Спорт
Самые сильные! Спортивный обзор
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Футбол
30 сентября 2017 года прошли игры 20-го тура Чемпионата Владимирской области по футболу 2017 года среди команд 1-й группы. Команда ФК «ЗиД» на выезде уступила команде ФК «Грань» ( г. Гусь-Хрустальный) — 1: 2. Данное поражение осложнило положение ковровской команды в борьбе за медали Чемпионата. Другая ковровская команда ФК «Гвардеец» на поле СК «Звезда» победила команду «Рубин» (п.Балакирево) со счетом 5: 1.
Результаты других матчей тура: «Строитель» (п.Купреево) — «ВНИИЗЖ» (г.Владимир) 2: 4; «Труд» (г.Собинка) — «Луч-Атлет» (г.Вязники) 1: 2; ФК «Муром» — ФК «Ютекс» (г.Камешково) 2: 2; игра между командами «5-й Октябрь» (п.Струнино) — «Торпедо СШОР Владимир» перенесена на более поздний срок. Положение команд после 20-ти туров: «ВНИИЗЖ» -45 очков (19 игр); «Строитель» — 42 (20); ФК «Грань» — 41 (20); ФК ЗиД" — 39 (20); ФК«Гвардеец» — 37 (20); «5-й Октябрь» — 35 (20). Остальные команды явно отстали.
1 октября на искусственном поле СК «Звезда», в рамках 20-го тура Первенства Владимирской области по футболу сезона 2017 года среди команд 2-й группы, «Вымпел» разошелся мирной ничьей 0: 0 с командой «Ополье» (г. Юрьев-Польский). Набрав 18 очков, занимает лишь 11-е место. И теперь вопрос останется ли команда во второй группе будет решаться в следующем туре в г.Киржаче, где «Вымпел» сыграет с местным «Торпедо». Начало матча в 14.00 часов.
30 сентября и 1 октября во Владимире на искусственных полях стадиона «Торпедо» прошли игры 1/4 и полуфиналы Чемпионата Владимирской области по футболу среди юношей 2001-02 и 2003-04 г.р. Ковровские команды ФК «ЗиД» и «ДЮСШ Ковров» удачно прошли данный этап соревнований и теперь 7 октября 2017 года, так же на стадионе «Торпедо» сыграют в финалах с командами «СШОР» Владимир. Начало игр с 10.00 часов.
Завершился Чемпионат города по футболу сезона 2017 года в формате 8Х8. Игры прошли в упорной и интересной борьбе. И если победу в Чемпионате команда «Патриот» обеспечила за несколько туров, то остальные призеры определились только в последнем туре. В итоге 2-е место у «Олимпика», 3 — е за «Ювентусом».
Плавание
28 и 29 сентября в МАУ ДО «ДЮСШ по плаванию» прошли традиционные соревнования Первенства ДЮСШ по плаванию «День спринтера», посвященные Дню учителя. Программа соревнований состояла из суммы 25-ти метровых дистанций разными способами. Победители и призеры определялись по наименьшей сумме времени за все дистанции.
Среди девочек 2007г.р.:
1 место — Анна Бесхлебнова;
2 место — Ксения Кольпикова
3 место — Полина Смирнова.
Среди мальчиков в этой возрастной группе:
1 место — Егор Орховский;
2 место — Ростислав Балуков;
3 место — Андрей Терехов.
В группе 2008г.р.
1 место — Ангелина Парфенова;
2 место — Кира Демидова;
3 место — Дарья Новикова.
Среди мальчиков:
1 место — Юрий Ирниязов;
2 место — Илья Кутырев;
3 место — Егор Кошкин.
В группе 2009г.р.
Среди девочек:
1 место — Маргарита Клокова;
2 место — Дарья Горбачева;
3 место — Дарья Строкина.
Среди мальчиков в этой возрастной группе:
1 место — Матвей Чебышев;
2 место — Никита Чалдышкин;
3 место — Платон Шалимов.
Все победители и призеры награждены почетными грамотами.
Рукопашный бой
30 сентября горде Гусь-Хрустальный прошло открытое Первенство Владимирской области по рукопашному бою. Воспитанники тренеров Алексея Кошелева, Евгения Донского, Михаила Александрова и Дмитрия Фомичёва выступили со следующими результатами:
10-11 лет
2 место – Максим Сизов (вес.кат.до 50кг). Тренер А.Кошелев
2 место – Руслан Аль-Сабахи (вес.кат. 33кг). Тренер Е. Донсков
3 место – Федор Бадаев (вес.кат. 33кг). Тренер А.Кошелев
3 место – Кирилл Александров (вес.кат. до 33кг) Тренер М. Александров
12-13 лет
1 место – Бабкин Антон (вес.кат. 60кг). Тренер Д.Фомичев
1 место – Сергеев Александр (вес.кат. 39кг). Тренер М. Александров
3 место – Иван Сизов (вес.кат. 55кг). Тренер А.Кошелев
3 место – Кирилл Иванов (вес.кат. 55кг) Тренер А.Кошелев
3 место – Данила Романов (вес.кат. 46кг) Тренер А.Кошелев
3 место – Никита Максимов (вес.кат 60кг) Тренер М. Александров
3 место – Данила Хохорин (вес.кат. до 60кг). Тренер Е. Донсков
14-15 лет
1 место – Михаил Стыров (вес.кат. 70кг). Тренер А. Кошелев
2 место – Виктор Торохов (вес.кат. 65 кг) Тренер А. Кошелев
3 место – Матвей Казанин (вес.кат. 65 кг) Тренер Е. Донсков.
