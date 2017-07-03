Игры под дождём. Спортивный обзор

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Ещё раз поздравляем Настю, ее тренера и родителей с большой победой!

2 июля на территории «Мотодроме» в рамках Чемпионата России встретились «Ковровец» и «Металлург» (г. Видное). Счет 2:6 в пользу гостей.Следующая игра на нашем поле пройдет 7 июля в 18.00. Ковровские мотоболисты встретятся с командой «Колос» из Ипатово Ставропольского края.Сегодня в турнирной таблице Чемпионата «Ковровец» находится на четвёртом месте, «Металлург» — на первом. На втором — «Колос», на третьем — «Агрокомплекс».1-2 июля в городе Жуковский прошел 59 Мемориал братьев Знаменских. Это крупнейшие рпоссийские соревнования, куда съезжаются лучшие спортсмены страны по приглашению тренеров сборной. В беге на 100 метров среди женщин участвовала перспективная ковровская бегунья воспитанница ДЮСШ. Она заняла 10 место, показав неплохой результат 12,73. Забег проходил под проливным дождём, но это не помешало спортсменке показать себя с лучшей стороны.С 15 по 25 июня в Минске проходил Чемпионат Мира по пауэрлифтингу. Ковровская спортсменкавыступила со следующими результатами:2 место – упражнение тяга,3 место – упражнение приседаниеС 25 июня по 2 июля в Дзержинске Нижегородской области проходили соревнования Российского теннисного тура «Чемпионат г. Дзержинска» среди мужчин, женщин и смешанных пар. Воспитанник тренера по теннису Р. Жаровцева Константин Зеленеев занял 3 место среди мужчин, а вместе с теннисисткой из Нижнего Новгорода Алиной Пирулиной заняли 3 место в миксте.2 июля в матче 6-го тура Первенства Владимирской области по футболу среди команд второй группы «Вымпел» со счётом 1:2 уступил команде «Вольгарь» (п.Вольгинский).1 и 2 июля проходил областной туристический слет среди лиц с ограниченными возможностями «Робинзонада 13». У Коврова — 2 место. На первом — Гороховец.С 28 июня по 2 июля в израильском городе Нетания проходит Первенство Европы по плаванию среди юношей 15-18 лет и девушек 14-17 лет.В составе юниорской сборной команды России воспитанница МАУ ДО «ДЮСШ по плаванию» МС России, во второй день соревнований завоевала серебряную медаль на своей излюбленной дистанции 200 м на спине. Она прошла отбор на Первенство Мира в Индианаполисе (США) в августе. Соревнования продолжаются и Анастасия будет бороться за победу на других дистанция, стилем на спине.Тренирует Анастасию Заслуженный тренер России С.Федоров.Подготовлено по данным Учебно-спортивного отдела МКУ УФКиС г. Коврова. Автор фото на главной — Сергей Никитин