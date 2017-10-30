Спорт

«Владимирские встречи» и «Золотая Осень». Спортивный обзор

Вероника Никитина
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В городе Выкса Нижегородской области прошли региональные спортивные соревнования по художественной гимнастике, в Доброграде состоялся областной турнир по теннису «Золотая Осень 2017», в Костроме прошел межрегиональный турнир по рукопашному бою, в Муроме и Коврове состоялись соревнования по дзюдо, а во Владимире ковровские спортсмены отличились на соревнованиях по фигурному катанию на коньках. Подробности расскажет «Спортивный обзор».

Художественная гимнастика




26-27 октября в городе Выкса Нижегородской области состоялись региональные спортивные соревнования по художественной гимнастике «Учительский вальс памяти И.В. Кулаковой». Город Ковров представляли воспитанницы МБУ ДО «ДЮСШ» и СЦ ЭХГ.

В возрастной категории 2012-2011г.р. команда «Солнечные зайчики»: Кристина Милова, Арина Павлычева, Екатерина Михалева, Дарья Селиванова, София Борисова заняли первое место.

В возрастной категории 20010-2009г.р. команда «Мы лучшие»: Алина Потапова Алина, Тая Минина Тая, Александра Меньшикова, Ульяна Горюнова, Юлия Пикалина заняли второе место.

В возрастной категории 2006-2995г.р. команда «Блеск»: Дарья Ибрагимова, Ирина Светлова, Анастасия Правдина, Вера Никонорова, Арина Швецова заняли третье место.

Тренируют девочек И.Шевченко, А. Сушина, М. Каторова.

Спартакиада предприятий


Фото из открытых источников

25 октября в СК «Вымпел» прошли Соревнования по стритболу в рамках городской Спартакиады среди организаций и предприятий города Коврова.

Итоги соревнований:

1 место – КЭМЗ

2 место – «Аскона»

3 место – ЗиД

4 место – МВД

5 место – КБА

6 место – Администрация

7 место — Лукойл

8 место — КМЗ.

Теннис




27-29 октября в Доброграде в СК «Гранд Арена» состоялся областной турнир «Золотая Осень 2017» по теннису среди юношей и девушек.

Юноши 10 лет и моложе

1 место — Илья Петров (г.Ковров)

2 место — Павел Филиппов (г.Ковров)

3 место — Арсений Фофин (г.Дзержинск)

Девушки десять лет и моложе.

1 место — Полина Золотарёва (г.Ковров)

2 место — Дарья Салтыкова (г.Ковров)

3 место — Есения Хайруллина (г.Дзержинск)

Юноши 12 лет и моложе

1 место — Илья Петров (г.Ковров)

2 место — Евгений Мацко (г.Владимир)

3 место — Михаил Гаврилов (г.Ковров)



Девушки 12 лет и моложе

1 место София Стрельцова (г.Ковров)

2 место — Анастасия Красильникова (г.Ковров)

3 место — Виктория Сибирякова (г.Ковров)

Юноши 14 лет и моложе

1 место — Дмитрий Захаров (г.Ковров)

2 место — Дмитрий Голубев (г.Ковров)

3 место — Сергей Котов (г.Ковров)

Юноши 16 лет и моложе

1 место — Владислав Рыбаков (г.Ковров)

2 место — Дмитрий Кокурин (г.Ковров)

3 место — Александр Сорванов (г.Ковров)

Девушки 16 лет и моложе


1 место — Дарья Курнина (г.Ковров)

2 место — Алиса Жаворонкова (г.Ковров)

3 место — Елизавета Апатова (г.Ковров).

Рукопашный бой


Фото из открытых источников

27-29 октября в Костроме прошел межрегиональный турнир по рукопашному бою среди детей и юношей памяти бывшего губернатора Костромской области В. А. Шершунова. Участвовали команды участвовали из Нижегородской, Владимирской, Ивановской, Костромской областей. Более 250 участников. Ковров представляли бойцы СК " Вымпел".

Результаты:

1 место — Руслан Аль-Сабахи (10-11 лет, до 30 кг), Максим Сизов (10-11, до50), Александр Сергеев (12-13, 42 кг), Кирилл Иванов (12-13, 60кг), Михаил Стыров (16-17,70кг), Владимир Солгалов (16-17,75).

2 место — Дмитрий Шаткин (14-15, 46 кг), Артем Долотов (14-15,55 кг);

3 место — Кирилл и Владислав Александровы (10-11, 30 кг).

Спортсменов подготовили тренеры А. Кошелев, Е. Донсков, М. Александров.

Дзюдо, самбо


Фото из открытых источников

28 октября в городе Муроме прошел открытый турнир по дзюдо памяти Алексея Ганина среди юношей 2003-2005 г.р. В соревнованиях приняли участие более 80 человек, в том числе и воспитанники СДЮСШОР имени С.М. Рыбина. По итогам соревнований Илья Маринов занял первое место, Максим Гусев завоевал второе место, а Иван Рыбин, Назир Магамедов и Никита Комиссаров заняли третье место.

27-28 октября в Коврове прошли Всероссийские соревнования на призы общественно-государственной физкультурно-спортивного объединения «Юность России» по дзюдо среди спортсменов до 21 года (1998-2000 гг.р.). Данные соревнования являлись отбором спортсменов на первенство России. В соревнованиях приняли участие 150 спортсменов из пяти федеральных округов и 17 областей России.

В упорной борьбе воспитанники СДЮСШОР дзюдо, самбо им. С.М. Рыбина показали следующие результаты:

1 место – Никита Репин

2 место – Никита Костылев, Сергей Седов, Анастасия Хрипунова,

3 место – Дарья Николаева, Илья Цыганков,

5 место – Алексей Солодухин, Александр Першин.

28 октября в поселке Новки Камешковского района прошел турнир на призы главы МО Брызгаловское по борьбе самбо среди юношей 2006-2007 г.р. В соревнования принимали участие спортсмены школы Олимпийского резерва имени С.М. Рыбина. По итогам соревнований призовые места заняли:

1 место – Павел Абрамов,

2 место – Алексей Беляков, Никита Хрусталев,

3 место – Иван Горбунцов, Глеб Герасимов, Андрей Лабутин, Матвей Пинигин.

Фигурное катание на коньках




28-29 октября во Владимире прошли соревнования по фигурному катанию на коньках «Владимирские встречи». СК «Мотодром» защищали спортсмены под руководством тренеров Веры Кисловой и Елены Коптевой.

Результаты:

3 юношеский разряд 2009 г.р. и старше: 1 место — Ирина Оганова, 2 место — Алина Бутылина.

2-ой юношеский разряд, мальчики 2007 г.р. и старше: 2 место — Артем Кленков.

3-й юношеский разряд, девочки 2011 г.р. и младше: 2 место — Мария Баташова.

3-й юношеский разряд, мальчики 2010 г.р. и младше: 1 место — Кирилл Смирнов.

Юный фигурист, мальчики:1 место — Леонид Гусев.

Юный фигурист, девочки:1 место — Арина Родина.

Подготовлено по данным учебно-спортивного отдела МКУ УФКиС г. Коврова

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