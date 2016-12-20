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Здесь был Сигал. И получил паспорт РФ
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Несколько лет назад знаменитый актёр Стивен Сигал прилетал в Ковров. Прокатился по городу, съездил в «Солнечный», провёл мастер-классы нашим дзюдоистам и айкедошникам. И улетел. Но обещал вернуться.
Да-да! Он так и сказал: «Kovrov is charming, people is nice, weapon is the best. Be back!». Читать здесь. И вернулся! Только уже за паспортом.
25 ноября 2016 знаменитый голливудский актёр, звезда боевиков Сигал получил российской гражданство. Паспорт РФ вручил Владимир Путин.
Кстати, актёр уже успел поучаствовать на телепередаче «Пусть говорят». Он признался, что любит Россию не только из-за красивой природы, но и хороших людей. А главное, что здесь, в России, его корни: отец родом из Владивостока, ещё предки из Бурятии. В Коврове у Сигала родственников
не обнаружено нет, но редкий журналист не сфоткался с Сигалом на аватарку. А вот что вспоминает простая ковровчанка Кристина Ярмак. Она ещё тогда в 2013, была в «Солнечном» на смене:
Да-да! Он так и сказал: «Kovrov is charming, people is nice, weapon is the best. Be back!». Читать здесь. И вернулся! Только уже за паспортом.
25 ноября 2016 знаменитый голливудский актёр, звезда боевиков Сигал получил российской гражданство. Паспорт РФ вручил Владимир Путин.
Кстати, актёр уже успел поучаствовать на телепередаче «Пусть говорят». Он признался, что любит Россию не только из-за красивой природы, но и хороших людей. А главное, что здесь, в России, его корни: отец родом из Владивостока, ещё предки из Бурятии. В Коврове у Сигала родственников
Нашему отряду разрешили подойти взять автограф. Я подошла, сказала на английском: «Здравствуйте. Это подарок от нас!» И подарила значок «Солнечного». Он улыбнулся, сказал «Спасибо» и дал автограф. Храню до сих пор!
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