Туризм
Про форум. Доброград и туризм. Фактчекинг
0 219
В конце мая в топе было участие Коврова в межрегиональном туристическом форуме. Много текстов и телесюжетов. Отголоски в федеральных СМИ слышны до сих пор. Но одно дело – информационный фон, другое – практический смысл. GK попытался его найти.
Официальным поводом форума стал 50-летний юбилей маршрута «Золотое кольцо России» (ЗКР). А ещё – 25-летие так называемого «Малого кольца», расположенного внутри ЗКР и пролегающего по городам Владимирской области.
Четыре миллиона. Цифру озвучивали неоднократно. Это официально подсчитанное число туристов, которое побывало во Владимирской области в прошлом 2016 году.
За 2017-й подсчётов ещё нет, но представители официальных структур почему-то не сомневаются, что показатель возрастёт.
В подтверждение приводили показатели динамики в 2014 (1,7 млн.) и 2015 (3,3 млн.) годах.
Туристические чиновники объясняют скачок обрушением рубля и подъёмом патриотических настроений.
За скобками, при этом, оставляют то, что в 2015-м изменена методика расчёта турпотока, что и обеспечило двукратный рост. Но дело даже не в этом. Если сравнить нынешние показатели турпотока с аналогичными цифрами периода СССР, обнаруживаешь, что, по сути, за 50 лет число гостей региона практически не менялось.
А ведь в те времена путёвки были значительно доступнее по цене, да и организованный туризм процветал. Путешественников вне экскурсионных групп тогда вообще никто не считал. Стало быть, если без статистических хитростей, туристов к нам сейчас едет скорее меньше, чем больше прежнего.
Точки притяжения за последние полвека остались неизменными – Владимир, Суздаль, Муром. Цель посещения – древние храмы.
Из новелл – современные кемпинги и комплексы Петушинского района и Гороховца. Ковров в списках не значился.
Теперь о том, кто же такие туристы и сколько их «в штуках». Точных данных нет. Национальные ресурсы утверждают, что Центральная Россия – это, скорее, история о возрастных путешественниках и семейном отдыхе. Молодёжи тусить у нас особо негде, на древних-то землях.
Тем не менее, на форуме непрерывно мечтали о молодёжи и об иностранных туристах, из Европы. Да, их можно заметить во Владимире и Суздале. Ну, а в Коврове из иностранных гостей, главным образом казахи, азербайджанцы, вьетнамцы и китайцы. Правда, шансов встретить их больше на рынках, чем в музеях.
Представители областной администрации и турфирм, приглашённых на форум, убедительно и складно рассказывали о развитии и прогрессе.
По словам выступающих, традиционное культурно-историческое направление туризма во Владимирской области эффективно дополняют детский, социальный, гастрономический, спортивный, производственный, экологический, событийный, этнографический, сельскохозяйственный, социальный, религиозный и даже медицинский туризм: открытие новых инфраструктурных объектов даёт для этого всё больше возможностей.
Разработано более 50 маршрутов выходного дня по всей области для индивидуальных туристов, в том числе с посещением домов отдыха, усадеб, спортивно-оздоровительных комплексов, горнолыжных курортов.
Всё верно. Маршруты выходного дня имеются в наличии. Если о Коврове говорить, то это обзорная экскурсия по городу, посещение историко-мемориального музея и его филиала – дома-музея оружейника Дегтярёва плюс – осмотр некрополя на территории парка имени Пушкина.
В своё время автор этих строк принимал участие в таком тестовом туре, организованном администрацией области для представителей областных турфирм. После того, как автобус с «испытателями Коврова» протрясло по всем колдобинам, и гостям показали проходные оборонных заводов, группу высадили возле музея. Первое, что они сделали на ковровской земле – угодили в лужу напротив музея. Хлюпая промокшими туфлями, они прогулялись по музейным залам.
На предложение отправиться ещё и в парк, чтобы прослушать лекцию о том, кто и где там похоронен, гости деликатно улыбнулись и спросили, будет ли обед за счёт принимающей стороны.
Если маршруты в других городах области такие же захватывающие, как у нас, становится понятно, зачем в позапрошлом году понадобилось менять методику расчёта.
Из интересного, озвученного на форуме, можно назвать проект «Гастрономическая карта Владимирской области».
