Туризм
Дорогой президента. Маршрут имени Путина
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В Коврове, после международного форума «Россия — спортивная держава», появился туристический маршрут имени Владимира Путина. Об этом вчера на V Владимирском экономическом форуме сообщила губернатор Светлана Орлова.
Визит Владимира Путина в Ковров — исторический.
Сколько туристов уже прошли в Коврове по маршруту президента, губернатор Орлова не уточнила, сообщает «Зебра-ТВ».
Но, ссылаясь на материал GK «Путин любит спорт. Всё, что осталось за кадром», владимирские журналисты вычислили этот маршрут:
«президентский вертолёт приземлился в Коврове на мотобольном поле, откуда Путин проследовал в располагающийся рядом Ледовый дворец, после чего кортеж президента России сразу же проследовал в Доброград».
В общем, остаётся лишь добавить, что первое, что увидел президент в нашем городе, это экспозиция музея мотоциклов Льва Пестова.
Визит Владимира Путина в Ковров — исторический.
— Последним, кто был из больших руководителей в Коврове, это был Устинов. С 1968 года никто там не был. Город знаменитый, исторический, корни Пожарского там, — сказала губернатор.
Сколько туристов уже прошли в Коврове по маршруту президента, губернатор Орлова не уточнила, сообщает «Зебра-ТВ».
Зебра ТВ не может достоверно воссоздать маршрут Владимира Владимировича Путина в городе Коврове, — продолжаем цитировать издание, — региональную прессу к освещению визита главы государства в Ковров не допустили.
Но, ссылаясь на материал GK «Путин любит спорт. Всё, что осталось за кадром», владимирские журналисты вычислили этот маршрут:
«президентский вертолёт приземлился в Коврове на мотобольном поле, откуда Путин проследовал в располагающийся рядом Ледовый дворец, после чего кортеж президента России сразу же проследовал в Доброград».
В общем, остаётся лишь добавить, что первое, что увидел президент в нашем городе, это экспозиция музея мотоциклов Льва Пестова.
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