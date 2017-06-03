Сражение на железных конях. «Ковровец» vs «Агрокомплекс»

Предыдущая игра Чемпионата страны по мотоболу прошла на нашем поле 26 мая.Встречались «Ковровец» и «Заря» из станицы Староминская. Счёт — 4:0 в пользу нашей команды. Все голы забил20 мая «Агрокомплекс» также обыграл «Зарю». Счёт — 10:2.А «Спутник», у которого мы выиграли со счётом 6:0, наши нынешние соперники буквально разгромили на своём поле: 15:0.«Агрокомплекс» — сильная команда. Мотоболистов тренирует. Он — лучший игрок клуба, а в последние годы явным лидером команды стал его сынВ 2016 году в Чемпионате России «Агрокомплекс» занял четвёртое место, в 2015 — пятое. «Ковровец» был на пятом и четвёртом местах соответственно. В прошлом году нас опередили «Металлург», «Колос» и «Комета», в позапрошлом — третье место вместо «Кометы» занял «Локомотив».В общем, во всех чемпионатах, начиная с 2013 года, «Ковровец» и «Агрокомплекс» (за исключением 2014, где ковровчане оказались на шестой позиции), поочерёдно делят четвёртое и пятое места.Этот июнь — аномально холодный, но спортсменов, как и их преданных болельщиков, непогода не пугает.Напомним, в этом сезоне мотоболисты играют не три периода по 20 минут, а четыре — по 15. Первый период закончился счётом 0:0.Во втором тайме мяч оказался в наших воротах, в третьем — счёт не изменился.Как говорят наши мотоболисты, у «Ковровца» было много нереализованных моментов, выходов один на один с вратарем, но штанги и перекладины были на стороне соперника.В четвертом периоде гол забилНо «Агрокомплекс» не растерялся. Результат игры — 2-1 в пользу краснодарских спортсменов.Голы забилиБлижайшие игры Чемпионата России с участием «Ковровца» пройдут «на выезде».18 июня в Видном наши мотоболисты встретятся с «Металлургом», 23 июня в с.Октябрьское их ждёт «Спутник», а 25 июня в Ипатово — «Колос».Хотя до завершения Чемпионата ещё далеко — последнюю игру в его рамках проведут «Заря» и «Локомотив» 9 сентября — расскажем о том, как выглядит сегодня турнирная таблица.На данный момент лидирует «Колос», на втором месте, в том числе благодаря победе над «Ковровцем» — «Агрокомплекс», «Металлург» — на третьем.На четвертом месте — наши мотоболисты, пятое — у «Кометы», шестое — у «Зари». На седьмом и восьмом — «Локомотив» и «Спутник» соответственно.Сегодня лучшие бомбардиры Чемпионата — Сергей Крошка («Колос»), наш Владимир Царёв и Владимир Сосницкий («Металлург»). На счету Сергея Крошки 21 гол, Владимира Царёва — 15 голов, Владимира Сосницкого — 11.Следующая игра на ковровском «Мотодроме» состоится через месяц — 2 июля в 18.00. Сыграют «Ковровец» и «Металлург».