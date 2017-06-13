Все пострадавшие спасены. Выжить и победить!

Мы выживем!

На «Школу Безопасности» я отправилась не в качестве журналиста, а как судья от команды Ковровского района.Каждая команда предоставляет в организацию двух судей, прошедших судейский семинар.Этим соревнованиям уже пятнадцать лет, они неоднократно меняли место дислокации, но последние пять лет проводятся в районе лагеря «Дружба» в Камешковском районе.Сама была участником таких соревнований, а потому о том, что на самом деле происходит на соревнованиях, как должна вести себя команда, чтобы добиться успеха, знаю не понаслышке.Последние пять лет езжу на соревнования судить, многое осталось неизменным, но программа стала обширнее.На параде открытия участников приветствовали первые лица области, выступали вокальные коллективы. В строю стояли 25 команд-участниц со всех территорий 33 региона. 10 взрослых команд с возрастом участников до 18 лет и 15 младших, с возрастом участников до 15 лет. В команде 10 человек, на дистанцию выходят шесть из них. Обязательное условие — наличие в команде двух девочек.В завершении парада-открытия в воздухе начал летать вертолет, а позже с него спустились парашютисты. На реке спасательные работы демонстрировали спасатели-водники.Традиционно в первый день проводится пожарная эстафета для команд. Здесь на скорость нужно справится со всеми препятствиями. Главный судья этапа ковровчанин —. Задача судей — следить за правильностью выполнения технического задания и за техникой безопасности.Кроме того, команды в первый день состязаний ждёт завязывание узлов и облачение в форму пожарного на скорость.Впервые в программе «Школы Безопасности» появилась милитари-эстафета. Основные команды в эстафете не участвуют, для этого этапа на территорию соревнований приехали военно-патриотические клубы и объединения, а также представители «Юнармии». В отличие от остальных команд, участники военной эстафеты пробыли в лагере всего один день.Остальным командам предстояло прожить в полевых условиях почти неделю. За туристический быт выставлялись отдельные оценки.На возвышенном берегу располагался палаточный городок, а на склоне — зона питания. Там располагались костры, продуктовые палатки и ямы для отходов каждой из команд.Ежедневно судьи проверяли порядок в лагере, за порядком и выполнением мер предосторожности следили сотрудники МЧС и Полиции. Пожарные играли особую роль в организации соревнований.Питанием каждая команда обеспечивала себя сама, организаторы предоставляли лишь чистую воду из источника. Также на территории лагеря был организован туалет и душевая, воду в душевой нагревала машина спасателей.Во второй день команды ждало первое из основных испытаний «Школы Безопасности» — поисково-спасательные работы(ПСР).Задача команды, пройти все этапы и уложиться в контрольное время, назначенное судьями.Мой этап — снятие со стены пострадавшего. Всего за 10 минут команде предстояло подняться по лестнице на дерево и эвакуировать от туда пострадавшего. В роли пострадавшего — манекен.Моим друзьям Гоше и Леше (так назвала манекенов) досталось неслабо. И головой к дереву «прикладывали», и ногами по ним ходили.На каждом этапе работала команда судей, один из которых следил за временем, второй записывал результат, а остальные (количество зависит от сложности этапа) следили за действиями участников.Работа с оборудованием требует большой внимательности и контроля, неверно застегнутый карабин в реальных условиях может стоит спасателю жизни. Участников команд за неправильно выполненное действие ждали всего лишь штрафные баллы.На других этапах ребятам предстояло нести одного из членов команды на носилках, проходить тест на знание техники безопасности и проходить этапы туристической техники.С собой у каждой команды должна была быть карта, ремнабор, аптечка, телефон с положительным балансом и все необходимое для прохождение этапов оборудование.В среднем команды справлялись со всеми заданиями ПСР за два часа.Вечером второго дня все команды ждал заслуженных отдых, можно было сходить в душ, посидеть в веранде на берегу, погулять по территории, поиграть в волейбол. Весь вечер тянулся конкурс по представлению команд. Пели, танцевали, веселили жюри как могли.Отдыхали и судьи, то есть, мы. А ещё вечером нас ждало собрание по распределению на следующий день и подготовке этапов.После вечернего собрания у костра, отбой — по расписанию в 22.00. Вечерний сбор нередко заканчивался песней под гитару и наставлением руководителей на следующий день.Третий соревновательный день стал для команд самым тяжелым, их ждал маршрут выживания или как это прописано в официальном положении соревнований «контрольно-туристический маршрут»(КТМ). Важно на скорость пройти все предложенные судьями этапы в очередности, заданной картой, сложность еще и в том, что нужно хорошо ориентироваться при помощи компаса и карты, чтобы найти все этапы состязания.Мне выпало судить переправу по параллельным перилам.На каждом этапе команда должна правильно организовать страховку на всех этапах. Страховка тождественна безопасности. За нарушение судья возвращал участников в начало этапа и заставлял проходить его заново до тех пор, пока не справится без ошибок. Побеждает тот, кто справляется с заданием быстрее других.Самым тяжелым этапом КТМ стала переправа вброд. Со страховкой все члены команды, один за другим, должны были перейти небольшое болотистое озеро, глубина — больше метра. Надо было видеть, как визжали, погружаясь в воду девчонки!..Работа в команде — дело непростое, особенно в случае с детьми…В какой-то момент по рации прошло сообщение: после первого этапа до второго не дошло пять команд. Главный судья и начальник дистанции тут же отправились на поиски. Заплутавшие команды быстро вернули на маршрут.Стоит отметить, что команды блуждают каждый год. И это говорит о недостатке навыков подготовки.Финиш. Уставшие и сырые после брода, участники выстроились в очередь — в душ. В лагере их уже ждал обед. И новые наставления тренера. Самое тяжелое позади.По окончании третьего дня после отбоя в лагере была абсолютная тишина, на столько вымотал детей КТМ.Четвертый день — личная эстафета. Здесь каждый участник команды бежит сам по себе. Задача: за максимально-короткое время пройти по дистанции. Важны безопасность, организация самостраховки и правильна работа с оборудованием. Побеждает самый выносливый и самый внимательный.А после всех испытаний — большой костер, показательные выступления главного управления МЧС по Владимирской области, награждение победителей и сборы домой.«Школа Безопасности» — такое предприятие… Кто-то однажды пройдя, больше никогда не решатся повторить. Иные, наоборот, прикипят и будут приезжать ежегодно, ждать этих дней… А кто-то, как автор этих строк, со временем дорастёт до судьи. Чтобы немножко завидовать тем, у кого эстафета ещё впереди.