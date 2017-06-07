Туризм
Резиденция Путина в Ковровском районе. Тест-драйв от GK. Видео
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Туристический форум, который прошёл в конце мая на территории области, по сути, обозначил перспективу развития многих отраслей экономики. Одна из актуальных проблем: как повысить привлекательность региона для туристов – иностранцев и россиян.
Те, кто в бизнесе, не чиновники, говорят без обиняков: нужны туристы состоятельные, те, кто привезут к нам деньги, чтобы обменять на яркие впечатления, сувениры и разнообразные сервисы. Новые сервисы, помимо традиционных. А это москвичи. Ну, и, если очень захотеть и включить амбиции, европейцы. Хотя, если получится добиться серьёзного и устойчивого потока из столицы, уже будет хлеб.
Одним из вменяемых и перспективных сервисов, способных привлечь «богательнких буратин» вполне могла бы стать охота. Не секрет, что эта «чисто мужская игрушка» — примета богатых и состоятельных. И Владимирской области есть, что предложить, как охотникам, так и рыболовам.
Задача властей и контролирующих органов – обеспечить ситуацию, при которой бы и элитная охота развивалась, и у местных «лесных людей» с простенькими «ИЖами» была возможность отдаться увлечению. Да и природа бы не страдала от необоснованно грубого вторжения.
Ресурсов на Владимирской земле предостаточно. Охотничьи угодья – более 2 млн гектаров. 78% из них – это закреплённые охотничьи угодья, остальная территория – общедоступная. Ведением охотничьего хозяйства занимается 78 юридических лиц, 101 охотничье хозяйство.
Наш регион на втором месте в ЦФО по площади особо охраняемых природных территорий и заказников регионального значения. При этом во Владимирской области зарегистрировано 33,5 тысячи охотников.
Насколько дисциплинированы они, и что могут предложить им охотхозяйства? Об этом говорили в рамках информационного дня «Развитие охотничьего законодательства. Проблемы и пути решения». Пресс-тур проходил в Ковровском районе на базе охотничьего угодья «Павловское».
На вопросы журналистов отвечал начальник Госохотинспекции Валерий Куфтин.
Разговор с Валерием Александровичем получился живым, к тому же, подкреплённым наглядными примерами – брифинг в «офисе» охотохозяйства плавно перетёк в объезд по угодьям.
Объезд угодий выглядит примерно так. Здесь нет места спорткарам:
На сегодня норматив – один егерь на 5000 га. Насколько обосновано число? Вероятно, зависит от самой местности. Там, где «закон – тайга», сложности, конечно, возникают, и со связью, и с транспортом, и с браконьерами. Чем ближе к мегаполисам, тем, в этом смысле, картина спокойнее, но и природы первозданной меньше, а значит легальных охотников, которые платят за своё хобби, тоже меньше. В этом смысле наш регион – «золотая середина».
Хозяйство «Павловское» — замечательный пример того, как при разумном менеджменте можно сохранить природу, одновременно обустроив её так, чтобы территория стала привлекательной для любителей «русского сафари» как из нашего региона, так и из сопредельных. Стоимость путёвки вполне вменяемая — от 1000 рублей.
Уже сегодня «Павловское» пользуется большой популярностью у москвичей и нижегородцев, которые едут сюда охотиться на лося и кабана, а ещё – на платную рыбалку. И судя по увиденному, вероятно, именно рыбалка в ближайшее время может стать фирменным сервисом этих мест.
Об этом рассказывал директор охотхозяйства Михаил Щербаков, который стал гидом на пресс-туре.
Любопытная деталь. Определённые сложности работники охотхозяйства встретили в лице… жителей прилегающего села Новое. На начальном этапе возведения плотины даже возникла «оппозиция», люди заявляли, что егеря ограничивают их свободу.
В итоге с «исторически сложившимися» рыбаками договориться удалось. Пока что, на определённой терриории лов на удочку допускается. Ну, а ценную рыбу можно ловить, но при этом платить установленный тариф за каждый килограмм.
Надо понимать, что платные услуги в таких хозяйствах как «Павловское», с учётом средств, которые вкладываются в улучшение состояния экосистемы и повышения комфорта для гостей, несоизмеримы.
