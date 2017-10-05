Спорт
Турист пройдет везде. Люди-вездеходы
0 160
XXI «Гонки Четырех» («Races Of Four 2017») — это состязание спортсменов-туристов, которые ежегодно собирают лучших со всей страны. Особенность этого вида спорта в умении обращаться с туристическим оборудованием, обеспечивать страховку членам команды, организовывать переправы и прочие вспомогательные мероприятия для передвижения по маршруту. У участников должна быть достаточно высокая выносливость. Ведь маршрут, помимо прочего, нужно проходить на скорость.
Гонка проводится неподалёку от Лыткарино (Мособласть). В этом году туда съехалось более трех тысяч спортсменов, которые объединились в 762 команды. Состязания проходили два дня.
Возраст участников от восьми лет и старше. Дистанции делились по четырём категориям сложности. Таким образом, соревновались спортсмены на десяти дистанциях в зависимости от возраста и подготовленности команды.
Маршруты прохождения от двух до девяти километров, а время прохождения на дистанциях от 40 минут до двух часов. На маршруте участников соревнований ждали туристические испытания разной сложности.
Ковров и Владимирскую область представляли женская и мужеская команды ЦДТ «Азимут» под руководством тренеров Сергея Зорина и Сергея Левина.
Сергей Зорин, тренер команды «Азимут»:
Мы выступали двумя командами. Первая команда юношей 14-15 лет, а вторая от 16 лет и старше. Стартовали на дистанции третьего класса сложности. Это для нашей области достаточно серьезный уровень. Младшей команде удалось завоевать второе место, уступив команде Марий-Эл. Это очень сильный результат, если учитывать то, что ранее нам не удавалось попасть в призы. Да и в этот раз, честно говоря, задача была войти в десятку… А тут в призах! Старшая команда стала пятой из 70 команд. Это тоже очень высокий результат. Результатом очень доволен, но расслабляться нельзя. Впереди областные соревнования, а там и всероссийские на Кубок Москвы, которые пройдут 21 и 22 октября.
Состав младшей команды: Илья Кузнецов, Данил Петров, Артем Моделин, Дмитрий Балюлин.
Состав старшей команды: Дмитрий Селиверстов, Лёвин Сергей, Лукашев Сергей, Поздняков Ростислав.
Дмитрий Селиверстов, участник соревнований:
Этапы были: подъём по склону, наведение параллельной переправы, вертикальный маятник, спуск по склону, навесная переправа вверх и навесная переправа вниз. Для меня был самый сложный этап — наведения параллельных перил, так как остальные члены команды не были технически оснащены для того, чтобы успешно справится с заданием. С ориентированием мы справились очень хорошо, ведь и в старшей и в младшей команде был сильный ориентировщик. Здесь важна командная работа, кто-то отвечает за то, чтобы группа точно следовала маршруту, кто-то командует на технических этапах, кто-то быстро выполняет команды и сложные задачи благодаря физической силе. Только благодаря слаженной работе команды и правильному распределению обязанностей можно попасть в ТОП-10 на таких состязаниях.
Поздравляем команду ЦДТ «Азимут» с высоким результатом! Удачи!
Фото из группы "Гонки Четырех — Races Of Four"
0 комментариев