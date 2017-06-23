Туризм
Где найти жару? Советуют туроператоры
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По оценкам ведущих российских туроператоров в этом году в связи с неблагоприятными погодными условиями резко (на 30%) снизился спрос на путёвки внутри России!
При этом отмечается определённый рост интереса к зарубежным направлениям.
Недорого путешествовать за границей можно даже в кризис. Британское агентство Post Office Travel Money обнародовало рейтинг самых дешевых направлений для туризма в 2017 году.
Лидером списка самых дешёвых направлений для туризма в 2017 году оказалась португальский экономический район Алгарви. В среднем путешественнику здесь потребуется $43 в сутки.
На втором месте оказался Солнечный Берег в Болгарии, где путешественник должен иметь порядка $44 в день, для комфортного отдыха.
Тройку лидеров замыкает Коста-дель-Соль в Испании, где день пребывания будет стоить $49.
И только потом, даже не в первой «пятёрке» столь любимые в эпоху дешёвого доллара Турция и Египет. Как там дела с чартерами?
Что выбирают ковровчане? С этим вопросом мы обратились к Татьяне Алексеевой, руководителю компании «Магазин горящих путёвок»:
Из ответа Татьяны можно сделать вывод, что наш ковровский топ несколько отличается от оценок международных экспертов.
Публикуется на правах рекламы
При этом отмечается определённый рост интереса к зарубежным направлениям.
Недорого путешествовать за границей можно даже в кризис. Британское агентство Post Office Travel Money обнародовало рейтинг самых дешевых направлений для туризма в 2017 году.
Лидером списка самых дешёвых направлений для туризма в 2017 году оказалась португальский экономический район Алгарви. В среднем путешественнику здесь потребуется $43 в сутки.
На втором месте оказался Солнечный Берег в Болгарии, где путешественник должен иметь порядка $44 в день, для комфортного отдыха.
Тройку лидеров замыкает Коста-дель-Соль в Испании, где день пребывания будет стоить $49.
И только потом, даже не в первой «пятёрке» столь любимые в эпоху дешёвого доллара Турция и Египет. Как там дела с чартерами?
Что выбирают ковровчане? С этим вопросом мы обратились к Татьяне Алексеевой, руководителю компании «Магазин горящих путёвок»:
Да, действительно, в этом году юг России, как место проведения летнего отпуска значительно просел. По нашему мнению, основную роль в этом сыграли не столько погодные условия, сколько негативный опыт прошлого года. Увы, российские курорты пока не готовы к наплыву большого количества туристов, да и сервис во многих случаях был не на высоте. Если говорить о погоде, в этом году она аномальная не только в России. Отправляясь на популярные курорты Европы (Греция, Испания) в конце мая начале июня путешественникам также приходилось утепляться. Однако, спада по этому направлению мы не наблюдали. Наиболее популярным летним направлением в этом году можно назвать Турцию, запрет на полёты в которую снят к великой радости многих туристов. Также остаются популярными безвизовые Кипр, Тунис и Черногория, цены на последнюю в этом сезоне приятно удивляют.
Из ответа Татьяны можно сделать вывод, что наш ковровский топ несколько отличается от оценок международных экспертов.
Какую страну выбираете вы? Или всё-таки турбаза?
Публикуется на правах рекламы
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