По сути, это не бизнес, а имидж. И если те же жители Нового будут с пониманием относиться к нововведениям, качество жизни повысится, прежде всего – у них. Будут легальные охотники и рыбаки, будут и подъездные дороги, и развитие иной инфраструктуры, даже дополнительные рабочие места.
Однако всерьёз говорить о развитии такого бизнеса невозможно, если не будет радикально решена проблема браконьерства.
В охотничьем законодательстве планируются меры по ужесточению как борьбы с браконьерством, так и правил охоты. Не за горами введение экзамена по проверке знаний «охотничьего минимума» для соискателя на право владения госохотбилетом и регулирование сроков действия этого документа.
Одной из законодательных инициатив нашего региона, внесённых на рассмотрение в Госдуму является введение понятия «незаконная транспортировка продукции охоты», которая будет приравнена к незаконной охоте.
Участникам пресс-тура показали, как производится контроль количества крупного зверя – лосей и кабанов.
Считают дикое поголовье у кормушек, возле которых установлены специальные вышки, с которых егеря в ночных засадах наблюдают, сколько «народа» пришло на прокорм. Разумеется, говорить об абсолютно точных цифрах нельзя – до «очипованных» животных и тотального видеонаблюдения пока дело не дошло, но инновационные технологии в охотхозяйстве применяются.
И, кстати говоря, если одну разновидность животных стараются сохранить, иных хищников приходится прорежать. Так в прошлые годы проходил отстрел волков и лисиц. О причинах принудительного сокращения численности последних Валерий Куфтин рассказал занятную историю:
Запредельный рост числе лисиц – это ещё и повышение показателей заболеваемости зверей бешенством.
Вот так. Теперь «лиса на воротник» — это ещё и премия для охотника…
Как сообщил Валерий Куфтин, в обновлённом законодательстве, как ожидается, будут отдельно прописаны правила возведения на территории общедоступных охотугодий и «зелёных» зон различных биотехнических сооружений: подкормочных площадок, солонцов, кормовых полей. Пока ни одним законом это не урегулировано, чем и пользуются браконьеры.
Представители охотхозяйств региона ждут обновлений в законах с надеждой и в расчёте на то, что они будут способствовать развитию экотуризма. Если в качестве примера такого «турпродукта» рассматривать «Павловское», то данное хозяйство уже на сегодня является готовым сформированным туристическим продуктом с большими шансами на дальнейшее развитие.
У хозяйства отличный современный интернет-сайт, а уровень сервиса таков, что, как «по секрету» сообщили сотрудники «Павловского», именно в их охотничьем домике в прошлом году была предусмотрена зона отдыха для президента во время его визита на форум «Россия – спортивная держава».
Согласно плану «В» не исключалось, что Владимир Путин задержится в регионе, даже переночует. И сотрудники ФСО сочли, что именно Павловское для такого мероприятия оптимально.
Фотограф Игорь Селезнёв
Те, кто в бизнесе, не чиновники, говорят без обиняков: нужны туристы состоятельные, те, кто привезут к нам деньги, чтобы обменять на яркие впечатления, сувениры и разнообразные сервисы. Новые сервисы, помимо традиционных. А это москвичи. Ну, и, если очень захотеть и включить амбиции, европейцы. Хотя, если получится добиться серьёзного и устойчивого потока из столицы, уже будет хлеб.
Одним из вменяемых и перспективных сервисов, способных привлечь «богательнких буратин» вполне могла бы стать охота. Не секрет, что эта «чисто мужская игрушка» — примета богатых и состоятельных. И Владимирской области есть, что предложить, как охотникам, так и рыболовам.
Задача властей и контролирующих органов – обеспечить ситуацию, при которой бы и элитная охота развивалась, и у местных «лесных людей» с простенькими «ИЖами» была возможность отдаться увлечению. Да и природа бы не страдала от необоснованно грубого вторжения.
Ресурсов на Владимирской земле предостаточно. Охотничьи угодья – более 2 млн гектаров. 78% из них – это закреплённые охотничьи угодья, остальная территория – общедоступная. Ведением охотничьего хозяйства занимается 78 юридических лиц, 101 охотничье хозяйство.