Это интернт-ресурс, который объединит фермерские хозяйства и объекты общественного питания. Все точки общепита, включённые в навигацию, заявлены как образцы качества и гостеприимства.
Ковров, кстати говоря, если верить информационному справочнику, который распространялся на форуме, представляет кафе «Бриз». Не слышали о таком? Это в ОДЦ «Заведенский», GK там до недавних пор офис снимал. Нормальная такая столовка эконом-класса, довольно популярная у студентов энергомеханического колледжа.
При чём тут туристы, да ещё иностранные, малопонятно.
Опять-таки, если точки на гастрономической карте по другим городам обозначены так же, как ковровский общепит в справочнике, то проект этот скорее для галочки, чем для реального увеличения туристической привлекательности. Ну, дело обычное – бюджетные деньги освоили и красиво отчитались.
Когда готовился к публикации этот топик, GK попытался проанализировать итоги по отчётам на официальном сайте администрации области. И… Оказалось, что отчёта как такового нет. Есть серия пресс-релизов, очень обтекаемых. Говорилось о двух десятках протоколах о намерениях на уровне крупных компаний и, вроде бы, о пяти предварительных соглашениях за подписью губернатора Светланы Орловой.
Ни одной стенограммы, ни одной резолюции по итогам круглых столов. Зато очень много фото гостей форума и площадок. Одной из площадок, как уже сказано, стал наш город. Если точнее, не Ковров, а пригород – «частный город Доброград».
Была заслушана вереница однообразных докладов, тематика которых была двух типов – про церкви и про частные кемпинги «а ля хуторок». При этом вполне серьёзно утверждалось, что эти маршруты с каждым годом будут привлекать в наш регион всё больше туристов, в том числе из Европы.
Про караванинг поминали всуе. Это такой вид путешествий на специальных автодомах – автомобилях со всеми удобствами.
На правах хозяина площадки владелец Доброграда Владимир Седов сообщил, что на территории его «города для жизни» практически уже существует площадка, способная этих самых караванеров принимать.
Мол, очень удобно встать лагерем в Доброграде, жить-гулять там, а для разнообразия периодически ходить по малому – в смысле, по Малому Золотому кольцу. Всё, дескать, близко – сегодня в Суздаль метнулся, завтра во Владимир, в Муром, а на ночёвку – в Доброградский «караван-сарай».
Звучало красиво, но если попробовать представить, как это будет реализовано на практике, невольно хочется улыбнуться.
Каких караванеров ждут в Доброграде? Из Европы? Так оттуда ещё добраться по нашим прекрасным дорогам надо, а «дом на колёсах» — это не кроссовер, пересечёнку такие машины не любят. Да и бензина будет потрачено столько, что проще на перекладных доехать. Если, конечно, какому-нибудь немцу или французу придёт в голову такая фантазия.
Если говорить о россиянах, то «дома на колёсах» у нас тоже имеются. Очень дорогие игрушки, которые могут себе позволить очень состоятельные люди. К примеру, в Коврове обладателей таких авто можно буквально на пальцах пересчитать. И люди с таким достатком вряд ли вдохновятся идеей путешествий по паркам имени Пушкина и обедами в кафе «Бриз». Скажете, что сервис в самом Доброграде вполне себе «премиум»? Но опять-таки, способов добраться туда достаточно и без «автодома», о чём, кстати и сам Владимир Седов подробно рассказывал.
Может, под караванингом подразумевают обычных туристов-дикарей? Ну, тех, что отдыхают в формате «две пары – одна машина», скидываются на бензин и ночуют в палатках? Так они таким способом предпочитают в леса выезжать, либо на Чёрное море.
Кстати, если уж говорить о турпродукте, то он на все времена только один. И называется он – «море». Есть море – есть туристы, нет моря – проводят туристические форумы. Во всяком случае, с нашим неласковым климатом и глубоко континентальным местоположением для привлечения турпотока надо придумывать что-то более разнообразное, чем «златоглавая Русь».
