаванию, посвященные Дню России. В них приняло участие 170 юных пловцов из «ДЮСШ по плаванию» и СК «Молодежный».
Пловцы боролись за победу по четырём возрастным группам: юноши и девушки 2000-2002г.р., юноши и девушки 2003-2004г.р.; мальчики и девочки 2005-2006г.р.; мальчики и девочки 2007г.р. и моложе.
На дистанции 50 м вольным стилем среди самых юных участников победителями стали Полина Гусева и Даниил Болотов, вторые места заняли Анна Бесхлебнова и Егор Орховский, на третьем месте — Александра Пономарева и Максим Лапшин.
На дистанции 50 м на спине победили: Анна Бесхлебнова и Даниил Болотов, на втором месте — Кира Демидова и Андрей Терехов, на третьем — Полина Гусева и Сергей Шабанов.
В возрастной группе 2005-2006г.р. на дистанции 100м вольным стилем победителями стали Екатерина Шандарина и Глеб Денисов, на втором месте Софья Крылова и Илья Шашков, на третьем — Дарья Карпова и Дмитрий Левошин.
На дистанции 100м брассом — первые места у Аделины Абашидзе и Данилы Шихова, вторые- у Марины Рябкиной и Максима Шкенева, на третьих местах — Елизавета Теплова и Даниил Васин.
На дистанции 100м на спине победили — Екатерина Шандарина и Илья Михайлов, на вторых местах — Дарья Карпова и Максим Князев, на третьих — Мария Сухвалко и Александр Бережных.
В возрастной группе 2003-2004г.р. на дистанции 200м вольным стилем победителями стали: София Мальцева и Виталий Чарыков, на втором месте — Мария Мальцева и Кирилл Журавлев, на третьем — Архип Макарчук.
На дистанции 200м брасс победили Алина Пак и Алексей Макаров.У юношей на втором месте Степан Михеев, на третьем — Тимофей Озеров.
На дистанции 200м на спине среди юношей победителем стал Андрей Староверов, на втором месте — Кирилл Журавлев.
В старшей возрастной группе на отдельных дистанциях 200м победили: Ольга Хаукка, Станислав Петрихин и Федор Крылов.
Все победители и призеры были награждены почетными грамотами.
9 — 11 июня в городе Курск состоялись Всероссийские соревнования по картингу «Кубок Российской автомобильной федерации (РАФ)». Серии Ротакс Макс два спортсмена команды Коврова «M-Racing» под руководством тренера Кирилла Малыгина приняли участие в данных соревнования и показали себя на достойном уровне.
По результатам гонки Артем Глущенко завоевал 3 почетное место, Дмитрий Арсентьев по техническим причинам финишировал 10.
Поздравляем пилотов, представителей и тренера с успешным выступлением!
Футбол
С 7 по 9 июня на владимирском стадионе «Торпедо» проходил отборочный, областной этап Всероссийского турнира по футболу среди детских команд 2008 г.р. и моложе «Большие звёзды светят малым».
В соревнованиях приняли участие десять команд, которые боролись за две «путёвки» на Всероссийский финал. Такого права добились команды «Торпедо-СШОР» (г. Владимир) и «Дрим Тим» (г. Ковров). Поздравляем тренера Виктора Карпихина и его команду «Дрим Тим», которые уже в первой половине 2017 года выиграли практически все областные соревнования и теперь будут защищать честь нашего города на Всероссийских турнирах, в августе их ждёт поездка в Краснодар, а в сентябре — в Ейск и в Анапу.
12 июня на футбольном поле с искусственным покрытием СК «Звезда» проходил городской, традиционный турнир по футболу среди детских команд 2008 г.р. и моложе, посвящённый Дню России и Дню молодёжи. В соревнованиях приняли участие юные футболисты Коврова, Ковровского и Камешковского районов. Первое место заняла команда «Дрим Тим» г. Ковров (тренер В. Карпихин), второе «Труд» п. им. Горького (тренер С. Шашков), третье «Дегтярёвец» г. Ковров (тренер П. Князев).
И ещё одна хорошая новость из мира футбола! Российский футбольный Союз в лице его президента В.Л. Мутко наградил за большой вклад в развитии отечественного футбола троих ковровчан – Андрея Борисовича Сурова, Станислава Николаевича Антипова и Валерия Николаевича Лошкарёва.
Благодарственные письма и нагрудные знаки им вручил Президент Владимирской областной Федерации футбола Л. П. Антонов 10 июня перед началом матча Чемпионата области между командами ФК «ЗиД» — «Луч-Атлет». Ранее подобными наградами были награждены Дмитрий Борисович Смирнов и Андрей Викторович Пузанов.
Теннис
С 1 по 12 июня на летних кортах с/к «Звезда» проходил традиционный любительский турнир по теннису, посвященный Дню России! К сожалению, в этом году не смогли принять участие многократный победитель соревнований Евгений Рыбаков и сильнейшие теннисисты любители Сергей Бралгин, Кирилл Ершов, Сергей Пустовалов.