Наш регион на втором месте в ЦФО по площади особо охраняемых природных территорий и заказников регионального значения. При этом во Владимирской области зарегистрировано 33,5 тысячи охотников.
Насколько дисциплинированы они, и что могут предложить им охотхозяйства? Об этом говорили в рамках информационного дня «Развитие охотничьего законодательства. Проблемы и пути решения». Пресс-тур проходил в Ковровском районе на базе охотничьего угодья «Павловское».
На вопросы журналистов отвечал начальник Госохотинспекции Валерий Куфтин.
Разговор с Валерием Александровичем получился живым, к тому же, подкреплённым наглядными примерами – брифинг в «офисе» охотохозяйства плавно перетёк в объезд по угодьям.
Во всех регионах ЦФО проблемы одни и те же. На федеральном уровне сейчас принято решение об увеличении штата госохотинспекторов, что во многом снимет напряжение в этой отрасли. Сейчас один сотрудник зачастую инспектирует по два муниципальных образования, а необходимо три инспектора на район, – говорил Валерий Куфтин.
Объезд угодий выглядит примерно так. Здесь нет места спорткарам:
На сегодня норматив – один егерь на 5000 га. Насколько обосновано число? Вероятно, зависит от самой местности. Там, где «закон – тайга», сложности, конечно, возникают, и со связью, и с транспортом, и с браконьерами. Чем ближе к мегаполисам, тем, в этом смысле, картина спокойнее, но и природы первозданной меньше, а значит легальных охотников, которые платят за своё хобби, тоже меньше. В этом смысле наш регион – «золотая середина».
Хозяйство «Павловское» — замечательный пример того, как при разумном менеджменте можно сохранить природу, одновременно обустроив её так, чтобы территория стала привлекательной для любителей «русского сафари» как из нашего региона, так и из сопредельных. Стоимость путёвки вполне вменяемая — от 1000 рублей.
Уже сегодня «Павловское» пользуется большой популярностью у москвичей и нижегородцев, которые едут сюда охотиться на лося и кабана, а ещё – на платную рыбалку. И судя по увиденному, вероятно, именно рыбалка в ближайшее время может стать фирменным сервисом этих мест.
Об этом рассказывал директор охотхозяйства Михаил Щербаков, который стал гидом на пресс-туре.
В прошлом году наше охотхозяйство стало развивать аквакультуру, взяв в аренду на 25 лет близлежащий водоём площадью 11,5 га. Акватория представлена речкой Тарой, на которой силами сотрудников «Павловского» была сооружена плотина. Планируем открыть водоём для рыбалки в июне этого года, уже запустили рыбу: карпа, линя, амура, – информировал директор охотхозяйства Михаил Щербаков. – Ждём всех желающих отдохнуть на природе!
Любопытная деталь. Определённые сложности работники охотхозяйства встретили в лице… жителей прилегающего села Новое. На начальном этапе возведения плотины даже возникла «оппозиция», люди заявляли, что егеря ограничивают их свободу.
Мы затратили большие усилия, чтобы очистить исток Тары, организовать запруду, запустили мальков ценных рыб, включая стерлядь, которой здесь прежде не было. И вот, жители села начали утверждать, что якобы они тут «испокон веков» ловили без ограничений, а сейчас им не позволяют. Самое забавное, что в первых рядах «активистов» были дачники, скупившие дома в селе год-два назад, — рассказывал Михаил Щербаков.
В итоге с «исторически сложившимися» рыбаками договориться удалось. Пока что, на определённой терриории лов на удочку допускается. Ну, а ценную рыбу можно ловить, но при этом платить установленный тариф за каждый килограмм.
Надо понимать, что платные услуги в таких хозяйствах как «Павловское», с учётом средств, которые вкладываются в улучшение состояния экосистемы и повышения комфорта для гостей, несоизмеримы.
По сути, это не бизнес, а имидж. И если те же жители Нового будут с пониманием относиться к нововведениям, качество жизни повысится, прежде всего – у них. Будут легальные охотники и рыбаки, будут и подъездные дороги, и развитие иной инфраструктуры, даже дополнительные рабочие места.
