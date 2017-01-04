Спорт
«TOPSPRINT 2016» в предпоследний день года. Результаты
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30 декабря на городской лыжной трассе состоялись соревнования по лыжным гонкам «TOPSPRINT 2016».
Межрегиональные соревнования по лыжным гонкам с иностранным названием «TOPSPRINT 2016» проводятся в Коврове впервые.
На ковровской лыжне состязались спортсмены из Владимира, Коврова и Вязников.
Спринт отличается тем, что каждый участник может бежать от одного до четырех раз по три круга, продолжительностью 400 метров каждый для мужчин, и два круга по 400 метров для женщин.
Перед финалом каждый лыжник прошел квалификационный забег. Среди мужчин стартовало 13 человек, в категории «юноши» бежали шестеро. Среди женщин было заявлено четыре участницы, и 4 участницы соревновались в категории «девушки». Затем состоялись четвертьфинальные, полуфинальные и финальные забеги, которые определили победителей.
Среди мужчин быстрее всех оказался представитель спортивного клуба им. Дегтярева Артем Павлов, на втором месте Алексей Козлов из Ковровского района, а на третьем спортсмен спортивного комплекса «Вымпел» Герман Давыдов.
Среди юношей первым на финиш пришел воспитанник спортивного клуба им. Дегтярева Илья Бутылев, на втором месте ковровчанин Никита Малышев, который представляет спортивный комплекс «Вымпел», на третьем месте ещё один представитель «Вымпела» Степан Тихонов.
Среди женщин быстрее всех оказалась Анастасия Гулина из «Вымпела», на втором месте ковровчанка Анастасия Суконкина, а на третьем месте Светлана Клюева, спортсменка Ковровского района.
Среди девушек на первой позиции спортсменка из Вязников Любовь Егорова, на второй строчке ее коллега по команде Аполлинария Базанова, и замыкает тройку призеров Светлана Лисина из Ковровского района.
Фотограф Игорь Селезнев
Межрегиональные соревнования по лыжным гонкам с иностранным названием «TOPSPRINT 2016» проводятся в Коврове впервые.
На ковровской лыжне состязались спортсмены из Владимира, Коврова и Вязников.
Спринт отличается тем, что каждый участник может бежать от одного до четырех раз по три круга, продолжительностью 400 метров каждый для мужчин, и два круга по 400 метров для женщин.
Перед финалом каждый лыжник прошел квалификационный забег. Среди мужчин стартовало 13 человек, в категории «юноши» бежали шестеро. Среди женщин было заявлено четыре участницы, и 4 участницы соревновались в категории «девушки». Затем состоялись четвертьфинальные, полуфинальные и финальные забеги, которые определили победителей.
Среди мужчин быстрее всех оказался представитель спортивного клуба им. Дегтярева Артем Павлов, на втором месте Алексей Козлов из Ковровского района, а на третьем спортсмен спортивного комплекса «Вымпел» Герман Давыдов.
Среди юношей первым на финиш пришел воспитанник спортивного клуба им. Дегтярева Илья Бутылев, на втором месте ковровчанин Никита Малышев, который представляет спортивный комплекс «Вымпел», на третьем месте ещё один представитель «Вымпела» Степан Тихонов.
Среди женщин быстрее всех оказалась Анастасия Гулина из «Вымпела», на втором месте ковровчанка Анастасия Суконкина, а на третьем месте Светлана Клюева, спортсменка Ковровского района.
Среди девушек на первой позиции спортсменка из Вязников Любовь Егорова, на второй строчке ее коллега по команде Аполлинария Базанова, и замыкает тройку призеров Светлана Лисина из Ковровского района.
Фотограф Игорь Селезнев
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