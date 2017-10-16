Спорт

«Серебро» Анастасии Хрипуновой и успех ковровских бойцов. Спортивный обзор

Вероника Никитина
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В Коврове прошли чемпионат и первенство Владимирской области по спортивному ориентированию, Анастасия Хрипунова завоевала серебряную медаль на Первенстве Центрального Федерального Округа Российской Федерации по дзюдо, а ковровские бойцы удачно выступили на межрегиональных соревнованиях по рукопашному бою «Кубок абитуриента ННГУ им. Н.И.Лобачевского». Подробнее — в спортивном обзоре.

Футбол


Фото из открытых источников

В воскресенье 15 октября прошли последние матчи Чемпионата и Первенства Владимирской области по футболу. В Чемпионате области среди команд первой группы ФК «ЗиД» в Собинке сыграл вничью 1:1 с командой «Труд», а «Гвардеец» на своём поле со счётом 5:1 нанёс поражение команде «Ютекс» (г. Камешково). По итогам Чемпионата «Гвардеец» занял пятое место, а ФК «ЗиД» — шестое. Правда, Футбольный Клуб «ЗиД» стал Чемпионом Владимирской области в клубном зачёте, где в зачёт идут выступления взрослой команды, юношеской и детской. В Первенстве области среди команд второй группы «Вымпел» в своём заключительном матче на своём поле со счётом 3:0 обыграл команду «Темп» (г. Костерёво), но выше десятого места в итоговой турнирной таблице подняться не смог.

Полиатлон


12-15 октября в Калуге прошло Первенство России по полиатлону. Воспитанники тренера Д. Еремкина выступили со следующими результатами:

14-15 лет

2 место – Николай Маклаков

18-20 лет

2 место – Никита Малышев

3 место – Ян Лакомов

21-23 года

1 место – Анастасия Суконкина

Спортивное ориентирование


Фото из открытых источников

15 октября в Коврове прошли чемпионат и первенство Владимирской области по спортивному ориентированию в дисциплине: кросс-лонг общий старт. Общее количество участников составило 160 человек. Тренер «СК Молодёжный» Е. Иванова представила 35 спортсменов.

Результаты:

М10:

Алексей Соловьёв – 1 место;

Иван Лосев – 3 место;

Ж10:

Кристина Берёзина – 2 место,

Мария Пикинская – 3 место;

М12:

Артём Сурков — 1 место,

Дмитрий Канаев -2 место;

Ж12:

Кира Краснова — 3 место;

М Открытая:

Илья Кузнецов – 2 место.

Ж Открытая:

Ксения Семёнова – 2 место;

Диана Сидорина – 3 место.

Дзюдо, самбо


Архив GK

14 октября в с/к «Темп» прошёл фестиваль дзюдо города Коврова среди мальчиков и девочек 2009-2010 г.р. В фестивале приняли участие 72 спортсмена. Среди них — восемь девочек и 64 мальчика. Победители и призеры фестиваля получили грамоты, медали, кубки и памятные призы. Зрители, которых с трудом вместил спортивный зал борьбы «Темп», родители и участники остались довольны данным мероприятием.

Победителями фестиваля стали: Мария Прокофьева, Анастасия Ибрагимова, Роксана Грибова, Фёдор Селютин, Мирослав Лесин, Иван Бражников, Савва Курлович, Тимофей Фомин, Матвей Петров, Илья Зимин, Артём Канифатов и Григорий Привалов.

От «СК Молодёжный» участвовали десять человек. Результаты:

В своих весовых категориях заняли:

2 место – Ксения Кашина, Кирилл Булах, Александр Морозов, Эдуард Арутюнян.

3 место – Ярослав Акимов, Давид Канский, Даниил Краснов.

А с 13 по 15 октября в городе Курск проходило Первенство Центрального Федерального Округа Российской Федерации по дзюдо среди спортсменов до 21 года, а так же Первенство России по дзюдо среди инвалидов по слуху.

Команда Владимирской области показала достойный результат на окружных и всероссийских соревнованиях по дзюдо. Ковровские спортсмены добились высоких результатов.

Победителями стали:

Никита Репин, на первенстве ЦФО до 21 года (тренер А.В. Гусев и М.В. Нехорошков),
Артем Косачев, на первенстве России среди инвалидов по слуху (тренер С.В. Лапшин).

Серебряную медаль на первенстве ЦФО до 21 года завоевала Анастасия Хрипунова (тренер А.В. Гусев и М.В. Нехорошков). На третью ступень пьедестала, на первенстве России среди инвалидов по слуху, поднялся Кирилл Иванов (тренер С.В. Лапшин). В упорной борьбе за бронзу, на первенстве ЦФО до 21 года, Сергей Седов (тренер А.В. Гусев и М.В. Нехорошков) уступил спортсмену из Липецка и в итоге занял пятое место.

