Туризм
Скоро в горы. От Мелехово до Гималаев
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Ежегодно руководитель туристического клуба Владимир Капустин готовит площадку для осенних соревнований по пеше-горному туризму.
Это небольшой оборудованный лагерь на краю Мелеховского карьера.
Вид из лагеря открывается на месторождение, горный участок спортивной трассы спускается вниз карьера, таким образом спортсмены спрыгивают со стены вниз и поднимаются по ней наверх.
Также трасса проходит в живописном лесу, где спортсмены преодолевают искусственные перепады рельефа с помощью натянутых на деревьях веревок.
Побеждают те спортсмены, которые за минимальное время преодолевают все этапы, набрав минимальное количество штрафных баллов. Поэтому между этапом участники передвигаются бегом. Соревнуются как в личном прохождении дистанции, так и в паре (связке).
Первое задание на трассе — завязать узлы на старте. Оценивается правильность завязанного узла. Так, участники категории «дети» на старте вяжут «восьмерку», она представляет собой прочную и легко развязываемую петлю на конце или середине веревки.
Второй этап — переправа по бревну. В реальных условиях переправу по бревну сооружают через овраг. Бревно закрепляется, и с помощью веревки-маятника люди переправляются на другую сторону. Важно не сорваться вниз и не нарушить правила самостраховки.
Следующий этап — наклонная переправа. Такой вид переправы используют, чтобы преодолеть овраг с большим перепадом высоты сторон. Спортсмен должен встегнуться треком в веревку и на страховке скатиться вниз.
Дальше — переправа маятником. Застёгиваем зажим, отталкиваемся и летим на другую сторону оврага.
Бегают юные туристы шустро, если учитывать, что на них надета страховочная система и пристегнуты карабины и вспомогательные средства, каждый из которых пригодится туристу на дистанции.
Завершающим этапом становится спуск и подъём по склону. По веревке спортсмены спускаются вниз к самому обрыву карьера и поднимаются назад вверх, а дальше мчатся на финиш.
На дистанции постоянно находятся судьи и тренеры, которые следят за безопасностью спортсменов, делают замечания и выставляют штрафные балы за нарушения правил техники безопасности. Ведь в реальных условиях такие оплошности могут стоить туристу жизни.
На финише туристов ждет горячий чай и вкусный ужин.
Помимо необходимых знаний и соревновательного духа, эти спортсмены наслаждаются природой и красотой карьера, проводят время в душевной компании сидя у костра.
Соревнования проходят в три дня. 20 октября соревновались самые младшие туристы, а уже на следующий день стартуют более опытные спортсмены. Этапы у них сложнее, включая спуск в сам карьер и подьем по перпендикулярной земле веревке. Здесь цена ошибки еще выше.
Наверное, каждый из тех, кто только начал свой путь в пеше-горном туризме мечтает о пешем походе на Кольском полуострове или восхождении на Эверест. У детей все еще впереди, а подобные соревнования это отличный старт и хорошая школа для детей, чьи интересы далеки от разглядывания фотографий Эвереста в интернете…
Человек может сделать великим путь, которым идет, но путь не может сделать человека великим. (с)
Фотограф Игорь Селезнев
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