Увлечения

9 месяцев и ты победитель!

Екатерина Кокшарова
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Вчера во Владимире прошел финал Открытой Владимирской Юниор Лиги КВН. Ковров стал лучшим, наши «Соседи» — победители!



Девять месяцев команды боролись за участие в финале, остались лучшие, а выиграли — самые лучшие. В общем-то, команда из КГТА уже второй год подряд становится чемпионами Лиги (в прошлом году году победила команда «Селфи»). Пока традиция не меняется.

Итак, финал состоял из трёх конкурсов: приветствие, монолог капитана и видеоконкурс.

Капитан команды Александр Ким:

Мы — секретные «Соседи». Шутки не раскрываем. Просто скажу, что, например, в монологе капитана я стендапил про свою жизнь. В видеоконкурсе — «Один день из жизни курицы.



Вот так, жизнь Александра и жизнь курицы помогла команде выиграть. В составе команды были студенты КГТА Ксения Васина, Ачилов Азиз (звукач команды), Данила Орлов, Никита Андропов и Александр Ким (капитан). Подробное интервью — скоро на нашем сайте.



Кстати, за победу ребятам дали диплом и сертификат на пиццу. Команда «Соседи» аффтар жжот! Говорят, скоро опять поедут во Владимир и победу отметят, собственно, пиццей. А пока ребята вовсю готовятся ко второму сезону лиги «Ковровец» (состоится 20 мая в ДК Ленина).



Итоги областной игры (младший блок):

1 место — «Орёл и трёшка», школа № 3, Муром и «БУМ», п. Балакирево, Александровский район
2 место — Сборная деревни Говядиха, Ковровский район



Итоги областной игры (старший блок):

1 место — «Соседи», КГТА, Ковров и «Время есть», Клуб КВН при ВлГУ, Владимир
2 место — Сборная ВБМК, Владимир
3 место — «В малине», ВлГУ, Владимир

Есть анекдоты в КВН, а есть — про КВН:

Слышали, сборная КВН недавно здорово проигралась на скачках. По привычке поставили на лошадь, которая громче ржет.

До встречи на новой игре — 20 мая!

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