Если вывести за скобки многочисленные «разговоры в пользу бедных», практическую пользу из форума, пожалуй, извлёк владелец Доброграда г-н Седов. На правах хозяина он подробно рассказал всем участникам форума о Доброграде, перечислил сервисы и поделился планами на будущее. Проект Седов назвал «своей любимой игрушкой, в которую он будет играть сам и никому не отдаст». Подразумевалось, что передавать право управления или продавать всё на корню руководитель ГК «Аскона» не намерен.
Да, пришлось потратиться на приём делегации, похлопотать – накормить, разместить, развлечь. Зато понаписали и понаснимали столько, что если бы аналогичный контент заказывать как рекламу, денег ушло бы гораздо больше. Ну, и молодец, всё правильно сделал.
А что Ковров? Как он прозвучал? Ну, если не воспринимать всерьёз уже упомянутый тур выходного дня, то никак. Кстати говоря, никого из мэрии на форуме не присутствовало. Были только представители музея. Не позвали или тема не интересна?
Если уж рассуждать и фантазировать, чем мог бы наш город привлечь туристов (ну, хотя бы соотечественников), то GK ещё в прошлом году предложил вполне конкретную модель развития туризма на территории нашего города. В качестве экспертов нам удалось привлечь компетентную организацию федерального уровня. В этой модели нашлось место и музеям, и паркам, но в качестве «гвоздя программы» предлагаются иные инструменты.
Опубликованный на GK текст в своё время даже вызвал подобие официальной реакции местных властей. Выразилась она в комплиментарном телефонном звонке, мол, молодцы ребята, непременно учтём и рассмотрим. И что? Да, ничего.
По сути, в области в целом и в Коврове в частности по-прежнему с упорством, достойным лучшего применения, продолжают пропагандировать «любовь к отеческим гробам», оптимистично полагая, что эта повестка сможет реально привлечь туристов из соседних регионов, а то и из иных государств.
Так и видим, как толпы немцев, французов и итальянцев стоят под мелким дождичком напротив земляного холмика и слушают часовую речь гида о том, кто и по какому поводу похоронен в парке, по непонятным причинам названным именем солнца русской поэзии. Кстати, вчера человечество отмечало ДР Александра Сергеевича Пушкина, с чем мы всех наших читателей и поздравляем.
Пушкин — наше всё. Дороги — наше всегда. Ну, а общественные туалеты для туристов — наше везде.
Фоторяд Александр Соколов, Владимир Чучадеев
Официальным поводом форума стал 50-летний юбилей маршрута «Золотое кольцо России» (ЗКР). А ещё – 25-летие так называемого «Малого кольца», расположенного внутри ЗКР и пролегающего по городам Владимирской области.
Четыре миллиона. Цифру озвучивали неоднократно. Это официально подсчитанное число туристов, которое побывало во Владимирской области в прошлом 2016 году.
За 2017-й подсчётов ещё нет, но представители официальных структур почему-то не сомневаются, что показатель возрастёт.
В подтверждение приводили показатели динамики в 2014 (1,7 млн.) и 2015 (3,3 млн.) годах.
Туристические чиновники объясняют скачок обрушением рубля и подъёмом патриотических настроений.
За скобками, при этом, оставляют то, что в 2015-м изменена методика расчёта турпотока, что и обеспечило двукратный рост. Но дело даже не в этом. Если сравнить нынешние показатели турпотока с аналогичными цифрами периода СССР, обнаруживаешь, что, по сути, за 50 лет число гостей региона практически не менялось.
А ведь в те времена путёвки были значительно доступнее по цене, да и организованный туризм процветал. Путешественников вне экскурсионных групп тогда вообще никто не считал. Стало быть, если без статистических хитростей, туристов к нам сейчас едет скорее меньше, чем больше прежнего.
Точки притяжения за последние полвека остались неизменными – Владимир, Суздаль, Муром. Цель посещения – древние храмы.
Из новелл – современные кемпинги и комплексы Петушинского района и Гороховца. Ковров в списках не значился.
Теперь о том, кто же такие туристы и сколько их «в штуках». Точных данных нет. Национальные ресурсы утверждают, что Центральная Россия – это, скорее, история о возрастных путешественниках и семейном отдыхе. Молодёжи тусить у нас особо негде, на древних-то землях.