Воспитанники тренера Максима Фомичёва завоевали «золото». Хазрат Шарипов занял первое место в весовой категории 55 кг (14-15 лет), Саина Исматуллаева — в весовой категории 55 кг (16-17 лет).
Дзюдо, самбо
29 сентября в городе Александров прошел Чемпионат области по боевому самбо. Павел Лазутин завоевал 1 место в соревнованиях. А 30 сентября в Коврове прошел 5 открытый командный Межрегиональный турнир по дзюдо, посвященный памяти Заслуженного работника физической культуры РФ С.М. Рыбина. В соревнованиях приняли участие 10 команд из Владимира, Иваново, Приволжска, Ярославля, Коврова и Мурома.
В упорной борьбе команда Коврова заняла 1 место. В составе команды: Максим Мочалов, Анна Шагалова, Роман Алькаев, Роман Князев, Татьяна Волкова, Анастасия Курач, Андрей Зимин, Егор Емельянов, Александр Мигунов.
Вторая команда города Коврова заняла 3 место. В составе команды: Мария Силина, Марина Соловьева, Марина Орокина, Антон Старостенко, Вячеслав Шнель, Алексей Кондратович, Максим Егоров, Илья Пичугин, Шмаков Александр.
Картинг
С 29 сентября по 1 октября в Рязани(АСК «Атрон») проходили соревнования по картингу «Гран При Ротакс Макс». Ковровчанин Артем Глущенко занял 10 место в классе «Ротакс Макс». Тренер Кирилл Малыгин.
Хоккей
В Ледовом дворце поселка Мелехово прошел турнир «Кубок главы администрации Ковровского района по хоккею среди команд 2009-2010 г.р.». Хоккейная команда «Спарта 2009-2010 г.р.» в упорной борьбе одержала победу над командой «Владимир» (г. Владимир) со счётом 3:2. Тренер Игорь Староверов.
Художественная гимнастика
29-30 сентября большая команда воспитанниц отделения художественной гимнастики «ДЮСШ по плаванию» приняли участие в традиционных соревнованиях открытого Кубка города Владимира по художественной гимнастике «Вера, Надежда, Любовь».
В них принимали участие команды из городов Владимирской области.В составе сборной команды Владимирской области в групповых упражнениях, одна из лучших воспитанниц ДЮСШ Кристина Рябова, завоевала золотую медаль.
По программе 2 разряда — 1 место заняла Варвара Егоркина. По программе 1 разряда — 3 место Кристина Теслевич. По программе КМС — 3 место Вероника Захарова. По программе МС — 2 место Ирина Серегина.
В групповых упражнениях:
2 место — команда 2008-2009г.р.. В составе: Ульяна Кошкина, Варвара Андрийчук, Варвара Коротеева, Арина Шувалова, Кира Трушкова, Кристина Баканова.
2 место — команда 2006-2005г.р.. В составе: Алиса Бережных, Софья Федоренкова, Мария Карточкина, Кира Шепелева, Анна Лушина.
2 место — команда КМС. В составе: Анастасия Головкина, Ольга Ирниязова, Алина Данилова, Виктория Котихина, Полина Левина.
Тренеры М. Лаврентьева и О. Парасоцкая.
Спортивное ориентирование
1 октября во Владимире прошёл традиционный фестиваль спортивного ориентирования «Встреча поколений». Общее количество участников составило 180 человек. Тренер СК «Молодёжный» Е. Иванова представляла 20 спортсменов.
Результаты:
М10: Иван Лосев – 2 место;
Ж10: Кристина Берёзина – 3 место;
М 12: Артём Сурков – 2 место;
М Открытая: Олег Вавилов – 1 место.
Волейбол
В СК «Темп» прошла календарная игра Кубка Владимирской области по волейболу среди женских команд. В игре принимали участие 12 спортсменок МБУ ДО «ДЮСШ» (тренер-преподаватель Н. Наумова). Встречались команды города Коврова (МБУ ДО «ДЮСШ») и поселка Красной Горбатки. Игра закончилась победой команды ДЮСШ со счетом 3:0.
А в областном центре прошло Первенство Владимирской области по волейболу среди команд девушек 2001-2002 г.р. В соревнованиях принимали участие 12 спортсменок МБУ ДО «ДЮСШ» (тренер-преподаватель Н. Наумова). Команда МБУ ДО «ДЮСШ» заняла 4 место.
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