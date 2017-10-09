Спорт
Приплыли к золоту! Спортивный обзор
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Футбол
4 октября на футбольном поле с искусственным покрытием СК «Звезда» состоялся матч за Суперкубок города Коврова по футболу, в котором встретились Чемпион города команда «Гейзер» и обладатель Кубка города команда «Вымпел». Этим матчем официально был закрыт летний футбольный сезон 2017 года для городских футбольных команд. Матч проходил очень интересно и завершился со счётом 3:1 в пользу команды «Гейзер».
7 октября прошли предпоследние матчи Чемпионата Владимирской области по футболу среди команд первой группы. ФК «Зид» на футбольном поле с искусственным покрытием СК «Звезда» принимал команду «Торпедо-СШОР» г. Владимир и проиграл со счётом 1:2. «Гвардеец» в посёлке Купреево со счётом 0:3 уступил команде «Строитель». Заключительные матчи Чемпионата пройдут 14 октября, ФК «ЗиД» в этот день играет в Собинке с «Трудом», а «Гвардеец» на футбольном поле с искусственным покрытием СК «Звезда» будет принимать команду «Ютекс» г. Камешково, начало матча в 14.00 часов.
8 октября в матче Первенства Владимирской области по футболу среди команд второй группы «Вымпел» в Киржаче со счётом 4:3 выиграл у команды «Торпедо». Свой заключительный матч Первенства «Вымпел» проведёт 15 октября на футбольном поле с искусственным покрытием СК «Звезда» с командой «Темп» г. Костерёво, начало встречи в 14.00 часов.
Полиатлон
8 октября в Коврове прошел Чемпионат и Первенство области по полиатлону. Воспитанники тренера Д.Еремкина выступили со следующими результатами:
12-13 лет
3 место – Егор Доронин
14-15 лет
1 место – Николай Маклаков
16-17 лет
1 место – Татьяна Меерович
2 место – Никита Савин
Среди мужчин
1 место – Герман Давыдов
2 место – Сергей Романов
3 место – Никита Малышев
Среди женщин
1 место – Анастасия Суконкина
Шахматы
8 октября в ДК им. Ленина прошел чемпионат Коврова по шахматному блицу. В нем приняли участие 27 спортсменов, сыгравших 14 туров по швейцарской системе с контролем времени 4 мин+3 сек на ход каждому. Среди школьников первым стал Артем Харитонов (8 очков, СОШ № 22), вторым — Виктор Тимаков (8 очков, Гимназия № 1), третьим — Павел Пичугин (7,5 очка, СОШ № 24).Среди ветеранов первым стал Сергей Васин (10,5 очков), вторым – Юрий Соколов (9), третьим – Игорь Курныков (8). В общем зачете третье место занял Александр Карпавичюс (10,5 очков), второе – Александр Владимиров (11,5 очков), а чемпионом города по блицу стал Сергей Сухотсков (12,5 очков из 14). Ковровская шахматная федерация благодарит за помощь в организации соревнований Управление физкультуры и спорта и ДК им. Ленина.
Дзюдо, самбо
6-8 октября в городе Киржач прошло первенство центрального федерального округа по дзюдо. В соревнованиях приняло участие свыше 150 сильнейших спортсменов России. В нелегких схватках пятое место заняли Артем Масленков и Мария Шашкова. А 7 октября в Коврове состоялось первенство города по дзюдо среди юношей и девушек 2004-2005 г.р., 2006-2007 г.р. Победителями стали:
2004-2005 г.р.
Николай Слыжов, Анастасия Курач, Никита Нестеров, Эльдар Салахов, Александр Журавлев, Татьяна Волкова, Максим Васильев, Назир Магамедов, Данил Бобков, Илья Илюшин и Мария Силина.
2006-2007 г.р.:
Иван Соколов, Никита Трошин, Егор Данькин, Андрей Лабутин, Павел Абрамов, Александр Куклин, Иван Черепков, Ксения Старова и Арина Сущева.
Спортивное ориентирование
8 октября во Владимире прошел чемпионат и первенство Владимирской области по спортивному ориентированию, дисциплина: кросс-выбор. Общее число участников — 175 человек. Тренер «СК Молодёжный» Е. Иванова представила 20 спортсменов.
Результаты:
М10: Иван Лосев – 2 место;
М12: Владислав Тимофеев – 2 место;
М Открытая: Сергей Иванов – 1 место.
Теннис
7 — 8 октября в с/к «Звезда» у теннисистов прошли традиционные соревнования по физической подготовке:«Быстрее, выше, сильнее!» В них приняли участие 93 спортсмена, девушки и юноши от пяти до 16 лет. В своих возрастных категориях победителями стали: Алиса Мельцаева и Глеб Пронин, Арина Салтыкова и Савва Аганин, Ксения Лапшина и Андрей Малов, Полина Золотарева и Никита Котяшкин, София Стрельцова и Егор Лазарев, Жаворонкова Алиса и Дмитрий Голубев, Александр Сорванов.
8 октября в Доброграде состоялись соревнования по программе 10 S «Цветной мяч». Воспитанники МБУ«С\К»Вымпел" ( всего 15 человек, тренер Назарова М.В) приняли активное участие в турнире. Виктория Марова, Ксения Лапшина, Андрей Малов и Полина Золотарева выиграли золотые медали, Арина Годжалова, Даниил Семяшкин и Федор Дарьин стали призерами.
Плавание
3-5 октября в областном центре прошел лично-командный Чемпионат Владимирской области по плаванию в зачет областной спартакиады. В соревнованиях принимали участие более 120 спортсменов из городов: Владимир, Ковров, Муром, Кольчугино, Радужный, Юрьев-Польский и Вязники.
Сборную команду Коврова представляли воспитанники «МАУ ДО «ДЮСШ по плаванию».
На протяжении трех соревновательных дней наши ребята вели упорную борьбу на «голубых» дорожках, стараясь не только победить лично, но и принести максимальное количество очков команде.
В командном зачете команда города Коврова заняла первое место, разделив его с командой областного центра. Третьими стали спортсмены из Мурома.
Вот состав команды-победительницы:
Сомова Ксения — МС России, Шилыковская Елизавета, Хаукка Ольга, Белова Дарья, Иванова Александра, Аввакумова Сауле, Хромова Алена, Шарапов Святослав, Петрихин Станислав, Недошивин Егор, Петров Данила, Комаров Константин.
Победителями в личном зачете Чемпионами Владимирской области стали:
Ксения Сомова, Матвей Зимин, Алена Хромова, Егор Недошивин, Александа Иванова, Елизавета Шилыковская, Ольга Хаукка, Дарья Белова, Данила Петров, Сауле Аввакумова.
Вторые места завоевали: Константин Комаров, Станислав Петрихин, Никита Борисов.
Бронзу завоевали: Даниил Николаев, Екатерина Торопова.
Подготовили и привели ребят к победе тренеры «ДЮСШ по плаванию»: Заслуженный тренер России С. Федоров и старший тренер А. Пинижанин.
От «СК Молодёжный» участвовали шесть человек.
Результаты:
— Кирилл Малащенко – 2 место на дистанциях 50 м брассом, 50 м вольным стилем и 50 м баттерфляем;
— Самсонов – 3 место на дистанциях 50 м на спине и 100 м комплексным плаванием;
— Максим Дружинин – 3 место на дистанции 100 м брассом;
— Софья Мальцева – 3 место на дистанции 200 м комплексным плаванием.
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