Тем не менее, на форуме непрерывно мечтали о молодёжи и об иностранных туристах, из Европы. Да, их можно заметить во Владимире и Суздале. Ну, а в Коврове из иностранных гостей, главным образом казахи, азербайджанцы, вьетнамцы и китайцы. Правда, шансов встретить их больше на рынках, чем в музеях.
Представители областной администрации и турфирм, приглашённых на форум, убедительно и складно рассказывали о развитии и прогрессе.
По словам выступающих, традиционное культурно-историческое направление туризма во Владимирской области эффективно дополняют детский, социальный, гастрономический, спортивный, производственный, экологический, событийный, этнографический, сельскохозяйственный, социальный, религиозный и даже медицинский туризм: открытие новых инфраструктурных объектов даёт для этого всё больше возможностей.
Разработано более 50 маршрутов выходного дня по всей области для индивидуальных туристов, в том числе с посещением домов отдыха, усадеб, спортивно-оздоровительных комплексов, горнолыжных курортов.
Всё верно. Маршруты выходного дня имеются в наличии. Если о Коврове говорить, то это обзорная экскурсия по городу, посещение историко-мемориального музея и его филиала – дома-музея оружейника Дегтярёва плюс – осмотр некрополя на территории парка имени Пушкина.
В своё время автор этих строк принимал участие в таком тестовом туре, организованном администрацией области для представителей областных турфирм. После того, как автобус с «испытателями Коврова» протрясло по всем колдобинам, и гостям показали проходные оборонных заводов, группу высадили возле музея. Первое, что они сделали на ковровской земле – угодили в лужу напротив музея. Хлюпая промокшими туфлями, они прогулялись по музейным залам.
На предложение отправиться ещё и в парк, чтобы прослушать лекцию о том, кто и где там похоронен, гости деликатно улыбнулись и спросили, будет ли обед за счёт принимающей стороны.
Если маршруты в других городах области такие же захватывающие, как у нас, становится понятно, зачем в позапрошлом году понадобилось менять методику расчёта.
Из интересного, озвученного на форуме, можно назвать проект «Гастрономическая карта Владимирской области».
Это интернт-ресурс, который объединит фермерские хозяйства и объекты общественного питания. Все точки общепита, включённые в навигацию, заявлены как образцы качества и гостеприимства.
Ковров, кстати говоря, если верить информационному справочнику, который распространялся на форуме, представляет кафе «Бриз». Не слышали о таком? Это в ОДЦ «Заведенский», GK там до недавних пор офис снимал. Нормальная такая столовка эконом-класса, довольно популярная у студентов энергомеханического колледжа.
При чём тут туристы, да ещё иностранные, малопонятно.
Опять-таки, если точки на гастрономической карте по другим городам обозначены так же, как ковровский общепит в справочнике, то проект этот скорее для галочки, чем для реального увеличения туристической привлекательности. Ну, дело обычное – бюджетные деньги освоили и красиво отчитались.
Когда готовился к публикации этот топик, GK попытался проанализировать итоги по отчётам на официальном сайте администрации области. И… Оказалось, что отчёта как такового нет. Есть серия пресс-релизов, очень обтекаемых. Говорилось о двух десятках протоколах о намерениях на уровне крупных компаний и, вроде бы, о пяти предварительных соглашениях за подписью губернатора Светланы Орловой.
Ни одной стенограммы, ни одной резолюции по итогам круглых столов. Зато очень много фото гостей форума и площадок. Одной из площадок, как уже сказано, стал наш город. Если точнее, не Ковров, а пригород – «частный город Доброград».
Была заслушана вереница однообразных докладов, тематика которых была двух типов – про церкви и про частные кемпинги «а ля хуторок». При этом вполне серьёзно утверждалось, что эти маршруты с каждым годом будут привлекать в наш регион всё больше туристов, в том числе из Европы.
Про караванинг поминали всуе. Это такой вид путешествий на специальных автодомах – автомобилях со всеми удобствами.
На правах хозяина площадки владелец Доброграда Владимир Седов сообщил, что на территории его «города для жизни» практически уже существует площадка, способная этих самых караванеров принимать.
Мол, очень удобно встать лагерем в Доброграде, жить-гулять там, а для разнообразия периодически ходить по малому – в смысле, по Малому Золотому кольцу. Всё, дескать, близко – сегодня в Суздаль метнулся, завтра во Владимир, в Муром, а на ночёвку – в Доброградский «караван-сарай».
