Высоко-высоко в горах! Знамя Коврова над Антарктидой!

Жили мы в базовом лагере. Высота около 2800 метров. Несколько дней провели в палатках из-за непогоды, а потом сделали это! Поднялись! Моя мечта покорить все семь вершин мира. Антарктида — четвёртая в списке.

Если даже что-то пролил на снег, потом этот снег собирают и самолетом вывозят...

Наверное, всю правду о белом континенте знают только пингвины, тюлени, киты и чайки-поморники...

Когда рассматриваешь «полярные» фото или видео, невольно кажется: «Это же легко!». Красивая картинка, люди улыбаются.Картинка-то красивая, но, пообщавшись с людьми, которые реально сделали это, побывали там, где льды, снега и космический холод, проникаешься — о, как всё непросто!«Весь мир на ладони, ты счастлив и нем...» Это про горы написано, но в стране айсбергов у путешественников очень похожие ощущения. Да и горы там тоже есть. наш рассказ об экспедиции под руководством известного российского альпиниста Виктора Абрамова, в которой и принял участие ковровчанинТри авиапересадки! Погода -60, группа из девяти человек направляется на высшую точку Антарктиды — Пик Винсона. Высота — 4897 метров. И уже 4 января в 19:00 команда, в том числе и Алексей, стояли на вершине массива.Мало, кто способен повторить подобное. Это совершенно особенный способ добиться восторга! До этого Алексею удалось покорить Эльбрус. Он в списке «семь самых высоких вершин мира». Высота — до 5642 метров. А ещё Эльбрус называют малой Антарктидой. Вторая в списке Алексея — Аконкагуа. Это гора в Аргентине. Является высшей точкой Южной Америки, западного и южного полушарий. Высота достигает до 6962 метров. Третья в списке — Килиманджаро. Высочайшей точкой африканской горы является пик Ухуру вулкана Кибо. Высота — 5895 метров.Сейчас вот — массив Винсона, Антарктида. На этом список не заканчивается. В планах — Аляска, Папуа и Эверест. Понятное дело, что обычному человеку сложно будет участвовать в подобных экспедициях и преодолевать трудности. Нужны тренировки!Встретить НГ в Антарктиде? Романтика. А представляете какой там красивый вид…Кстати, о красоте. С этим всё строго. Там нельзя оставлять на снегу ни капли пролитого чая. Не говоря уже о сигаретном пепле. Поэтому каждому члену экспедиции выдаются специальные гигиенические мешки. Принести нужно столько же, сколько и было выдано. Не послушался? Получи штраф и возможен пожизненный запрет на посещение Антарктиды!Кстати, на каждый свой экстрим в горах, Алексей Балакин берёт с собой флаг Коврова и флаг ТЦ «Алладин» (Алексей — директор). На фото слева — ковровчанин, справа — поляк. Интересное место для знакомства! Кроме пяти россиян и белоруса на гору высотой 4897 метров поднимались француз и два поляка.Интересно, но факт. Один врач на всю Антарктиду. Но он есть! А ещё поселились ученые, туристы и экологи. Антарктида полна загадок, ну или мифов. Говорят, именно там, вполне возможно, расположился главный вход в параллельный мир. Именно там можно пообщаться с пришельцами. Или найти остатки метеорита.Видео с места событий. Антарктида, 2017 год.А в 1909 году под жилищем известного британского исследователя Эрнста Шеклтона оставили несколько ящиков виски и бренди. Некоторые нашли, сейчас в поисках остальных.