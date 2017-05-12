События
До седьмого пота. GK на зарядке!
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Вдох глубокий, руки шире, не спешите три-четыре. Бодрость духа, грация и пластика. С боевым настроем, напевая песню Высоцкого, мы тоже решили начать своё утро не с кофе. Прямо из редакции идём на городскую зарядку!
Сегодня в 10 утра на площади 200-летия прошла городская молодёжная подзарядка «Бодрое утро». Организаторами выступили отдел по молодёжной политике, семье и детству администрации Коврова и ДК имени Ленина.
Понятно, что рабочее утро, поэтому желающих подвигаться было немного. В основном, это студенты и дети. Зато какое утро. А может почаще так, устраивать физкультминуты на рабочем месте? Пришёл и давай зумбу танцевать.
Ну, а что? Всего десять утренних минут потратить на несложные упражнения и да прибудет бодрость и сила на весь день. Фитнес-тренерами на это утро стали балетмейстеры танцевально-спортивного клуба АЯКС — Яна Кокленкова и Ирина Коробкова.
Сказано в десять — сделано. Пробуждали организм, помимо стандартных упражнений, был стрейчинг, меренге и макарена. Причём с каждым разом темп увеличивался. В конце было похоже как на видео с ускоренной перемоткой. Забавно!
Мы старались. По крайней мере, пытались повторить все движения с точностью. Даже футболки с нашим логотипом надели. Кстати, о футболках. Есть мнение, что огромную роль играет одежда для спорта. Если удобно и красиво, то уже наполовину спортсмен.
Ну, мнению надо доверять. Поэтому и заказали футболки в печатном доме цифровой типографии.
«Бодрое утро» состояло из трёх этапов: разминка, фитнес — зарядка в стиле латина и фитнес — зарядка в стиле зумба. И неважно, что в процессе музыкальное сопровождение сыграло злую шутку с нами, спортсменами.
Ребята начали петь миксы аккапельно. Даже солнышко выглянуло. Все получили заряд бодрости и пошли работать
это не сарказм. А лучшие получили призы.
Во время зарядки организаторы проходили по рядам, так и выбрали двоих самых-самых зажигательных. Подарили футболки с логотипом «Доброе утро».
P.S: Парни, рекомендуем не вставать впереди. Вид сзади довольно любопытный…
Сегодня в 10 утра на площади 200-летия прошла городская молодёжная подзарядка «Бодрое утро». Организаторами выступили отдел по молодёжной политике, семье и детству администрации Коврова и ДК имени Ленина.
Понятно, что рабочее утро, поэтому желающих подвигаться было немного. В основном, это студенты и дети. Зато какое утро. А может почаще так, устраивать физкультминуты на рабочем месте? Пришёл и давай зумбу танцевать.
Ну, а что? Всего десять утренних минут потратить на несложные упражнения и да прибудет бодрость и сила на весь день. Фитнес-тренерами на это утро стали балетмейстеры танцевально-спортивного клуба АЯКС — Яна Кокленкова и Ирина Коробкова.
Сказано в десять — сделано. Пробуждали организм, помимо стандартных упражнений, был стрейчинг, меренге и макарена. Причём с каждым разом темп увеличивался. В конце было похоже как на видео с ускоренной перемоткой. Забавно!
Мы старались. По крайней мере, пытались повторить все движения с точностью. Даже футболки с нашим логотипом надели. Кстати, о футболках. Есть мнение, что огромную роль играет одежда для спорта. Если удобно и красиво, то уже наполовину спортсмен.
Ну, мнению надо доверять. Поэтому и заказали футболки в печатном доме цифровой типографии.
«Бодрое утро» состояло из трёх этапов: разминка, фитнес — зарядка в стиле латина и фитнес — зарядка в стиле зумба. И неважно, что в процессе музыкальное сопровождение сыграло злую шутку с нами, спортсменами.
Ребята начали петь миксы аккапельно. Даже солнышко выглянуло. Все получили заряд бодрости и пошли работать
Во время зарядки организаторы проходили по рядам, так и выбрали двоих самых-самых зажигательных. Подарили футболки с логотипом «Доброе утро».
P.S: Парни, рекомендуем не вставать впереди. Вид сзади довольно любопытный…
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