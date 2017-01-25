Рейды не для слабонервных

Был у нас пожар, когда человек сбросил угли из печки в ведро, произошло возгорание. Рядом стояла канистра с бензином, бензопила и баллоны с газом. Можете представить, что там произошло? — говорит начальник первого муниципального пожарного поста Юрий Васелюк.

Жаль, что не пустила, у нее там очень много нарушений, — говорит Юрий Васелюк.

Подробности уже скоро на «Ковров 33»

Сегодня пресс-секретарь пожарной частипригласила журналистов на рейд по пожарной профилактике. Целью рейда стали полуразрушенные ветхие дома и их неблагополучные жители.С 19 января пожарным дали установку на особую бдительность. Ведь в этом году уже погибли два человека. Одна трагедия случилась в Коврове, другая — в Ковровском районе. По особому противопожарному режиму усилена профилактика пожаров среди населения. Пожарные совместно с администрацией Ковровского района, главами сельских поселений и уличкомами ходят по домам и предупреждают жителей о возможной опасности.Пожары пришлись на сильные морозы. Самая частая причина возгорания — неосторожное обращение граждан с огнем и газом. В связи с этим ведутся разъяснительные и профилактические беседы.Юрий знает о неблагополучных семьях не понаслышке. И на вызовах бывал и профилактические беседы проводил.Вы даже представить не можете, что твориться в таких домах. Это невозможно представить даже самым изощренным умом. Сотрудники противопожарной службы видят это часто. Полуразрушенные печи, из которых огонь полыхает прямо в дом, прямо в домах стоят баллоны с газом. Люди греются. Но если что-то произойдет, даже самый отважный огнеборец не сможет помочь.В пожарной части Клязьминского городка две единицы техники, первыми на пожар в районе добираются они, а потом подъезжают сотрудники ковровской пожарной части.Первый неблагополучный дом находится недалеко от части. К нему мы и отправились. Из дома вышла женщина. Инспектор предложил пройти в дом для поверки, но она отказалась, ссылаясь на то, что не убрано. Но в документах за знание техники безопасности расписалась.Далее по улице — сгоревший дом. Что произошло здесь, нам не рассказали, но видно, что пожар был серьезный.Неблагополучный дом в поселке Достижение знают и пожарные, и журналисты. Я здесь уже побывала, поэтому внутрь заходить очень не хотелось: под лестницей жила свора собак.Сейчас псов здесь нет, как и замка: ни на воротах, ни на двери. Внутри дом по-прежнему страшный.На стук в дверь никто не отозвался, инспектор заглянул в окно и увидел женщину, лежащую на полу. После чего сотрудники проследовали в дом, для того, чтобы оказать ей помощь.Женщина не подавала признаков жизни.В доме ужасно холодно, все завалено мусором.Дом под номером 13 — настоящее «темное пятно» поселка. По словам жителей, жильцы этого строения страдают острой формой алкоголизма.Личность женщины не установлена. Была вызвана полиция.Сотрудники пожарной инспекции напоминают, что с печами, газом и прочими обогревательными приборами нужно обращаться крайне аккуратно! Подробности произошедшего в доме номер 13 до нашего прибытия — уточняются.