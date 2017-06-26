Запомнят мою игру. Спортивный обзор

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С 24 июня по 25 июня в Москве проходил 5-ый этап Открытого Кубка ДОСААФ России по мотоциклетному спорту. В соревнованиях приняли участие спортсмены СК «Мотодром» под руководством тренера Сергея Садилова и механика Сергея Варабина.– 3 место – Семен Рыбаков, 6 место – Данила Гусев– 6 место – Георгий Гусев, 7 место — Александр Зверев.— 6 место – Юрий Молодцов, 8 место – Арсений Архипов, 9 место — Александр Гойда– 19 место – Владислав Малышев.В общем зачете команда ДОСААФ Владимирской области заняла 2 место с результатом 266 очков.С 19 по 22 июня в Дзержинске Нижегородской области проходили соревнования Российского теннисного тура «Кубок г. Дзержинска» среди юношей, девушек и смешанных пар до 19 лет. Воспитанник тренера по теннису Р.Жаровцевастал финалистом этих соревнований среди юношей в одиночном разряде, а вместе с дзержинской спортсменкой Ксенией Бубукиной заняли 1 место в миксте.23-24 июня в Рязани прошли соревнования по картингу «Кубок Атрон 2017». СК «Мотодром» в классе «Ротакс Макс» под руководством тренера – Кирилла Малыгина представляли занял 1 место.23 июня на футбольном поле с искусственным покрытием СК «Звезда» завершились матчи Первенства завода им. В. А. Дегтярёва по мини-футболу в зачёт круглогодичной Спартакиады предприятия. В соревнованиях приняло участие восемь команд, которые играли между собой по круговой системе. По итогам соревнований первое место заняла команда производства № 9, на втором месте футболисты производства № 3, «бронзовые» награды завоевали спортсмены производства № 1.На спортивной площадке Ледового Дворца спорта «Ковровец» прошли первые матчи летнего Чемпионата города Коврова по футболу, которые завершились следующим образом: «Трактор» — «Ювентус» 9:4, «Сокол» — «ФКГ» 0:1, «Олимпик» — «Селтик» 5:1, «Стандарт» — «Монолит» 2:2, «Трактор» — «Селтик» 4:3, «Олимпик» — «Ювентус» 5:3, «Сокол» — «Монолит» 0:4, «Стандарт» — «ФКГ» 6:1.25 июня в матче 6-го тура Первенства Владимирской области по футболу среди команд второй группы «Вымпел» в посёлке Вербовский со счётом 0:2 уступил команде «Авангард».Состоялись матчи 8-го тура Чемпионата города Коврова по футболу, сообщаем их результаты: Первая лига. «Стандарт» — «Район» 3:0, «Хорс» — «Атлант-2» 2:3, «Команда Лосево» — «Арсенал» 1:6, «Труд» — «Импульс» 2:1.В матче 6-го тура Чемпионата Владимирской области по футболу Футбольный Клуб «ЗиД» 24 июня играл в посёлке Купреево, Гусь-Хрустального района с командой «Строитель» и проиграл со счётом 0:1. «Гвардеец» в этот же день на футбольном поле с искусственным покрытием СК «Звезда» принимал команду «Луч-Атлет» г. Вязники и уверенно победил со счётом 8:0.