Рукопашный бой


Фото: Клуб единоборств GLADIATOR fight club г. Ковров

С 13 по 14 октября в Нижнем Новгороде прошли межрегиональные соревнования по рукопашному бою «Кубок абитуриента ННГУ им. Н.И.Лобачевского».

Кубок проводился среди юношей 14-15, 16-17 лет (будущие абитуриенты). Победители и призеры получали дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в этот ВУЗ. Ковров представляли спортсмены МБУ «СК Вымпел» (тренер Алексей Кошелев) и СК «Гладиатор» (тренер Максим Фомичев).

Места спортсменов «СК Вымпел»:

1 место — Михаил Стыров (14-15 лет, 70кг),

3 место — Виктор Торохов (14-15 лет, 60кг), Владислав Баякин (14-15 лет, 65кг).

СК «Гладиатор»:

Шохрух Эсонбоев — 2 место (14-15 лет, 65 кг),

Дамир Шакуров — 2 место (16-17 лет, 70 кг)

Хазрат Шарипов — приз за волю к победе (14-15 лет, 55 кг).


Лёгкая атлетика


Фото из открытых источников

14 октября прошло Первенство МБУ «СК «Вымпел» по легкой атлетике «Беги и улыбайся». Места распределились:

2005-2006 г.р.

1 место – Алина Туранова (бег на 60м)

2 место – Валерия Назарова (бег на 60м) и 3 место (бег на 300м)

3 место – Анастасия Попова (бег на 60м) и 2 место (бег на 300м)

1 место – Виктория Сагдеева (бег на 300м)

1 место – Александр Шмелёв (в беге на 60м и 300м)

2 место – Михаил Королев (бег на 60м) и 3 место (бег на 300м)

3 место – Илья Чугунов (бег на 60м) и 2 место (бег на 300м).

2007-2008 г.р.

1 место – Анная Кавинова (в беге на 60м и 300м)

2 место – Виктория Миронова (в беге на 60м и 300м)

3 место – Полина Воронова (в беге на 60м и 300м)

1 место – Павел Челышкин (в беге на 60м и 300м)

2​ место – Григорий Ульев (в беге на 60м и 300м)

3 место – Александр Акинин (в беге на 60м и 300м).

Теннис


15 октября в Иваново прошел турнир по теннису из серии EPTL 10S: «Зелёный мяч». Ковровчанка Полина Золотарева заняла первое место. В этот же день в Нижнем Новгороде прошел турнир по теннису по программе 10S, «Красный мяч», «Оранжевый мяч». Никита Воробьёв выступил в обеих дисциплинах и занял первое и второе место. Оба спортсмена занимаются у тренера М. Назаровой.

Спортивная гимнастика


Фото из открытых источников

14-15 октября в Нижнем Новгороде состоялись традиционные соревнования по спортивной гимнастике «Искорка-2017». В них приняли участие 28 спортсменов МБУ ДО «ДЮСШ».

Девочки

Дарья Миронова, 2012 г.р. – 2 место по II юношескому разряду (тренер-преподаватель Л. Попова),

Варвара Мишина, 2008 г.р. — 1 место по III спортивному разряду (тренер-преподаватель Л. Попова),

Дарья Силина, 2002 г.р. – 3 место по МС (тренер-преподаватель Г. Леонтьева).

Мальчики

Матвей Булкин – 1 место по III юношескому разряду (тренеры-преподаватели С. Воронцова, С. Галныкин).

Панкратион


Фото из открытых источников

15 октября в городе Черноголовка Московской области состоялось открытое первенство округа по панкратиону. Эти соревнования проводились в категории фулл-контакт (полный контакт) и охватили возраста спортсменов от десяти лет и до 17. На данном турнире было зарегистрировано на взвешивании — 165 бойцов. На мероприятие съехались 18 бойцовских клубов из городов Московской области, а так же Тульской, Владимирской и Ивановской областей. Город Ковров представляли воспитанники федерации панкратиона Владимирской области.

Места распределились следующим образом:

Богдан Павлович (десять лет, до 34 кг) – 4 место

Артем Афонин (11 лет абсолютная категория) – 1 место

Даниил Дунаев (12 лет до 34 кг) – 2 место

Владислав Назаров (12 лет до 42 кг) – 1 место

Подготовлено по данным Учебно-спортивного отдела МКУ УФКиС г. Коврова

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