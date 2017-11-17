Образование
Игорь Иванович Трифонов. Открытие мемориала
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Присутствовали первые лица города, преподаватели, сотрудники и студенты КГТА, близкие родственники Игоря Ивановича.
Игорь Иванович родился в 1940 году. В 1969 окончил Уральский институт имени Кирова, специальность «Технология редких и рассеянных элементов». Являлся доктором химических наук, заслуженным деятелем науки Российской Федерации, членом Академии инженерных наук РФ и членом Российской экологической академии.
В 2002 году была открыта военная кафедра и то, что Академия вошла в число ведущих вузов страны, добрые традиции в коллективе — заслуга Игоря Ивановича.
Нынешний ректор Елена Лаврищева сказала:
Добрая и хорошая случайность чисел 17.11.17. Ведь ещё именно сегодня — Международный день студенчества! Игорь Иванович проработал Академии более 30 лет и в внёс огромный вклад в развитие вуза.
В КГТА Игорь Иванович работал с 1973 года. Сначала был старшим преподавателем ковровского филиала Владимирского политехнического института, потом — на должности ректора. Это при нём строилась учебно-производственная база, открывались всё новые и новые специальности. Тогда было осуществлено преобразование института в академию и присвоено имя Василия Алексеевича Дегтярёва. Все достижения отметил и глава города Анатолий Зотов. Правда добавил, что их связывает ещё и многолетняя дружба.
Игорь Иванович являлся почётным гражданином Коврова, в научной деятельности не раз получал признания на Всесоюзных и международных конференциях. Награждён медалью Келдыша. Золотая медаль имени Мстислава Всеволодовича Келдыша присуждается за выдающиеся результаты в области прикладной математики и механики.
Начальник военной кафедры Юрий Баженов вспомнил любимую, впоследствии крылатую фразу Игоря Николаевича: «Прорвёмся!»
На открытии мемориальной доски были брат Игоря Ивановича Константин Трифонов и жена Галина Трифонова:
Дорогие друзья! От близких и родных: спасибо за тёплые слова, за память. Мы благодарим руководство Академии за увековечение памяти нашего Игоря.
28 августа 1940 — 17 октября 2016
Фотограф: Игорь Селезнёв
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