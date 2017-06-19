Картинг на воде. Спортивный обзор

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С 16 июня по 19 июня г. Скопине (Рязанская область) проходил 2-ой этапа Первенства Центрального Федерального округа по мотокроссу 2017 года. В Соревнованиях приняли участие спортсмены СК «Мотодром» под руководством тренера Сергея Садилова Александровичи и механика Сергея Варабина.– 1 место – Семен Рыбаков, 4 место – Данила Гусев– 7 место — Александр Зверев— 4 место — Александр Гойда– 3 место – Юрий Молодцов, 4 место — Арсений Архипов17-18 июня на картодроме СК «Мотодром» прошел 2-ой этап Кубка Владимирской области по картингу. В соревнованиях участвовало 65 человек из 9 регионов Российской Федерации.— 1 место Дмитрий Данилушкин (г.Владимир, СК «Владимир»).— 1 место – Евгений Шевелёв (г.Ковров -СК «Мотодром», тренер Малыгин Кирилл Константинович), 2 место – Семён Балдин (г. Бор ЦВР «Алиса), 3 место – Никита Готовцев (г.Бор ЦВР «Алиса»).— 1 место – Артем Сидоров (г.Ковров -СК «Мотодром», тренер Кирилл Малыгин), 2 место – Михаил Гаврилов (г. Нерехта), 3 место – Сергей Шиканов (г.Владимир).-1 место – Артем Глущенко (г.Ковров -СК «Мотодром», тренер Кирилл Малыгин),2 место – Олег Макаров (г.Ковров, Родина –Мотор), 3 место – Алексей Майоров (г. Бор, ЦВр»Алиса»).— 1 место- Алексей Ковалев (г.Бор, ЦВР «Алиса»), 2 место – Кирилл Рябов (г.Владимир, СК «Владимир»), 3 место – Елизавета Сизова (г. Владимир, СК «Владимир»).— 1 место Сергей Голованов (г.Ковров -СК «Мотодром», тренер Малыгин Кирилл Константинович), 2 место – Дмитрий Русаков (г. Н.Новгород), 3 место – Александр Фоменков (г. н.Новгород).— 1 место Андрей Хламов (г.Ковров -СК «Мотодром», тренер Малыгин Кирилл Константинович), 2 место Данила Мосеев (г.Ковров -СК «Мотодром», тренер Кирилл Малыгин), 3 место – Вячеслав Головлев (г. Ковров, СТК «Родина-Мотор»).— 1 место – Даниил Грошев (г. Кострома), 2 место – Мария Хигер (г.Владимир), 3 место – Георгий Жуков (г. Ярославль, ЦДЮТ СТК «Мотор»).— 1 место – Илья Кауркин (г.Новомечуринск), 2 место — Владислав Новиков (г.Владимир),3 место- Герман Корнилаев (г.Касимов).— 1 место – Пётр Климов (Г.Владимир), 2 место – Вихрев Георгий (г. Ковров, М-Racing)-1 место – Кирилл Ушаков (г. Владимир, СК «Владимир»), 2 место – Елизавета Сизова (г. Владимир, СК «Владимир»), 3 место – Артём Горохов (г. Ярославль, СТК «Мотор»).— 1 место Артем Глущенко (г.Ковров -СК «Мотодром», тренер Кирилл Малыгин),2 место – Андрей Матвеев (г.Владимир, СК «Владимир»), 3 место – Сергей Данилушкин (г.Владимир, СК «Владимир»).— 1 место – Кирилл Молотков (г.Ковров -СК «Мотодром», тренер Кирилл Малыгин), 2 место – Дмитрий Игонин (г. Владимир, СК «Владимир»), 3 место – Алексей Майоров (г.Бор, ЦВР «Алиса»).— 1 место – Александр Савинов (г.Нерехта, СТК «Вираж»),2 место – Дмитрий Арсентьев (г.Ковров — СК «Мотодром», тренер Кирилл Малыгин ),3 место – Андрей Ючко (г.Ковров, Родина – Мотор).– с результатом 112 очков 1 место заняла команда Коврова —, на 2 месте — команда из г. Бор, ЦВР «Алиса» с результатом 88 очков, бронзовым призером стала команда г. Владимира, СК «Владимир» с результатом 75 очков., которые принесли следующие результаты: Высшая лига. «Атлант» — «Универсал» 3:0, ФК «Ветеран» — «Олимпик» 1:2, «Вымпел» — «Гейзер» 2:3. Первая лига. «Арсенал» — «Импульс» 2:1, «Команда Лосево» — «Стандарт» 5:0, «Вымпел-2» — «Атлант-2» 7:2.между собой встречались две ковровские команды – Футбольный клуб «ЗиД» и «Гвардеец». Победу в этом матче, благодаря голу Алексея Стеблецова одержала команда ФК «ЗиД» со счётом 1:0. Результаты остальных первых матчей 1/8 финала розыгрыша Кубка Владимирской области по футболу. «Торпедо-СШОР» г. Владимир – «Эверест» п. Мизиновский 0:0, «Луч-Атлет» г. Вязники – ФГУ «ВНИИЗЖ» г. Владимир 1:1, «Рубин» г. Балакирево – «Динамо» г. Петушки 2:4, «Ютекс» г. Камешково – «5-й Октябрь» г. Струнино 0:1, ФК «Вяткино» п. Вяткино – «Грань» г. Гусь-Хрустальный 2:1, «Труд» г. Собинка – «Строитель» п. Купреево 1:1. Ответные матчи пройдут 28 июня.. Футбольный клуб «ЗиД» играл в городе Струнино, сыграл вничью 1:1 с командой «5-й Октябрь». «Гвардеец» в этот же день в Муроме со счётом 3:1 выиграл у команды ФК «Муром». 24 июня ФК «ЗиД» играет в Купреево с командой «Строитель», а «Гвардеец» на футбольном поле с искусственным покрытием СК «Звезда» будет принимать команду «Луч-Атлет» г. Вязники, начало встречи в 17.00 часов.В «СК Молодежный» закончился турнир по настольному теннису, посвященный Дню России.Результаты:1 место – Софья Мальцева2 место – Дарья Махалина3 место – Марина Рябкина1 место – Артем Нестеров и Никита Нестеров2 место — Александр Маслюков3 место – Кирилл Сиваков