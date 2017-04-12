Путь солнца. Танцы сквозь огонь

Больше проектов, хороших и разных! Солнце на правильном пути!

Рассказ начал Сергей:— Мы познакомились с Аней в историческом клубе «Ирбис». Я принёс туда какой-то примитивный реквизит, показал ей как можно с этим работать. Аню это заинтересовало, и мы начали заниматься. У нас не было идеи переходить на профессиональный уровень. Первые года 2 мы занимались чисто для себя. Для нас это было просто хобби. У нас не было ни денег, ни помещения. Летом мы тренировались на улице, рядом с владимирским драмтеатром. В 2012 году на фестивале «Владимирский клинок» (мы занимались этим уже полтора года) организаторы попросили выступить. Мы подтянули ещё двоих парней и сделали простенькую небольшую программу без костюмов. Выступили – всем понравилось.Команда «Путь солнца» образовалась год спустя на фестивале «Кокон» в 2014 году…— Там мы как раз придумали наше название, — поделилась с нами Аня. За несколько часов до выступления мы сидели в кафе и ломали голову над тем, как нас будут объявлять. До этого у нас была куча вариантов, и мы никак не могли выбрать. Сидя в кафе, за полтора часа до выступления, мы решили, что это будет «Путь солнца». У нас появилась традиция: мы постоянно презентуем на «Коконе» новую программу.— В нашем шоу нет второстепенных ролей. Всего в коллективе — 11 человек. Например, у нас есть техник Андрей. Он не выступает, но за то, делает реквизит и кучу всяких других вещей. Сейчас у нас появились собственные помещения. Мы открыли школу и уже с осени прошлого года обучаем новых фаерщиков. Желающих много, но ходят всего четверо. Месторасположение у нас не очень удобное. Это бывший цех, — продолжает Аня. — Не за горами лето. И у ребят появится много площадок для проведения мастер-классов, что позволит привлечь в «Путь Солнца» ещё больше народа.Реквизит и костюмы стоят очень дорого, поэтому, чтобы выступление состоялось, ребятам приходится приложить руки. Сергею по душе эта сторона творчества:— Когда мы начинали заниматься, я фанател от технической части. Вот, например, наш искромёт: мне хотелось сделать именно то, чего нет у других. После ряда экспериментов, всё получилось. Мы сами спроектировали специальный состав, который даёт столько искр. На самом деле, изначально его придумали немцы.Сама это вещь применяется, в основном, в Европе. Другие фаерщики не раскрывают своих секретов, и нам пришлось экспериментировать.— Дополнительный заработок есть у каждого из нас, но шоу мы считаем основным. Нельзя сказать, что полностью перешли на самоокупаемость, но мы к этому активно идём. Нормально заработать удаётся лишь в сезон. 90% дохода – это свадьбы, а они летом и осенью. Мы хотим сделать так, чтобы заработок шёл круглый год. Чтобы мы могли сделать для себя стабильный заработок и без проблем оплачивать текущие расходы. Совмещать работу и хобби – это здорово. Помимо шоу, я шью одежду, а Серёжа – программист-фрилансер.— Зимой готовимся. Чтобы сделать вменяемую программу, необходимо 3-4 месяца потратить на изготовление костюмов, подготовку реквизита. Так же нужно успеть продумать и отрепетировать новую программу, — рассказывает Сергей. В плане свадеб, на это лето у нас были заказы уже с осени прошлого года. Мы постоянно развиваемся. Уровень предыдущих программ – уже не то, слишком просто. Постоянно меняем реквизит. Например, от программы 2014 года решили совсем отказаться — скучно…О конкурентах команда «Путь солнца» отзывается так:— Во Владимире все занимаются на любительском уровне, а у нас профессиональное оборудование, много чего «хэнд=мэйд». На шоу везём по два киловатта звука, свет, фаермашины, — объясняет Сергей. — В своё время во Владимире было несколько команд, но, по-сути, все развалились. Те участники, которые хотели развиваться дальше, пришли к нам. Осталась одна команда, но они так и не сдвинулись с любительского уровня.«Путь Солнца» много путешествует и перенимает опыт у коллег.— Когда смотришь на профессионалов, то подхватываешь какие-то фишки и хочешь повторить это, показать остальным, — рассказывает Аня.— Нас периодически куда-то приглашают. Больше нравятся некоммерческие выступления. Энергетика совершенно другая, — дополняет Сергей.— Мы дополняем друг друга. Серёжа большой молодец по технической части, а я больше по организационной.Сергей поведал нам о мотивации коллег по цеху:— В нашей организации, несмотря на то, что мы являемся руководителями, у всех равные права. У каждого есть право голоса, право на творческую реализацию. Даже гонорары мы делим поровну, что является очень хорошим стимулом. Каждый чувствует свою причастность, что он работает не на кого-то, а на общее дело. Поэтому мы и развиваемся так стремительно. Этот подход мы считаем самым верным. С его помощью, люди после основной работы идут не домой, а в мастерскую или в зал и занимаются там чем-то полезным.— Бывает, загорается подол платья или волосы. Тушится элементарно, даже внимания не обращаешь. К монтажу пиротехники мы подходим очень ответственно. Безопасность для нас на первом месте. Главное, не повторять в домашних условиях — предостерегает Аня.Сергей поделился с нами планами на будущее:— С помощью нашей школы, мы хотим развивать фаер-движение во Владимирской области. В дальнейшем, мы хотим перейти на премиум-уровень. Помимо фаершоу мы хотим заняться ещё диодным направлением. Потихонечку допаиваем диодный реквизит. Заказывать его очень дорого, а делать самим очень хлопотно. Но это того стоит!