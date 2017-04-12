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В Крым за смыслом и солнцем? Регистрация открыта!
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Есть идеи, чем заняться летом? Хочется чего-то необычного? Осмысленного? Тогда го на форумы! Открыта регистрация на молодёжные образовательные форумы «Территория смыслов» и «Таврида». Правда, нужно поторопиться!
На самом деле, форумов много. Что есть и что будет, можете поискать на сайте «Росмолодёжь». Ну, а мы пока подробно рассмотрим эти два форума и как правильно зарегистрироваться.
Дмитрий Медведев на ТС:
«Территория смыслов» — летний форум, проходит с июня по августа, Владимирская область. 7 тематических смен — «Молодежные студенческие клубы, студенческий актив и студенческие СМИ», «Молодые специалисты в области развития IT и смежных отраслей», «Молодые специалисты в сфере экономики и бизнеса», «Молодые руководители НКО, правозащитных и добровольческих проектов», «Молодые парламентарии и политические лидеры» и «Молодые политологи и социологи» и «Молодые специалисты транспортной отрасли».
Ожидается не только образовательная программа, ещё и спортивная, культурная. Традиционно, есть возможность получить грант, презентовав идею перед федеральными экспертами. Напомним, в прошлом году на гранты лучших представленных проектов было выделено 50 млн рублей.
Регистрация на форум проходит через АИС «Молодежь России» — регистрационные данные, личные данные и образование. Заходите в раздел «мероприятие» и подаёте заявку. Чем подробнее и лучше будет заявка, тем больше шансов оказаться на «ТС».
Владимир Путин на Тавриде:
Таврида — летний форум, пройдет с 3 июля по 31 августа в Крыму. Заявки на первые три смены принимаются до 1 мая, на следующие три смены – до 15 мая. Смены: «Молодые архитекторы, дизайнеры и урбанисты» (3 – 9 июля); «Молодые художники, скульпторы и искусствоведы» (11 – 17 июля); «Молодые писатели, поэты, критики и библиотекари» (19 – 25 июля); «Молодые композиторы, музыканты и хореографы» (27 июля – 2 августа); «Молодые преподаватели истории и сотрудники музеев» (4 – 10 августа); «Молодые режиссёры, продюсеры, актёры театра и кино, мультипликаторы» (11 – 18 августа); «Творческая команда страны» (20-26 августа); «Молодые журналисты» (26 – 31 августа).
Подробная информация в группе. Про регистрацию — аналогично: регистрация в АИС, раздел «мероприятие», подать заявку.
Каждый год ковровчане принимают участие в данных форумах. В том году были и мы — читать здесь. Проверили на себе и всем советуем!
На самом деле, форумов много. Что есть и что будет, можете поискать на сайте «Росмолодёжь». Ну, а мы пока подробно рассмотрим эти два форума и как правильно зарегистрироваться.
Дмитрий Медведев на ТС:
Те, кто недоволен зарплатой учителя, меняйте профессию и идите в бизнес!
«Территория смыслов» — летний форум, проходит с июня по августа, Владимирская область. 7 тематических смен — «Молодежные студенческие клубы, студенческий актив и студенческие СМИ», «Молодые специалисты в области развития IT и смежных отраслей», «Молодые специалисты в сфере экономики и бизнеса», «Молодые руководители НКО, правозащитных и добровольческих проектов», «Молодые парламентарии и политические лидеры» и «Молодые политологи и социологи» и «Молодые специалисты транспортной отрасли».
Ожидается не только образовательная программа, ещё и спортивная, культурная. Традиционно, есть возможность получить грант, презентовав идею перед федеральными экспертами. Напомним, в прошлом году на гранты лучших представленных проектов было выделено 50 млн рублей.
Регистрация на форум проходит через АИС «Молодежь России» — регистрационные данные, личные данные и образование. Заходите в раздел «мероприятие» и подаёте заявку. Чем подробнее и лучше будет заявка, тем больше шансов оказаться на «ТС».
Владимир Путин на Тавриде:
Крым должен быть хорошей колыбелью для новых поколений наших писателей, поэтов, кинематографистов.
Таврида — летний форум, пройдет с 3 июля по 31 августа в Крыму. Заявки на первые три смены принимаются до 1 мая, на следующие три смены – до 15 мая. Смены: «Молодые архитекторы, дизайнеры и урбанисты» (3 – 9 июля); «Молодые художники, скульпторы и искусствоведы» (11 – 17 июля); «Молодые писатели, поэты, критики и библиотекари» (19 – 25 июля); «Молодые композиторы, музыканты и хореографы» (27 июля – 2 августа); «Молодые преподаватели истории и сотрудники музеев» (4 – 10 августа); «Молодые режиссёры, продюсеры, актёры театра и кино, мультипликаторы» (11 – 18 августа); «Творческая команда страны» (20-26 августа); «Молодые журналисты» (26 – 31 августа).
Подробная информация в группе. Про регистрацию — аналогично: регистрация в АИС, раздел «мероприятие», подать заявку.
Каждый год ковровчане принимают участие в данных форумах. В том году были и мы — читать здесь. Проверили на себе и всем советуем!
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