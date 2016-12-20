Образование
На встрече с бизнесменом! #ВсеИнструменты.ру
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Новый месяц — новая встреча. Молодёжный журнал «СтуДень» продолжает узнавать о выдающихся личностях Коврова. Напомним, в прошлый раз о работе и жизни рассказала Инна Филимонова. О чемпионке мира по пауэрлифтингу написали уже все СМИ.
На этот раз гостем стал Виктор Кузнецов — генеральный директор «ВсеИнструменты.ру». Ещё в юном возрасте он мечтал о бизнесе и большой семье. Сейчас ему 30. Достигнуты ли цели, как начать своё дело и сложно ли выжить в мире бизнеса? Виктор Владимирович поделился секретами успеха со студентами КГТА.
Студенты решили устроить настоящее студенческое испытание. Квест по артефактам: «Доширак», зачётная книжка, шпаргалки, строительная каска… Правда признался, что в строительных отрядах никогда не был, но каску примерял. По работе. А вот учился гендиректор на «хорошо» и «отлично».
О себе говорит: окончил московский вуз — МФТИ». Когда учился на четвёртом курсе, открыл вместе с друзьями свой бизнес. Даже сидя на лекциях, принимал звонки от своих первых клиентов. Были, конечно, и стартапы, которые потерпели фиаско.
Сейчас «ВсеИнструменты.ру» активно развиваются. Поэтому нужно пробовать, много работать, получать знания и развиваться. А ещё никогда не бояться задавать вопросы. Своим наставником Виктор считает своего коллегу, ковровского бизнесмена Владимира Седова.
В 16 лет мечтал о бизнесе, машине, своём доме и семье с тремя детьми. Мечты сбываются! Всё, что хотел когда-то в свои 16, Виктор достиг. И уже есть новые планы.
Не забывает про свою родную школу №21, где учился и сейчас шефствует над ней. А ещё «ВсеИнструменты.ру» активно сотрудничают с КГТА. Отец Виктора работал доцентом кафедры гидравлики. В этом году в честь юбилея коллектив взял на себя проведение городского праздника «ВелоБум». В детстве Виктор увлекался теннисом. Сейчас во многих дворах появились теннисные столы.
Встречи с выдающимися людьми города в рамках проекта будут продолжаться. Вход — свободный, анонсы — в группе «СтуДня» и профкома студентов и аспирантов.
Пресс-служба КГТА
На этот раз гостем стал Виктор Кузнецов — генеральный директор «ВсеИнструменты.ру». Ещё в юном возрасте он мечтал о бизнесе и большой семье. Сейчас ему 30. Достигнуты ли цели, как начать своё дело и сложно ли выжить в мире бизнеса? Виктор Владимирович поделился секретами успеха со студентами КГТА.
Студенты решили устроить настоящее студенческое испытание. Квест по артефактам: «Доширак», зачётная книжка, шпаргалки, строительная каска… Правда признался, что в строительных отрядах никогда не был, но каску примерял. По работе. А вот учился гендиректор на «хорошо» и «отлично».
О себе говорит: окончил московский вуз — МФТИ». Когда учился на четвёртом курсе, открыл вместе с друзьями свой бизнес. Даже сидя на лекциях, принимал звонки от своих первых клиентов. Были, конечно, и стартапы, которые потерпели фиаско.
Сейчас «ВсеИнструменты.ру» активно развиваются. Поэтому нужно пробовать, много работать, получать знания и развиваться. А ещё никогда не бояться задавать вопросы. Своим наставником Виктор считает своего коллегу, ковровского бизнесмена Владимира Седова.
В 16 лет мечтал о бизнесе, машине, своём доме и семье с тремя детьми. Мечты сбываются! Всё, что хотел когда-то в свои 16, Виктор достиг. И уже есть новые планы.
Не забывает про свою родную школу №21, где учился и сейчас шефствует над ней. А ещё «ВсеИнструменты.ру» активно сотрудничают с КГТА. Отец Виктора работал доцентом кафедры гидравлики. В этом году в честь юбилея коллектив взял на себя проведение городского праздника «ВелоБум». В детстве Виктор увлекался теннисом. Сейчас во многих дворах появились теннисные столы.
Встречи с выдающимися людьми города в рамках проекта будут продолжаться. Вход — свободный, анонсы — в группе «СтуДня» и профкома студентов и аспирантов.
Руководство КГТА выражает благодарность Виктору Кузнецову и компании «ВсеИнструменты.ру» за взаимовыгодное сотрудничество и поддержку социально-значимых проектов для студенческой молодежи!
Пресс-служба КГТА
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