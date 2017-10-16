Спорт
«Серебро» Анастасии Хрипуновой и успех ковровских бойцов. Спортивный обзор
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Футбол
В воскресенье 15 октября прошли последние матчи Чемпионата и Первенства Владимирской области по футболу. В Чемпионате области среди команд первой группы ФК «ЗиД» в Собинке сыграл вничью 1:1 с командой «Труд», а «Гвардеец» на своём поле со счётом 5:1 нанёс поражение команде «Ютекс» (г. Камешково). По итогам Чемпионата «Гвардеец» занял пятое место, а ФК «ЗиД» — шестое. Правда, Футбольный Клуб «ЗиД» стал Чемпионом Владимирской области в клубном зачёте, где в зачёт идут выступления взрослой команды, юношеской и детской. В Первенстве области среди команд второй группы «Вымпел» в своём заключительном матче на своём поле со счётом 3:0 обыграл команду «Темп» (г. Костерёво), но выше десятого места в итоговой турнирной таблице подняться не смог.
Полиатлон
12-15 октября в Калуге прошло Первенство России по полиатлону. Воспитанники тренера Д. Еремкина выступили со следующими результатами:
14-15 лет
2 место – Николай Маклаков
18-20 лет
2 место – Никита Малышев
3 место – Ян Лакомов
21-23 года
1 место – Анастасия Суконкина
Спортивное ориентирование
15 октября в Коврове прошли чемпионат и первенство Владимирской области по спортивному ориентированию в дисциплине: кросс-лонг общий старт. Общее количество участников составило 160 человек. Тренер «СК Молодёжный» Е. Иванова представила 35 спортсменов.
Результаты:
М10:
Алексей Соловьёв – 1 место;
Иван Лосев – 3 место;
Ж10:
Кристина Берёзина – 2 место,
Мария Пикинская – 3 место;
М12:
Артём Сурков — 1 место,
Дмитрий Канаев -2 место;
Ж12:
Кира Краснова — 3 место;
М Открытая:
Илья Кузнецов – 2 место.
Ж Открытая:
Ксения Семёнова – 2 место;
Диана Сидорина – 3 место.
Дзюдо, самбо
14 октября в с/к «Темп» прошёл фестиваль дзюдо города Коврова среди мальчиков и девочек 2009-2010 г.р. В фестивале приняли участие 72 спортсмена. Среди них — восемь девочек и 64 мальчика. Победители и призеры фестиваля получили грамоты, медали, кубки и памятные призы. Зрители, которых с трудом вместил спортивный зал борьбы «Темп», родители и участники остались довольны данным мероприятием.
Победителями фестиваля стали: Мария Прокофьева, Анастасия Ибрагимова, Роксана Грибова, Фёдор Селютин, Мирослав Лесин, Иван Бражников, Савва Курлович, Тимофей Фомин, Матвей Петров, Илья Зимин, Артём Канифатов и Григорий Привалов.
От «СК Молодёжный» участвовали десять человек. Результаты:
В своих весовых категориях заняли:
2 место – Ксения Кашина, Кирилл Булах, Александр Морозов, Эдуард Арутюнян.
3 место – Ярослав Акимов, Давид Канский, Даниил Краснов.
А с 13 по 15 октября в городе Курск проходило Первенство Центрального Федерального Округа Российской Федерации по дзюдо среди спортсменов до 21 года, а так же Первенство России по дзюдо среди инвалидов по слуху.
Команда Владимирской области показала достойный результат на окружных и всероссийских соревнованиях по дзюдо. Ковровские спортсмены добились высоких результатов.
Победителями стали:
Никита Репин, на первенстве ЦФО до 21 года (тренер А.В. Гусев и М.В. Нехорошков),
Артем Косачев, на первенстве России среди инвалидов по слуху (тренер С.В. Лапшин).
Серебряную медаль на первенстве ЦФО до 21 года завоевала Анастасия Хрипунова (тренер А.В. Гусев и М.В. Нехорошков). На третью ступень пьедестала, на первенстве России среди инвалидов по слуху, поднялся Кирилл Иванов (тренер С.В. Лапшин). В упорной борьбе за бронзу, на первенстве ЦФО до 21 года, Сергей Седов (тренер А.В. Гусев и М.В. Нехорошков) уступил спортсмену из Липецка и в итоге занял пятое место.
