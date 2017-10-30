Спорт
«Владимирские встречи» и «Золотая Осень». Спортивный обзор
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Художественная гимнастика
26-27 октября в городе Выкса Нижегородской области состоялись региональные спортивные соревнования по художественной гимнастике «Учительский вальс памяти И.В. Кулаковой». Город Ковров представляли воспитанницы МБУ ДО «ДЮСШ» и СЦ ЭХГ.
В возрастной категории 2012-2011г.р. команда «Солнечные зайчики»: Кристина Милова, Арина Павлычева, Екатерина Михалева, Дарья Селиванова, София Борисова заняли первое место.
В возрастной категории 20010-2009г.р. команда «Мы лучшие»: Алина Потапова Алина, Тая Минина Тая, Александра Меньшикова, Ульяна Горюнова, Юлия Пикалина заняли второе место.
В возрастной категории 2006-2995г.р. команда «Блеск»: Дарья Ибрагимова, Ирина Светлова, Анастасия Правдина, Вера Никонорова, Арина Швецова заняли третье место.
Тренируют девочек И.Шевченко, А. Сушина, М. Каторова.
Спартакиада предприятий
25 октября в СК «Вымпел» прошли Соревнования по стритболу в рамках городской Спартакиады среди организаций и предприятий города Коврова.
Итоги соревнований:
1 место – КЭМЗ
2 место – «Аскона»
3 место – ЗиД
4 место – МВД
5 место – КБА
6 место – Администрация
7 место — Лукойл
8 место — КМЗ.
Теннис
27-29 октября в Доброграде в СК «Гранд Арена» состоялся областной турнир «Золотая Осень 2017» по теннису среди юношей и девушек.
Юноши 10 лет и моложе
1 место — Илья Петров (г.Ковров)
2 место — Павел Филиппов (г.Ковров)
3 место — Арсений Фофин (г.Дзержинск)
Девушки десять лет и моложе.
1 место — Полина Золотарёва (г.Ковров)
2 место — Дарья Салтыкова (г.Ковров)
3 место — Есения Хайруллина (г.Дзержинск)
Юноши 12 лет и моложе
1 место — Илья Петров (г.Ковров)
2 место — Евгений Мацко (г.Владимир)
3 место — Михаил Гаврилов (г.Ковров)
Девушки 12 лет и моложе
1 место София Стрельцова (г.Ковров)
2 место — Анастасия Красильникова (г.Ковров)
3 место — Виктория Сибирякова (г.Ковров)
Юноши 14 лет и моложе
1 место — Дмитрий Захаров (г.Ковров)
2 место — Дмитрий Голубев (г.Ковров)
3 место — Сергей Котов (г.Ковров)
Юноши 16 лет и моложе
1 место — Владислав Рыбаков (г.Ковров)
2 место — Дмитрий Кокурин (г.Ковров)
3 место — Александр Сорванов (г.Ковров)
Девушки 16 лет и моложе
1 место — Дарья Курнина (г.Ковров)
2 место — Алиса Жаворонкова (г.Ковров)
3 место — Елизавета Апатова (г.Ковров).
Рукопашный бой
27-29 октября в Костроме прошел межрегиональный турнир по рукопашному бою среди детей и юношей памяти бывшего губернатора Костромской области В. А. Шершунова. Участвовали команды участвовали из Нижегородской, Владимирской, Ивановской, Костромской областей. Более 250 участников. Ковров представляли бойцы СК " Вымпел".
Результаты:
1 место — Руслан Аль-Сабахи (10-11 лет, до 30 кг), Максим Сизов (10-11, до50), Александр Сергеев (12-13, 42 кг), Кирилл Иванов (12-13, 60кг), Михаил Стыров (16-17,70кг), Владимир Солгалов (16-17,75).
2 место — Дмитрий Шаткин (14-15, 46 кг), Артем Долотов (14-15,55 кг);
3 место — Кирилл и Владислав Александровы (10-11, 30 кг).
Спортсменов подготовили тренеры А. Кошелев, Е. Донсков, М. Александров.
Дзюдо, самбо
28 октября в городе Муроме прошел открытый турнир по дзюдо памяти Алексея Ганина среди юношей 2003-2005 г.р. В соревнованиях приняли участие более 80 человек, в том числе и воспитанники СДЮСШОР имени С.М. Рыбина. По итогам соревнований Илья Маринов занял первое место, Максим Гусев завоевал второе место, а Иван Рыбин, Назир Магамедов и Никита Комиссаров заняли третье место.
27-28 октября в Коврове прошли Всероссийские соревнования на призы общественно-государственной физкультурно-спортивного объединения «Юность России» по дзюдо среди спортсменов до 21 года (1998-2000 гг.р.). Данные соревнования являлись отбором спортсменов на первенство России. В соревнованиях приняли участие 150 спортсменов из пяти федеральных округов и 17 областей России.
В упорной борьбе воспитанники СДЮСШОР дзюдо, самбо им. С.М. Рыбина показали следующие результаты:
1 место – Никита Репин
2 место – Никита Костылев, Сергей Седов, Анастасия Хрипунова,
3 место – Дарья Николаева, Илья Цыганков,
5 место – Алексей Солодухин, Александр Першин.
28 октября в поселке Новки Камешковского района прошел турнир на призы главы МО Брызгаловское по борьбе самбо среди юношей 2006-2007 г.р. В соревнования принимали участие спортсмены школы Олимпийского резерва имени С.М. Рыбина. По итогам соревнований призовые места заняли:
1 место – Павел Абрамов,
2 место – Алексей Беляков, Никита Хрусталев,
3 место – Иван Горбунцов, Глеб Герасимов, Андрей Лабутин, Матвей Пинигин.
Фигурное катание на коньках
28-29 октября во Владимире прошли соревнования по фигурному катанию на коньках «Владимирские встречи». СК «Мотодром» защищали спортсмены под руководством тренеров Веры Кисловой и Елены Коптевой.
Результаты:
3 юношеский разряд 2009 г.р. и старше: 1 место — Ирина Оганова, 2 место — Алина Бутылина.
2-ой юношеский разряд, мальчики 2007 г.р. и старше: 2 место — Артем Кленков.
3-й юношеский разряд, девочки 2011 г.р. и младше: 2 место — Мария Баташова.
3-й юношеский разряд, мальчики 2010 г.р. и младше: 1 место — Кирилл Смирнов.
Юный фигурист, мальчики:1 место — Леонид Гусев.
Юный фигурист, девочки:1 место — Арина Родина.
Подготовлено по данным учебно-спортивного отдела МКУ УФКиС г. Коврова
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