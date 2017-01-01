Каникулы в Шри-Ланке! GK в теме!

… ланкийцы живут бедно. По сравнению с ними, наши бомжы как на курортах. Зато они добрые и открытые. Я до сих пор переписываюсь со своим новым другом Дильшаном по Viber — рассказывает нам Игорь

Да нормальные там автобусы. Просто ездят быстро. И часто не по правилам.

Кстати, наш гид после этой экскурсии пригласил нас к себе домой. Пришли, а там пятеро детей, туалет на улице, щели в стене… Моя жена разжалобилась и подарила детям зеркало и мандарины. Ведь кроме кирпичей, они ничего и не видели. Что найдут на улице, то и считают игрушкой

А ещё была голова льва, но конструкция была ненадёжной. И всё время ломалась...

«Только на этот день!» — добавляет наш путешественник.

Стоя на вершине, видно всё, как на ладони. Я фотографировал людей, населённые пункты.

Я всё запечатлел на камеру! Только, к сожалению, «Маяк Дондры» не снял. Нас туда не пустили. Говорят, посольство нужно… А ещё это место активно используется рыбаками.

С продавцами мы объяснились в основном жестами. И выучили известную фразу «How much?». Продавцы тем самым, тыкали пальцем в калькулятор. Так и живём! А Ирина — моя жена, поначалу боялась всё новое и общаться с продавцами. А потом сама ходила и скупала…

В основном снимаю я, а не меня! Но правда было такое, когда мы попросили нас сфотографировать. Нас снимали немцы, а мы снимали их!

2017, Шри-Ланка жди нас снова!

Совсем недавно из двухнедельного отпуска вернулся наш фотограф Игорь Селезнёв. Многие привозят памятные магниты, сувениры, ракушки. Наш фотограф привёз красочные фото и яркие воспоминания. Ну ладно, и магниты. Без них никуда.15 часов до жаркого острова. Да-Да. 32 градуса в тени! И вот он отель и вид на Индийский океан. А ещё там настоящий цейлонский чай, храм Зуба Будды и бешеные автобусы. И сёрфинг, дайвинг, местный колорит, экскурсии и побережье океана. Уже хочешь туда?Игорь ездил вместе со своей супругой. Не чтобы полежать у океана, забыть о серых буднях. Путешествие получилось больше спортивным и информативным. Каждый день супруги преодолевали по 150 км. И каждый день новые экскурсии и приключения. Даже забрели в гости к буддисту. Там то и дело выключался свет.На самом деле, как нам объяснил Игорь, это вполне нормально. Свет могут выключать по пять раз в день. И поэтому в домах очень много фонарей и осветительных приборов.Начнём с приятного. С экскурсий. Золотой храм Дамбуллы. Согласно историческим документам, обнаруженным учеными на этом месте, первые пещеры храма Дамбуллы были основаны еще в I веке до нашей эры. В XII веке, во времена правления короля Ниссанкамаллы 73 статуи Будды из 153-х были покрыты чистейшим золотом и, как нетрудно догадаться, с тех пор пещерный комплекс Дамбулла стали называть «Золотым храмом».Забраться на скалу в Сигирии? — Да легко! Это экскурсия «Львиная скала». Чтобы покорить Сигирию, надо преодолеть 1200 ступенек. Поднимаясь по ним, можно увидеть места на стенах скалы. А ведь когда-то, это был дворец, построенный королём Кассапа 1.Из Сигирии в Канди. Экскурсия «Ботанический сад». По-другому, его называют ещё королевским. Бамбук растёт повсюду — целыми рощами. А ещё для местных входной билет стоит на порядок дешевле, поэтому сюда часто приходят просто погулять, в основном молодежь. Стоимость для туристов — 1000 рупий. Обойти полностью королевское место не получится физически. Мы взяли в аренду электромобиль. А вы знали, что настоящий ананас, оказывается, растёт он вовсе не на пальмах, а на кустах. Есть деревья, как-будто по линейке выросли. А есть наоборот причудливой формы.Быть в Канди и не побывать в Embilmeegama Tea Factory? Это известная чайная фабрика. Чай божественный, без терпкого привкуса. И бесцветный. Всё-таки правильно говорят, самый качественный, ароматный и вкусный чай должен расти высоко в горах!Проехать мимо джунглей и чайных плантаций? И познакомиться с горным пейзажем, можно на поезде. Три часа путешествия из Нувары Элия в Эллу. Нувара Элия — это небольшой курортный город, расположенный в высокогорной местности, на высоте 1884 метров. Традицию уезжать в Нуваро Элию завели англичане еще в 18-м веке. Здесь и развлечения соответствующие — гольф-клуб, ипподром, большой парк «Виктори» для прогулок и пикников, английская архитектура.Деревушка в горной местности Шри-Ланки — Элла. Это в принципе и есть конечная точка.Путешествие продолжается. Самая высокая точка на Шри-Ланке — вершина горы «Пидуруталагала», высота 2524 метра. Её собрат — «Адамов пик», высота 2243 метра. Обычно здесь встречают рассвет и любуются пейзажем.Слушаешь и мысленно оказываешься в тех краях… Так Игорь рассказал и про водопад «Равана». Любой, уважающий себя турист, обязан посетить это место. Супруги поехали на всё том же электромобиле. Так как автобусы обычно переполнены. А так хочется полюбоваться видом… Кроме водопада, там есть пещера — «Раванна Элла». Легенда гласит, что в той пещере была спрятана похищенная красавица Сита. Украл девушку Равана — король Шри-Ланки. В честь него и названа пещера. Равана пытался отомстить за свою сестру, которой Рама отрезал нос и не захотел на ней жениться. Прям индийское кино!Интересное название «Воющая дыра». Новый день — навстречу к новым приключениям! На самом деле, это экскурсия. «Воющую дыру» по-другому называют «воющая цель», «дыхание кита», «дыхание океана». Проще говоря, это натуральный разлом между скалами. Вода попадает между камнями, под давлением проходит под скалой и вырывается фонтаном высоко вверх. Фонтан может достигать до 30 метров.Лежите на пляже и местные «аборигены» предлагают экскурсию в открытое море, встретиться с дельфинчиками. У каждого такое было! В Шри-Ланке предлагают съездить в голубую лагуну, прокатиться на лодке. Повезёт, то и варана увидите. А так для всех — массаж ног. Остановят на пантонах с рыбками. Покажут и расскажут, как делают специи. Это уже на другом острове. А ещё будет возможность посетить буддийский островной монастырь. Кстати, Шри-Ланка — одна из самых религиозных стран. Здесь очень много храмов. И здесь буддисты едят руками. По-началу, непривычно!— Встали, пошли искупаться в океане, позавтракали. Достаём компьютер, выбираем экскурсию и едем!— О, да! Впечатления на всю жизнь! Там все кричат! Настоящий базар, как в фильмах показывают!— Конечно! Все друзья не остались без внимания!А это подготовка школьного концерта. Кстати, форму и учебники детям оплачивает государство.