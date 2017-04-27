Пиво дома. Простой способ

Не испугались? Ну так вперёд, за дело!

А где же взять то самое, правильное пиво? Идёшь в магазин – глаза разбегаются. Жалко денег – пожалуйста: 1.5 литра по акции чуть ли не за 100 рублей. Не жалко денег –покупаем импорт по 300 рублей за 0,33. И тут встаёт вопрос: что же делать, когда денег не так много, но хочется попить чего-нибудь хорошего? Ответ, на самом деле лежит на поверхности. С пивом обстоят дела так же, как и с любым другим продуктом питания. К примеру, захотели мы вкусного борща. А где его взять? Можно сходить поесть в ресторан, а можно… Правильно! Приготовить самим!Для первого пива нам понадобится:• Фруктоза или декстроза. Можно сахар, но он даст выраженный дрожжевой привкус.• Охмелённый экстракт• Бродильная ёмкость с плотной крышкой на 30 литров.• Палка-мешалка• Ложка или шумовка• Гидрозатвор• Йод• И самый главный инструмент пивовара – это терпение.Бродильную ёмкость (БЁ) – это, условно говоря, пластиковое ведро, которое плотно закрывается крышкой. Суть в том, чтобы во время сбраживания туда не попадали бактерии. Можно сделать её самому из уже имеющейся дома тары, а можно купить готовую и не переживать за скисание продукта.Гидрозатвор – это приспособление, которое позволяет выходить скопившимся газам из БЁ, но в то же время не пропускает воздух из внешней среды, препятствуя заражению. Его можно купить уже готовым или сделать самому. Для этого понадобится гибкая пвх трубка и стеклянная банка с водой.Сверлим крышку БЁ под диаметр трубки, наматываем на конец трубки уплотнитель (фум-ленту), продеваем трубку в отверстие. Другой конец опускаем в банку. Готово! Важно следить, чтобы в банке постоянно была вода.Перво-наперво выгоняем всех домашних с кухни. Пиво не любит лишних глаз и «мудрых» советов. Уберите лишние предметы подальше, чтобы Вам ничего не мешало.Обеззараживание. Готовим дезинфицирующий раствор: 5 мл йода растворяем в 12 литрах воды. Это можно делать в бродильной ёмкости. Затем переливаем часть раствора в половое ведро и моем им всю кухню: протираем все доступные поверхности и инструменты. Пиво любит чистоту! Хотя, можно и не мыть, но это уж на свой страх и риск.Если наш экстракт в консервной банке, то необходимо поставить его под струю горячей воды на 10-15 минут. Тогда вылить содержимое в бак будет гораздо проще.Ставим на огонь кастрюлю, заливаем туда 2 литра воды, добавляем декстрозу, кипятим 6-7 минут. Если появляется пена, то снимайте её продезинфицированной шумовкой.Подготовка к брожению.Выливаем в БЁ примерно 3литра холодной воды, раствор фруктозы и экстракт сусла. Перемешиваем, разбавляем водой до 22 литров, рассыпаем равномерным слоем дрожжи. Закрываем крышкой. Ставим под гидрозатвор.Брожение.Брожение должно проходить при постоянной температуре, примерно 18-24 градуса. Примерно, через 2 недели, когда гидрозатвор перестанет булькать, можно разливать пиво по бутылкам.Снова радуем жену (маму, тёщу), сделав на кухне генеральную уборку. Промойте всё, что будет соприкасаться с пивом, йодным раствором.Далее в каждую чистую бутылку насыпьте декстрозы. На литр по 9 грамм (2 чайные ложки без горки).Поставив БЁ на стол, аккуратно, не цепляя дрожжевой осадок, наполняйте бутылки пивом и сразу навинчивайте пробки. Эту операцию удобнее делать вдвоём. Затем бутылки необходимо встряхнуть и оставить при комнатной температуре для дображивания.Через 8-12 дней, когда бутылки от давления станут твёрдыми, их нужно убрать дозревать в холодильник. Можно начинать пробовать уже на этом этапе, но полноценный вкус у пива появится через 2-3 недели.В Коврове есть 2 магазина для пивоваров: «Подворье» и «Дело вкуса».Оба они находятся в северной части.Цифры.Для экономии оборудование лучше покупать в разных магазинах. Вот сравнительная таблица цен на сегодняшний день.Если учесть, что импортный комплект «неохмелённый экстракт + дрожжи» обошлись нам в 1100 рублей, то себестоимость одной бутылки пива составляет примерно 25 рублей. Но это без учёта остального оборудования и бутылок.Фотограф Игорь Селезнёв.Фотографии сделаны в магазине «Дело вкуса».