Рукопашный бой
С 13 по 14 октября в Нижнем Новгороде прошли межрегиональные соревнования по рукопашному бою «Кубок абитуриента ННГУ им. Н.И.Лобачевского».
Кубок проводился среди юношей 14-15, 16-17 лет (будущие абитуриенты). Победители и призеры получали дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в этот ВУЗ. Ковров представляли спортсмены МБУ «СК Вымпел» (тренер Алексей Кошелев) и СК «Гладиатор» (тренер Максим Фомичев).
Места спортсменов «СК Вымпел»:
1 место — Михаил Стыров (14-15 лет, 70кг),
3 место — Виктор Торохов (14-15 лет, 60кг), Владислав Баякин (14-15 лет, 65кг).
СК «Гладиатор»:
Шохрух Эсонбоев — 2 место (14-15 лет, 65 кг),
Дамир Шакуров — 2 место (16-17 лет, 70 кг)
Хазрат Шарипов — приз за волю к победе (14-15 лет, 55 кг).
Лёгкая атлетика
14 октября прошло Первенство МБУ «СК «Вымпел» по легкой атлетике «Беги и улыбайся». Места распределились:
2005-2006 г.р.
1 место – Алина Туранова (бег на 60м)
2 место – Валерия Назарова (бег на 60м) и 3 место (бег на 300м)
3 место – Анастасия Попова (бег на 60м) и 2 место (бег на 300м)
1 место – Виктория Сагдеева (бег на 300м)
1 место – Александр Шмелёв (в беге на 60м и 300м)
2 место – Михаил Королев (бег на 60м) и 3 место (бег на 300м)
3 место – Илья Чугунов (бег на 60м) и 2 место (бег на 300м).
2007-2008 г.р.
1 место – Анная Кавинова (в беге на 60м и 300м)
2 место – Виктория Миронова (в беге на 60м и 300м)
3 место – Полина Воронова (в беге на 60м и 300м)
1 место – Павел Челышкин (в беге на 60м и 300м)
2 место – Григорий Ульев (в беге на 60м и 300м)
3 место – Александр Акинин (в беге на 60м и 300м).
Теннис
15 октября в Иваново прошел турнир по теннису из серии EPTL 10S: «Зелёный мяч». Ковровчанка Полина Золотарева заняла первое место. В этот же день в Нижнем Новгороде прошел турнир по теннису по программе 10S, «Красный мяч», «Оранжевый мяч». Никита Воробьёв выступил в обеих дисциплинах и занял первое и второе место. Оба спортсмена занимаются у тренера М. Назаровой.
Спортивная гимнастика
14-15 октября в Нижнем Новгороде состоялись традиционные соревнования по спортивной гимнастике «Искорка-2017». В них приняли участие 28 спортсменов МБУ ДО «ДЮСШ».
Девочки
Дарья Миронова, 2012 г.р. – 2 место по II юношескому разряду (тренер-преподаватель Л. Попова),
Варвара Мишина, 2008 г.р. — 1 место по III спортивному разряду (тренер-преподаватель Л. Попова),
Дарья Силина, 2002 г.р. – 3 место по МС (тренер-преподаватель Г. Леонтьева).
Мальчики
Матвей Булкин – 1 место по III юношескому разряду (тренеры-преподаватели С. Воронцова, С. Галныкин).
Панкратион
15 октября в городе Черноголовка Московской области состоялось открытое первенство округа по панкратиону. Эти соревнования проводились в категории фулл-контакт (полный контакт) и охватили возраста спортсменов от десяти лет и до 17. На данном турнире было зарегистрировано на взвешивании — 165 бойцов. На мероприятие съехались 18 бойцовских клубов из городов Московской области, а так же Тульской, Владимирской и Ивановской областей. Город Ковров представляли воспитанники федерации панкратиона Владимирской области.
Места распределились следующим образом:
Богдан Павлович (десять лет, до 34 кг) – 4 место
Артем Афонин (11 лет абсолютная категория) – 1 место
Даниил Дунаев (12 лет до 34 кг) – 2 место
Владислав Назаров (12 лет до 42 кг) – 1 место
Подготовлено по данным Учебно-спортивного отдела МКУ УФКиС г. Коврова
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