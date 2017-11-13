Спорт
Я стану чемпионом! Спортивный обзор
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Мини-футбол
В спортивном зале СК «Звезда» продолжаются матчи группового этапа розыгрыша Кубка города Коврова по мини-футболу.
Результаты:
«Вымпел» — «Район» 8:6,
«Вымпел-2» — «Трактор» 2:2,
«Патриот» — «Луч» 10:3,
«Ювентус» — «Сокол» 6:7,
«Гейзер» — «Импульс» 9:3.
Хоккей
11 ноября в ледовом дворце Спорта «Ковровец» в рамках регионального этапа Ночной Хоккейной Лиги в «дивизионе 40+» команда «Кладно» (г. Ковров) принимала команду «Белые Медведи» (г. Владимир) и проиграла с разгромным счётом 0:10. В этот же день в посёлке Мелехово «Атлант» на своём льду со счётом 11:1 выиграл у команды «Форум» (г. Владимир). 18 ноября «Атлант» в Муроме играет с командой «Кристалл», а «Кладно» во Владимире сыграет с командой «Форум».
Волейбол
11 ноября в Коврове состоялась игра Чемпионата Владимирской области по волейболу 2017 – 2018 гг. среди мужских команд второй лиги (первый круг). «СК Молодежный» встречался с командой «Ярополч» Вязниковского района. Со счетом 3:1 выиграл «СК Молодежный».
Плавание
10 ноября в МАУ ДО «ДЮСШ по плаванию» прошло Первенство спортивной школы среди воспитанников групп начальной подготовки под девизом «Я стану Чемпионом!».
В соревнованиях приняло участие около 100 юных пловцов.
На дистанции 50м вольным стилем в своих возрастных группах, среди девочек, победили: Анастасия Шмелева, Кира Демидова, Ольга Покаржевская.
На этой дистанции среди мальчиков победу одержали: Егор Орховский и Андрей Глотов.
На дистанции 50м брассом среди мальчиков победили: Ростислав Балуков и Юрий Ирниязов.
На дистанции 50м на спине среди девочек на первом месте — Юлия Шаманова, а среди мальчиков: Андрей Терехов, Тимофей Чумичев и Матвей Чебышев.
Легкая атлетика
11 ноября в Коврове прошли традиционные соревнования по легкой атлетике памяти В.М. Князева. Общее количество участников соревнований – 187, из них 11 — воспитанники МБУ ДО «ДЮСШ».
Лучшие результаты показали:
Виктория Русакова — 4 место (высота)
Иван Алферов — 6 место (высота)
Екатерина Веселовская — 11 место (длина)
Тренеры-преподаватели МБУ ДО «ДЮСШ» — О. Баранов, А. Палаткина.
Воспитанники Н. Птушкиной и Д. Лёзова (МБУ СК «Вымпел») выступили со следующими результатами:
1 место – Алина Туранова (в беге на 60м)
3 место – Валерия Назарова (в беге на 60м)
2 место – Валерия Назарова (в беге на 300м)
4 место – Анастасия Попова (в беге на 300м)
3 место – Алина Туранова (прыжки в длину)
Тяжёлая атлетика
11 ноября в Коврове состоялись Чемпионат и Первенство МБУ «СК «Вымпел» по тяжелой атлетике. Главный судья соревнований — Б. Бойнов.
Среди девушек
1 место – Полина Фрайштептер (вес.кат. 36кг)
1 место – Виктория Петрушкина (вес.кат. 44 кг)
1 место – Алла Гришина (вес.кат. 48 кг)
1 место – Мария Першина (вес.кат. 53 кг)
1 место – Ульяна Сапрыгина (вес.кат. 58кг)
1 место – Мария Савельева (вес.кат. 63кг)
Среди юношей
1 место – Максим Тельминов (вес.кат. 56кг)
1 место – Кирилл Фрайштептер (вес.кат. 62кг)
1 место – Никита Чебурахов (вес.кат. 69кг)
1 место – Алексей Шуянцев (вес.кат. 77кг)
1 место – Максим Анфимов (вес.кат. 94кг)
Среди мужчин
1 место – Павел Чернышев (вес.кат. 62кг)
1 место – Тимур Ваапов (вес.кат. 69кг)
1 место – Даниил Чупин (вес.кат. 77кг)
1 место – Сергей Панков (вес.кат. 85кг)
1 место – Иван Михеев (вес.кат. 94кг).
Пауэрлифтинг
На кубке России по пауэрлифтингу в Сочи участвовало 50 регионов, более 150 спортсменов. Ковровчанин Захар Арапов занял 3-е место с результатом 145 кг в весовой категории до 65 кг. А на кубке России по классическому пауэрлифтингу в городе Арзамас, молодая и перспективная спортсменка из школы№ 21 Екатерина Назарова выполнила норматив КМС с результатом 290 кг в весовой категории до 52 кг. Она — самая молодая спортсменка в своей категории и заняла шестое место. Дмитрий Беликов в категории до 105 кг занял 4-е место с результатом 515 кг, это первые соревнования такого ранга ведь Дмитрию всего 15 лет, и у него большое спортивное будущее.
Дзюдо, самбо
10 ноября во Владимире прошли соревнования по самбо среди юношей 2002-2004 г.р. в рамках Всероссийского дня самбо во Владимирской области. Команда МБУ ДО «СДЮСШОР дзюдо, самбо имени С.М. Рыбина» приняла участие в данном мероприятии и показала хорошие результаты:
1 место завоевали — Роман Алькаев, Андрей Зимин, Александр Мигунов;
2 место завоевали — Вячеслав Шнель, Егор Емельянов;
3 место завоевали — Максим Мочалов, Данила Колпаков, Роман Князев, Вячеслав Сергеев.
10-12 ноября в Коврове в С/К «Молодежный» прошли 17 Всероссийские соревнования по дзюдо среди мужчин и женщин памяти Маршала Советского Союза Д.Ф. Устинова. В соревнованиях приняли участие 219 спортсменов из 6 Федеральных округов РФ и 22 регионов нашей страны. Данные соревнования предоставляет право победителям, в своих весовых категориях, на присвоение звания «Мастер Спорта России» по дзюдо. В соревнованиях приняли участие действующие победители и призеры первенств и чемпионатов России и Европы по дзюдо, члены сборных команд России по дзюдо, для них данные соревнования являлись подготовительными к Кубку России по дзюдо, который пройдет в декабре 2017 года. Представители команды города Коврова показали достойные результаты:
Никита Репин завоевал 1 место в абсолютной весовой категории, получил право на присвоение звания «Мастер Спорта России»,
3-и места в своих весовых категориях, завоевали Анастасия Хрипунова и Дарья Николаева, 5-е места завоевали Сергей Гусев и Павел Лазутин.
Подготовлено по данным учебно-спортивного отдела МКУ УФКиС г. Коврова
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