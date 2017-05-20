Спорт
Встреча со «Спутником». Жаркая игра в середине мая
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Вчера на стадионе «Мотодром» в рамках Чемпионата страны по мотоболу «Ковровец» встретился со «Спутником» из с. Октябрьское Ставропольского края.
До начала игры в турнирной таблице лиги лидировал «Колос» из Ипатово, ему буквально в спину дышал подмосковный «Металлург» (он явно не собирается делиться победой в Чемпионате). На третьем месте — «Комета». «Ковровец» — на шестом.
Таблицу замыкал «Спутник», находясь на восьмой позиции.
«Спутник» позиционирует себя не как «команда» (это наш «Ковровец»), а как мотобольный клуб. Его возглавляет не главный тренер, а президент: Евгений Ткаченко. Клуб основан в 1964 году, цвета клуба — бело-сине-красные.
Несмотря на то, что в последние годы «Спутник» находится на последних позициях в турнирной таблице, у клуба богатая и победоносная история. «Спутник» — пятикратный чемпион Ставропольского края, серебряный призёр чемпионата РСФСР, обладатель Кубка Кавказа, обладатель Кубка Осени и обладатель Кубка ВЛКСМ.
Что касается нашей команды. В этом году «Ковровец» вышел на поле в новом статусе: команда финансируется областью, получила новую форму и новые мотоциклы. Прошлая игра с «Кометой» на нашем поле — открытие сезона — закончилась счётом 4:4.
Перенесёмся на поле. В этом сезоне мотоболисты играют не три периода по 20 минут, а четыре — по 15. Игру «Ковровец»-«Спутник» судили арбитры Евгений Ткаченко (с. Октябрьское) и Виктор Гарнов (Ковров).
На трибунах — довольные тёплым пятничным вечером и любимым зрелищем болельщики… и красотки-болельщицы.
В первом периоде буквально на первых минутах в ворота «Спутника» летит первый мяч. Автор гола — капитан нашей команды Владимир Царёв (№9). Мотоболисты из Ставропольского края явно не хотят уступать и пытаются забить ответный гол. Мяч как минимум пять раз оказывается в руках нашего вратаря. В конце периода снова гол, и снова его забивает наш №9 — Царёв.
Второй период оказался ещё горячее. Третий мяч в ворота соперников попадает благодаря Александру Казакову (№6), четвёртый и пятый — вновь с помощью Владимира Царёва. Нападающие «Спутника» яростно атакуют, но наша защита опять отражает все атаки.
В третьем периоде «Спутнику» в большей степени пришлось держать оборону. Даже показалось, что наш вратарь немного заскучал
и даже «повисел» на воротах словно на турнике. Оборону, кстати, ставропольская команда в этом тайме выдержала. К концу периода счёт прежний: 5:0 в пользу «Ковровца».
В перерыве между периодами на поле выходят маленькие мотоболисты под руководством Сергея Королёва и Андрея Малышева.
Юношеская команда «Ковровец» — это самая настоящая «кузница кадров» и будущее ковровского мотобола. Ребята под руководством тренера Сергея Королёва также принимают в различных российских соревнованиях по мотоболу среди юношеских команд.
Кстати, в начале этого года на «Балу спортсменов» на сцене ДК «Современник» наградили лучших спортсменов во всех 42 видах спорта, которые развиваются в Коврове, среди них — игрок юношеской команды «Ковровец», участник чемпионата России Кирилл Сидоров.
Четвертый период принёс безоговорочную победу ковровской команде. Последний шестой гол в воротах «Спутника» вновь принадлежит Владимиру Царёву.
Итог игры: 6:0 в пользу наших. По сути, эта победа не повод для сенсации
вот бы мы так «Металлург» разгромили, но благодаря ней «Ковровец» вырвался в таблице лиги на третье место, уступая лишь «Колосу» и подмосковным чемпионам. «Комета» — на четвертом. «Спутник» по-прежнему на восьмой позиции.
Следующая игра на «Мотодроме» состоится 26 мая в 18.00. «Ковровец» встретится с «Зарёй» из станицы Староминская Краснодарского края.
Фотограф Игорь Селезнёв
До начала игры в турнирной таблице лиги лидировал «Колос» из Ипатово, ему буквально в спину дышал подмосковный «Металлург» (он явно не собирается делиться победой в Чемпионате). На третьем месте — «Комета». «Ковровец» — на шестом.
Таблицу замыкал «Спутник», находясь на восьмой позиции.
«Спутник» позиционирует себя не как «команда» (это наш «Ковровец»), а как мотобольный клуб. Его возглавляет не главный тренер, а президент: Евгений Ткаченко. Клуб основан в 1964 году, цвета клуба — бело-сине-красные.
Несмотря на то, что в последние годы «Спутник» находится на последних позициях в турнирной таблице, у клуба богатая и победоносная история. «Спутник» — пятикратный чемпион Ставропольского края, серебряный призёр чемпионата РСФСР, обладатель Кубка Кавказа, обладатель Кубка Осени и обладатель Кубка ВЛКСМ.
Что касается нашей команды. В этом году «Ковровец» вышел на поле в новом статусе: команда финансируется областью, получила новую форму и новые мотоциклы. Прошлая игра с «Кометой» на нашем поле — открытие сезона — закончилась счётом 4:4.
Перенесёмся на поле. В этом сезоне мотоболисты играют не три периода по 20 минут, а четыре — по 15. Игру «Ковровец»-«Спутник» судили арбитры Евгений Ткаченко (с. Октябрьское) и Виктор Гарнов (Ковров).
На трибунах — довольные тёплым пятничным вечером и любимым зрелищем болельщики… и красотки-болельщицы.
В первом периоде буквально на первых минутах в ворота «Спутника» летит первый мяч. Автор гола — капитан нашей команды Владимир Царёв (№9). Мотоболисты из Ставропольского края явно не хотят уступать и пытаются забить ответный гол. Мяч как минимум пять раз оказывается в руках нашего вратаря. В конце периода снова гол, и снова его забивает наш №9 — Царёв.
Второй период оказался ещё горячее. Третий мяч в ворота соперников попадает благодаря Александру Казакову (№6), четвёртый и пятый — вновь с помощью Владимира Царёва. Нападающие «Спутника» яростно атакуют, но наша защита опять отражает все атаки.
В третьем периоде «Спутнику» в большей степени пришлось держать оборону. Даже показалось, что наш вратарь немного заскучал
В перерыве между периодами на поле выходят маленькие мотоболисты под руководством Сергея Королёва и Андрея Малышева.
Юношеская команда «Ковровец» — это самая настоящая «кузница кадров» и будущее ковровского мотобола. Ребята под руководством тренера Сергея Королёва также принимают в различных российских соревнованиях по мотоболу среди юношеских команд.
Кстати, в начале этого года на «Балу спортсменов» на сцене ДК «Современник» наградили лучших спортсменов во всех 42 видах спорта, которые развиваются в Коврове, среди них — игрок юношеской команды «Ковровец», участник чемпионата России Кирилл Сидоров.
Четвертый период принёс безоговорочную победу ковровской команде. Последний шестой гол в воротах «Спутника» вновь принадлежит Владимиру Царёву.
Итог игры: 6:0 в пользу наших. По сути, эта победа не повод для сенсации
Следующая игра на «Мотодроме» состоится 26 мая в 18.00. «Ковровец» встретится с «Зарёй» из станицы Староминская Краснодарского края.
Желаем победы нашим спортсменам!
Фотограф Игорь Селезнёв
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