Звучало красиво, но если попробовать представить, как это будет реализовано на практике, невольно хочется улыбнуться.
Каких караванеров ждут в Доброграде? Из Европы? Так оттуда ещё добраться по нашим прекрасным дорогам надо, а «дом на колёсах» — это не кроссовер, пересечёнку такие машины не любят. Да и бензина будет потрачено столько, что проще на перекладных доехать. Если, конечно, какому-нибудь немцу или французу придёт в голову такая фантазия.
Если говорить о россиянах, то «дома на колёсах» у нас тоже имеются. Очень дорогие игрушки, которые могут себе позволить очень состоятельные люди. К примеру, в Коврове обладателей таких авто можно буквально на пальцах пересчитать. И люди с таким достатком вряд ли вдохновятся идеей путешествий по паркам имени Пушкина и обедами в кафе «Бриз». Скажете, что сервис в самом Доброграде вполне себе «премиум»? Но опять-таки, способов добраться туда достаточно и без «автодома», о чём, кстати и сам Владимир Седов подробно рассказывал.
Может, под караванингом подразумевают обычных туристов-дикарей? Ну, тех, что отдыхают в формате «две пары – одна машина», скидываются на бензин и ночуют в палатках? Так они таким способом предпочитают в леса выезжать, либо на Чёрное море.
Кстати, если уж говорить о турпродукте, то он на все времена только один. И называется он – «море». Есть море – есть туристы, нет моря – проводят туристические форумы. Во всяком случае, с нашим неласковым климатом и глубоко континентальным местоположением для привлечения турпотока надо придумывать что-то более разнообразное, чем «златоглавая Русь».
Если вывести за скобки многочисленные «разговоры в пользу бедных», практическую пользу из форума, пожалуй, извлёк владелец Доброграда г-н Седов. На правах хозяина он подробно рассказал всем участникам форума о Доброграде, перечислил сервисы и поделился планами на будущее. Проект Седов назвал «своей любимой игрушкой, в которую он будет играть сам и никому не отдаст». Подразумевалось, что передавать право управления или продавать всё на корню руководитель ГК «Аскона» не намерен.
Да, пришлось потратиться на приём делегации, похлопотать – накормить, разместить, развлечь. Зато понаписали и понаснимали столько, что если бы аналогичный контент заказывать как рекламу, денег ушло бы гораздо больше. Ну, и молодец, всё правильно сделал.
А что Ковров? Как он прозвучал? Ну, если не воспринимать всерьёз уже упомянутый тур выходного дня, то никак. Кстати говоря, никого из мэрии на форуме не присутствовало. Были только представители музея. Не позвали или тема не интересна?
Если уж рассуждать и фантазировать, чем мог бы наш город привлечь туристов (ну, хотя бы соотечественников), то GK ещё в прошлом году предложил вполне конкретную модель развития туризма на территории нашего города. В качестве экспертов нам удалось привлечь компетентную организацию федерального уровня. В этой модели нашлось место и музеям, и паркам, но в качестве «гвоздя программы» предлагаются иные инструменты.
Опубликованный на GK текст в своё время даже вызвал подобие официальной реакции местных властей. Выразилась она в комплиментарном телефонном звонке, мол, молодцы ребята, непременно учтём и рассмотрим. И что? Да, ничего.
По сути, в области в целом и в Коврове в частности по-прежнему с упорством, достойным лучшего применения, продолжают пропагандировать «любовь к отеческим гробам», оптимистично полагая, что эта повестка сможет реально привлечь туристов из соседних регионов, а то и из иных государств.
Так и видим, как толпы немцев, французов и итальянцев стоят под мелким дождичком напротив земляного холмика и слушают часовую речь гида о том, кто и по какому поводу похоронен в парке, по непонятным причинам названным именем солнца русской поэзии. Кстати, вчера человечество отмечало ДР Александра Сергеевича Пушкина, с чем мы всех наших читателей и поздравляем.
Пушкин — наше всё. Дороги — наше всегда. Ну, а общественные туалеты для туристов — наше везде.
Welcome to Russia! Welcome to Kovrov!
Фоторяд Александр Соколов, Владимир Чучадеев
0 комментариев