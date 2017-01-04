«TOPSPRINT 2016» в предпоследний день года. Результаты

Межрегиональные соревнования по лыжным гонкам с иностранным названием «TOPSPRINT 2016» проводятся в Коврове впервые.На ковровской лыжне состязались спортсмены из Владимира, Коврова и Вязников.Спринт отличается тем, что каждый участник может бежать от одного до четырех раз по три круга, продолжительностью 400 метров каждый для мужчин, и два круга по 400 метров для женщин.Перед финалом каждый лыжник прошел квалификационный забег. Среди мужчин стартовало 13 человек, в категории «юноши» бежали шестеро. Среди женщин было заявлено четыре участницы, и 4 участницы соревновались в категории «девушки». Затем состоялись четвертьфинальные, полуфинальные и финальные забеги, которые определили победителей.Среди мужчин быстрее всех оказался представитель спортивного клуба им. Дегтярева, на втором местеиз Ковровского района, а на третьем спортсмен спортивного комплекса «Вымпел»Среди юношей первым на финиш пришел воспитанник спортивного клуба им. Дегтярева, на втором месте ковровчанин, который представляет спортивный комплекс «Вымпел», на третьем месте ещё один представитель «Вымпела»Среди женщин быстрее всех оказаласьиз «Вымпела», на втором месте ковровчанка, а на третьем месте, спортсменка Ковровского района.Среди девушек на первой позиции спортсменка из Вязников, на второй строчке ее коллега по команде, и замыкает тройку призеровиз Ковровского района.