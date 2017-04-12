Образование
Тотальный диктант. GK узнал всю правду о своей грамотности
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В прошлые выходные страна, точнее, прогрессивная её часть, приняла участие в замечательном эксперименте – «Тотальный диктант» (ТД). Мы проверяли свой уровень знания правил современного русского на площадке Ковровской государственной технологической академии.
ТД – акция, которой наша страна может по праву гордиться. Начиналось всё как студенческая забава, впервые реализованная в Новосибирском университете в 2004 году.
Идея ТД проста. Одновременно в нескольких местах (вначале это были просто разные аудитории вуза) люди пишут один и тот же текст. Взрослые и дети, студенты и рабочие – кто угодно. Главное – проверить свои знания правил русского языка.
Первые пять лет ТД оставался городским событием, хотя число новосибирцев, участников акции, ежегодно увеличивалось на 150-200 человек.
В 2009 году организаторы попросили провести диктант топ-журналиста Псоя Короленко. Посещаемость мероприятия мгновенно увеличилась троекратно.
В 2010-м идею ТД подхватили в других городах. И стало ещё интереснее – «чувство локтя» поистине космическое! Как там дела в других городах? Кто в курсе про «жи-ши»? Со временем акция переросла в общенациональный, а теперь уже и в глобальный флешмоб!
Одной из традиций ТД стало предлагать современным российским писателям написать тексты для диктанта. Первыми авторами стали Людмила Улицкая, Дмитрий Быков и Захар Прилепин. И сегодня стать автором текста ТД – это своего рода «знак качества», признание таланта, престиж.
В этом году в ТД участвовало 71 страна. 3008 площадок из 858 городов и поселков. Впервые «Тотальный диктант» прошел в Нигерии, Бангладеш, Гватемале, Исландии. В России к акции присоединилось 600 населенных пунктов. Большинство участников собралось в Москве – 20150, Санкт-Петербурге – 7184, Новосибирске – 6930.
Ковров тоже в теме. Мы участвуем в ТД не первый год. За это нужно сказать персональное спасибо заместителю декана факультета экономики и менеджмента кандидату филологических наук Анне Быковой.
Это она в своё время вышла на контакт с коллегами из Новосибирска и добилась официального включения Коврова в перечень площадок-участниц акции. И это круто!
Неподдельный интерес и позитивный настрой Анны Быковой не могут не заражать. Благодаря её радушному приглашению команда GK решила написать ТД в «корпоративном формате».
Мы пришли на диктант во всеоружии! За это отдельная благодарность Интернет-магазину офисных принадлежностей «Армада», который снабдил нас рабочим инструментом. А ещё у нас был свой талисман!
Участница «МИНИ-МИСС-2017» Милана Захарова пока делает самые первые шаги в освоении русского языка. Но время летит быстро, уверены, что Милана ещё придёт на ТД как полноправная участница!
В этом году на ковровскую площадку, в КГТА, пришло более сотни желающих проверить свои знания по русскому языку.
В аудиториях КГТА встретили коллегу из «Ковровских вестей» Евгения Проскурова. Как оказалось, он участвует в акции не первый год. У него есть личная задача: стремится написать на «пятёрку». Надо заметить, что задача очень непростая.
Ведь текст диктанта авторский. Особенность таких текстов в так называемой «авторской пунктуации», оборотах речи и даже… Впрочем, не будем загружать вас филологическими тонкостями, ведь идеология ТД не в том, чтобы умничать. Это действительно весело и круто – проверить себя, понять, насколько русский язык является для вас родным.
Пока не началось «священнодействие», успели пообщаться с теми, кто как и мы, пришёл на ТД в КГТА. Вот пара комментариев:
А рядом шестнадцатилетняя школьница Аня. Она на ТД впервые:
Все, с кем мы общались в тот день, единодушно подчеркнули, что ТД – подлинно народный флэшмоб, мероприятие «не для галочки».
В этом году впервые в КГТА желающих было больше, чем места в самой большой аудитории, поэтому «учеников» пришлось рассаживать по двум «классам» и привлекать двух «диктаторов».
«Диктатор» — так иронично называют специалистов, которым доверяют прочесть текст диктанта. Команда GK писала ТД под диктовку специалиста городского управления образования Елены Тюриной.
Одним из рекордов ТД-2017 стало возросшее количество пятерок, которые получили участники в этом году: их количество выросло до 10 % на фоне обычных 2–3 %.
Организаторы благодушно объясняют это тем, что «участники стали активнее готовиться к диктанту на наших очных и онлайн-курсах». А может, возросло количество тщеславных записных пятёрочников, которые на ТД втихаря списывали текст со смартфонов? Ну, зачем, ребята? Перед кем вы хотите выглядеть более грамотными, чем вы есть?
Мы, когда начали запись под диктовку, даже не сомневались, что пятёрок не будет, несмотря на то, что все сотрудники GK студенты, либо выпускники филфаков и журфаков. О том, как GK справился, чуть ниже, а пока немного о правилах проведения ТД и о самом тексте.