Однако всерьёз говорить о развитии такого бизнеса невозможно, если не будет радикально решена проблема браконьерства.
В охотничьем законодательстве планируются меры по ужесточению как борьбы с браконьерством, так и правил охоты. Не за горами введение экзамена по проверке знаний «охотничьего минимума» для соискателя на право владения госохотбилетом и регулирование сроков действия этого документа.
Количество охотников растёт год от года. И связано это с тем, что в своё время правила получения билета были упрощены. Вот скажите, зачем 18-19-летним девчонкам из Дагестана охотничьи билеты? А там (знаю об этом из личного опыта работы в тех местах) такое «обилечивание» в последние годы носит массовый характер… Такой порядок выдачи билетов ведёт к анархии. Поэтому ужесточение давно назрело. По сути, речь идёт не о новом законодательстве, а о хорошо забытом старом, — говорил Валерий Куфтин. — Обсуждаются возможности увеличения полномочий производственных охотничьих инспекторов – вплоть до задержания нарушителей и доставки их в органы внутренних дел. Потому что сейчас они имеют право остановить автомобиль, но досмотреть транспортное средство – нет.
Одной из законодательных инициатив нашего региона, внесённых на рассмотрение в Госдуму является введение понятия «незаконная транспортировка продукции охоты», которая будет приравнена к незаконной охоте.
Участникам пресс-тура показали, как производится контроль количества крупного зверя – лосей и кабанов.
Считают дикое поголовье у кормушек, возле которых установлены специальные вышки, с которых егеря в ночных засадах наблюдают, сколько «народа» пришло на прокорм. Разумеется, говорить об абсолютно точных цифрах нельзя – до «очипованных» животных и тотального видеонаблюдения пока дело не дошло, но инновационные технологии в охотхозяйстве применяются.
И, кстати говоря, если одну разновидность животных стараются сохранить, иных хищников приходится прорежать. Так в прошлые годы проходил отстрел волков и лисиц. О причинах принудительного сокращения численности последних Валерий Куфтин рассказал занятную историю:
Ещё совсем недавно проблем с регулированием численности лисиц не возникало. Это был вполне желанный охотничий трофей, мех животного был востребован, а сейчас рынок требует норку и песца…. Лисьи шубы и шапки вышли из моды, и «рыжая» перестала интересовать охотников.
Запредельный рост числе лисиц – это ещё и повышение показателей заболеваемости зверей бешенством.
Чтобы это предотвратить, ветеринары области занимаются вакцинацией животных. Но наиболее эффективной оказалась другая инициатива нашей инспекции: теперь за каждую голову лисицы охотнику платят 1200 рублей, благодаря чему количество случаев заболевания бешенством сократилось в 3 раза, – сообщил Валерий Куфтин.
Вот так. Теперь «лиса на воротник» — это ещё и премия для охотника…
Как сообщил Валерий Куфтин, в обновлённом законодательстве, как ожидается, будут отдельно прописаны правила возведения на территории общедоступных охотугодий и «зелёных» зон различных биотехнических сооружений: подкормочных площадок, солонцов, кормовых полей. Пока ни одним законом это не урегулировано, чем и пользуются браконьеры.
Представители охотхозяйств региона ждут обновлений в законах с надеждой и в расчёте на то, что они будут способствовать развитию экотуризма. Если в качестве примера такого «турпродукта» рассматривать «Павловское», то данное хозяйство уже на сегодня является готовым сформированным туристическим продуктом с большими шансами на дальнейшее развитие.
У хозяйства отличный современный интернет-сайт, а уровень сервиса таков, что, как «по секрету» сообщили сотрудники «Павловского», именно в их охотничьем домике в прошлом году была предусмотрена зона отдыха для президента во время его визита на форум «Россия – спортивная держава».
Согласно плану «В» не исключалось, что Владимир Путин задержится в регионе, даже переночует. И сотрудники ФСО сочли, что именно Павловское для такого мероприятия оптимально.
Фотограф Игорь Селезнёв
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