Отсутствие лидеров не помешало состояться очередному теннисному празднику и участники получили большое удовольствие от игры (на новом синтетическом покрытии) и общения друг с другом.
Первое место завоевал дебютант взрослых состязаний — Александр Сорванов, второе место — Василий Филимонов, третье место в упорном матче выиграл Максим Березюк.
Плавание
9 июня в городском плавательном бассейне прошли праздничные соревнования Первенства города по плаванию, посвященные Дню России. В них приняло участие 170 юных пловцов из «ДЮСШ по плаванию» и СК «Молодежный».
Пловцы боролись за победу по четырём возрастным группам: юноши и девушки 2000-2002г.р., юноши и девушки 2003-2004г.р.; мальчики и девочки 2005-2006г.р.; мальчики и девочки 2007г.р. и моложе.
На дистанции 50 м вольным стилем среди самых юных участников победителями стали Полина Гусева и Даниил Болотов, вторые места заняли Анна Бесхлебнова и Егор Орховский, на третьем месте — Александра Пономарева и Максим Лапшин.
На дистанции 50 м на спине победили: Анна Бесхлебнова и Даниил Болотов, на втором месте — Кира Демидова и Андрей Терехов, на третьем — Полина Гусева и Сергей Шабанов.
В возрастной группе 2005-2006г.р. на дистанции 100м вольным стилем победителями стали Екатерина Шандарина и Глеб Денисов, на втором месте Софья Крылова и Илья Шашков, на третьем — Дарья Карпова и Дмитрий Левошин.
На дистанции 100м брассом — первые места у Аделины Абашидзе и Данилы Шихова, вторые- у Марины Рябкиной и Максима Шкенева, на третьих местах — Елизавета Теплова и Даниил Васин.
На дистанции 100м на спине победили — Екатерина Шандарина и Илья Михайлов, на вторых местах — Дарья Карпова и Максим Князев, на третьих — Мария Сухвалко и Александр Бережных.
В возрастной группе 2003-2004г.р. на дистанции 200м вольным стилем победителями стали: София Мальцева и Виталий Чарыков, на втором месте — Мария Мальцева и Кирилл Журавлев, на третьем — Архип Макарчук.
На дистанции 200м брасс победили Алина Пак и Алексей Макаров.У юношей на втором месте Степан Михеев, на третьем — Тимофей Озеров.
На дистанции 200м на спине среди юношей победителем стал Андрей Староверов, на втором месте — Кирилл Журавлев.
В старшей возрастной группе на отдельных дистанциях 200м победили: Ольга Хаукка, Станислав Петрихин и Федор Крылов.
Все победители и призеры были награждены почетными грамотами.
Картинг
9 — 11 июня в городе Курск состоялись Всероссийские соревнования по картингу «Кубок Российской автомобильной федерации (РАФ)». Серии Ротакс Макс два спортсмена команды Коврова «M-Racing» под руководством тренера Кирилла Малыгина приняли участие в данных соревнования и показали себя на достойном уровне.
По результатам гонки Артем Глущенко завоевал 3 почетное место, Дмитрий Арсентьев по техническим причинам финишировал 10.
Поздравляем пилотов, представителей и тренера с успешным выступлением!
Футбол
С 7 по 9 июня на владимирском стадионе «Торпедо» проходил отборочный, областной этап Всероссийского турнира по футболу среди детских команд 2008 г.р. и моложе «Большие звёзды светят малым».
В соревнованиях приняли участие десять команд, которые боролись за две «путёвки» на Всероссийский финал. Такого права добились команды «Торпедо-СШОР» (г. Владимир) и «Дрим Тим» (г. Ковров). Поздравляем тренера Виктора Карпихина и его команду «Дрим Тим», которые уже в первой половине 2017 года выиграли практически все областные соревнования и теперь будут защищать честь нашего города на Всероссийских турнирах, в августе их ждёт поездка в Краснодар, а в сентябре — в Ейск и в Анапу.
12 июня на футбольном поле с искусственным покрытием СК «Звезда» проходил городской, традиционный турнир по футболу среди детских команд 2008 г.р. и моложе, посвящённый Дню России и Дню молодёжи. В соревнованиях приняли участие юные футболисты Коврова, Ковровского и Камешковского районов. Первое место заняла команда «Дрим Тим» г. Ковров (тренер В. Карпихин), второе «Труд» п. им. Горького (тренер С. Шашков), третье «Дегтярёвец» г. Ковров (тренер П. Князев).
И ещё одна хорошая новость из мира футбола! Российский футбольный Союз в лице его президента В.Л. Мутко наградил за большой вклад в развитии отечественного футбола троих ковровчан – Андрея Борисовича Сурова, Станислава Николаевича Антипова и Валерия Николаевича Лошкарёва.
Благодарственные письма и нагрудные знаки им вручил Президент Владимирской областной Федерации футбола Л. П. Антонов 10 июня перед началом матча Чемпионата области между командами ФК «ЗиД» — «Луч-Атлет». Ранее подобными наградами были награждены Дмитрий Борисович Смирнов и Андрей Викторович Пузанов.
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