Диктант пишут на специальном бланке.
Каждый пишущий получает «визитку-памятку», на которой предлагается указать имя и фамилию, под которой вы участвуете в ТД (возможен ник-нейм) и пароль, по которому можно будет войти в личный кабинет на сайте ТД и узнать свои результаты.
В 2017 году автором текста ТД стал писатель Леонид Юзефович. Диктант состоял из трёх частей, и на разных площадках участникам предлагалось написать одну из частей. Каждая часть текста – это небольшое эссе про один из родных городов автора: Пермь, Улан-Удэ и Санкт-Петербург.
Мы писали про Улан-Удэ. Впечатления от текста разноплановые. На самом деле, он был не очень трудным. Заморочки, как честно сообщили организаторы, главным образом, связаны с именами собственными и нарицательными. Например, когда нужно слово «луна» написать со строчной, а когда с прописной буквы? Но это техника. А по сути, текст Юзефовича прикольный, лёгкий для чтения и написан с едва заметным юмором.
Классное сравнение головы вождя пролетариата Ленина с головой богатыря из «Руслана и Людмилы». Зачот! Ну, и эффектный ликбез про «белогвардейского» поэта Пепеляева. Даже почитать его стихи захотелось…
И, наконец, о наших сногсшибательных результатах. Да, были тройки. Но были и четвёрки! Вот пруф:
Скажем так, друзья. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Мы своими результатами (на данном этапе) удовлетворены. Будем работать, будем стараться.
К тому же, мы на днях невольно прошли ещё один тест на профпригодность. Это было совершенно невероятное и неожиданное исследование! И результаты — не менее сногсшибательные. Теперь-то мы уж точно знаем, что… Впрочем, подробности уже через несколько часов! А пока…
Любите и знайте русский язык! Этим языком можно такие вещи вытворять!!! Фотограф Игорь Волков
В фотосете занята участница проекта «МИНИ-МИСС-2017» Милана Захарова. GK благодарит интернет-магазин «Армада» за предоставленные канцелярские принадлежности.
ТД – акция, которой наша страна может по праву гордиться. Начиналось всё как студенческая забава, впервые реализованная в Новосибирском университете в 2004 году.
Идея ТД проста. Одновременно в нескольких местах (вначале это были просто разные аудитории вуза) люди пишут один и тот же текст. Взрослые и дети, студенты и рабочие – кто угодно. Главное – проверить свои знания правил русского языка.
Первые пять лет ТД оставался городским событием, хотя число новосибирцев, участников акции, ежегодно увеличивалось на 150-200 человек.
В 2009 году организаторы попросили провести диктант топ-журналиста Псоя Короленко. Посещаемость мероприятия мгновенно увеличилась троекратно.
В 2010-м идею ТД подхватили в других городах. И стало ещё интереснее – «чувство локтя» поистине космическое! Как там дела в других городах? Кто в курсе про «жи-ши»? Со временем акция переросла в общенациональный, а теперь уже и в глобальный флешмоб!
Одной из традиций ТД стало предлагать современным российским писателям написать тексты для диктанта. Первыми авторами стали Людмила Улицкая, Дмитрий Быков и Захар Прилепин. И сегодня стать автором текста ТД – это своего рода «знак качества», признание таланта, престиж.
В этом году в ТД участвовало 71 страна. 3008 площадок из 858 городов и поселков. Впервые «Тотальный диктант» прошел в Нигерии, Бангладеш, Гватемале, Исландии. В России к акции присоединилось 600 населенных пунктов. Большинство участников собралось в Москве – 20150, Санкт-Петербурге – 7184, Новосибирске – 6930.
Ковров тоже в теме. Мы участвуем в ТД не первый год. За это нужно сказать персональное спасибо заместителю декана факультета экономики и менеджмента кандидату филологических наук Анне Быковой.
Это она в своё время вышла на контакт с коллегами из Новосибирска и добилась официального включения Коврова в перечень площадок-участниц акции. И это круто!
На самом деле, мне просто очень хотелось написать диктант, — рассказала Анна Викторовна. – Это было в 2015-м. Стала узнавать, как это сделать на стационарной площадке. Оказалось, что надо ехать во Владимир. Задала себе вопрос: «Почему бы не организовать процесс в Коврове?». Вышла на связь с представителями НГУ, «бюрократические» проблемы были довольно быстро решены, и вот – наша академия в числе площадок «Тотального диктанта». Кстати говоря, пока занималась организацией акции, у самой не получалось написать. Именно в этом году я на правах участницы впервые будут писать диктант на «домашней площадке».
Неподдельный интерес и позитивный настрой Анны Быковой не могут не заражать. Благодаря её радушному приглашению команда GK решила написать ТД в «корпоративном формате».
