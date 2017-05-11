Увлечения
9 месяцев и ты победитель!
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Вчера во Владимире прошел финал Открытой Владимирской Юниор Лиги КВН. Ковров стал лучшим, наши «Соседи» — победители!
Девять месяцев команды боролись за участие в финале, остались лучшие, а выиграли — самые лучшие. В общем-то, команда из КГТА уже второй год подряд становится чемпионами Лиги (в прошлом году году победила команда «Селфи»). Пока традиция не меняется.
Итак, финал состоял из трёх конкурсов: приветствие, монолог капитана и видеоконкурс.
Капитан команды Александр Ким:
Вот так, жизнь Александра и жизнь курицы помогла команде выиграть. В составе команды были студенты КГТА Ксения Васина, Ачилов Азиз (звукач команды), Данила Орлов, Никита Андропов и Александр Ким (капитан). Подробное интервью — скоро на нашем сайте.
Кстати, за победу ребятам дали диплом и сертификат на пиццу. Команда «Соседи»
аффтар жжот! Говорят, скоро опять поедут во Владимир и победу отметят, собственно, пиццей. А пока ребята вовсю готовятся ко второму сезону лиги «Ковровец» (состоится 20 мая в ДК Ленина).
Итоги областной игры (младший блок):
1 место — «Орёл и трёшка», школа № 3, Муром и «БУМ», п. Балакирево, Александровский район
2 место — Сборная деревни Говядиха, Ковровский район
Итоги областной игры (старший блок):
1 место — «Соседи», КГТА, Ковров и «Время есть», Клуб КВН при ВлГУ, Владимир
2 место — Сборная ВБМК, Владимир
3 место — «В малине», ВлГУ, Владимир
Есть анекдоты в КВН, а есть — про КВН:
Девять месяцев команды боролись за участие в финале, остались лучшие, а выиграли — самые лучшие. В общем-то, команда из КГТА уже второй год подряд становится чемпионами Лиги (в прошлом году году победила команда «Селфи»). Пока традиция не меняется.
Итак, финал состоял из трёх конкурсов: приветствие, монолог капитана и видеоконкурс.
Капитан команды Александр Ким:
Мы — секретные «Соседи». Шутки не раскрываем. Просто скажу, что, например, в монологе капитана я стендапил про свою жизнь. В видеоконкурсе — «Один день из жизни курицы.
Вот так, жизнь Александра и жизнь курицы помогла команде выиграть. В составе команды были студенты КГТА Ксения Васина, Ачилов Азиз (звукач команды), Данила Орлов, Никита Андропов и Александр Ким (капитан). Подробное интервью — скоро на нашем сайте.
Кстати, за победу ребятам дали диплом и сертификат на пиццу. Команда «Соседи»
Итоги областной игры (младший блок):
1 место — «Орёл и трёшка», школа № 3, Муром и «БУМ», п. Балакирево, Александровский район
2 место — Сборная деревни Говядиха, Ковровский район
Итоги областной игры (старший блок):
1 место — «Соседи», КГТА, Ковров и «Время есть», Клуб КВН при ВлГУ, Владимир
2 место — Сборная ВБМК, Владимир
3 место — «В малине», ВлГУ, Владимир
Есть анекдоты в КВН, а есть — про КВН:
Слышали, сборная КВН недавно здорово проигралась на скачках. По привычке поставили на лошадь, которая громче ржет.
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