Мы пришли на диктант во всеоружии! За это отдельная благодарность Интернет-магазину офисных принадлежностей «Армада», который снабдил нас рабочим инструментом. А ещё у нас был свой талисман!
Участница «МИНИ-МИСС-2017» Милана Захарова пока делает самые первые шаги в освоении русского языка. Но время летит быстро, уверены, что Милана ещё придёт на ТД как полноправная участница!
В этом году на ковровскую площадку, в КГТА, пришло более сотни желающих проверить свои знания по русскому языку.
В аудиториях КГТА встретили коллегу из «Ковровских вестей» Евгения Проскурова. Как оказалось, он участвует в акции не первый год. У него есть личная задача: стремится написать на «пятёрку». Надо заметить, что задача очень непростая.
Ведь текст диктанта авторский. Особенность таких текстов в так называемой «авторской пунктуации», оборотах речи и даже… Впрочем, не будем загружать вас филологическими тонкостями, ведь идеология ТД не в том, чтобы умничать. Это действительно весело и круто – проверить себя, понять, насколько русский язык является для вас родным.
Пока не началось «священнодействие», успели пообщаться с теми, кто как и мы, пришёл на ТД в КГТА. Вот пара комментариев:
Меня зовут Александр, мне 33 года, я из Москвы. Там в прошлые годы уже писал диктант. В этом году вышло так, что на момент ТД я находился в Коврове, в гостях у друзей. Но пропустить акцию просто не мог, поэтому пришёл.
А рядом шестнадцатилетняя школьница Аня. Она на ТД впервые:
Немного волнуюсь, но рассчитываю на хороший результат. У меня по русскому языку «4» и «5»…
Все, с кем мы общались в тот день, единодушно подчеркнули, что ТД – подлинно народный флэшмоб, мероприятие «не для галочки».
В этом году впервые в КГТА желающих было больше, чем места в самой большой аудитории, поэтому «учеников» пришлось рассаживать по двум «классам» и привлекать двух «диктаторов».
«Диктатор» — так иронично называют специалистов, которым доверяют прочесть текст диктанта. Команда GK писала ТД под диктовку специалиста городского управления образования Елены Тюриной.
Одним из рекордов ТД-2017 стало возросшее количество пятерок, которые получили участники в этом году: их количество выросло до 10 % на фоне обычных 2–3 %.
Организаторы благодушно объясняют это тем, что «участники стали активнее готовиться к диктанту на наших очных и онлайн-курсах». А может, возросло количество тщеславных записных пятёрочников, которые на ТД втихаря списывали текст со смартфонов? Ну, зачем, ребята? Перед кем вы хотите выглядеть более грамотными, чем вы есть?
Мы, когда начали запись под диктовку, даже не сомневались, что пятёрок не будет, несмотря на то, что все сотрудники GK студенты, либо выпускники филфаков и журфаков. О том, как GK справился, чуть ниже, а пока немного о правилах проведения ТД и о самом тексте.
Диктант пишут на специальном бланке.
Каждый пишущий получает «визитку-памятку», на которой предлагается указать имя и фамилию, под которой вы участвуете в ТД (возможен ник-нейм) и пароль, по которому можно будет войти в личный кабинет на сайте ТД и узнать свои результаты.
В 2017 году автором текста ТД стал писатель Леонид Юзефович. Диктант состоял из трёх частей, и на разных площадках участникам предлагалось написать одну из частей. Каждая часть текста – это небольшое эссе про один из родных городов автора: Пермь, Улан-Удэ и Санкт-Петербург.
Мы писали про Улан-Удэ. Впечатления от текста разноплановые. На самом деле, он был не очень трудным. Заморочки, как честно сообщили организаторы, главным образом, связаны с именами собственными и нарицательными. Например, когда нужно слово «луна» написать со строчной, а когда с прописной буквы? Но это техника. А по сути, текст Юзефовича прикольный, лёгкий для чтения и написан с едва заметным юмором.
Классное сравнение головы вождя пролетариата Ленина с головой богатыря из «Руслана и Людмилы». Зачот! Ну, и эффектный ликбез про «белогвардейского» поэта Пепеляева. Даже почитать его стихи захотелось…
И, наконец, о наших сногсшибательных результатах. Да, были тройки. Но были и четвёрки! Вот пруф:
Скажем так, друзья. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Мы своими результатами (на данном этапе) удовлетворены. Будем работать, будем стараться.
К тому же, мы на днях невольно прошли ещё один тест на профпригодность. Это было совершенно невероятное и неожиданное исследование! И результаты — не менее сногсшибательные. Теперь-то мы уж точно знаем, что… Впрочем, подробности уже через несколько часов! А пока…
Любите и знайте русский язык! Этим языком можно такие вещи вытворять!!! Фотограф Игорь Волков
В фотосете занята участница проекта «МИНИ-МИСС-2017» Милана Захарова. GK благодарит интернет-магазин «Армада» за предоставленные канцелярские принадлежности.
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