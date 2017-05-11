9 месяцев и ты победитель!

Мы — секретные «Соседи». Шутки не раскрываем. Просто скажу, что, например, в монологе капитана я стендапил про свою жизнь. В видеоконкурсе — «Один день из жизни курицы.

аффтар

Слышали, сборная КВН недавно здорово проигралась на скачках. По привычке поставили на лошадь, которая громче ржет.

До встречи на новой игре — 20 мая!

Девять месяцев команды боролись за участие в финале, остались лучшие, а выиграли — самые лучшие. В общем-то, команда из КГТА уже второй год подряд становится чемпионами Лиги (в прошлом году году победила команда «Селфи»). Пока традиция не меняется.Итак, финал состоял из трёх конкурсов: приветствие, монолог капитана и видеоконкурс.Вот так, жизнь Александра и жизнь курицы помогла команде выиграть. В составе команды были студенты КГТА Ксения Васина, Ачилов Азиз (звукач команды), Данила Орлов, Никита Андропов и Александр Ким (капитан).Кстати, за победу ребятам дали диплом и сертификат на пиццу. Команда «Соседи»жжот! Говорят, скоро опять поедут во Владимир и победу отметят, собственно, пиццей. А пока ребята вовсю готовятся ко второму сезону лиги «Ковровец» (состоится 20 мая в ДК Ленина).1 место — «Орёл и трёшка», школа № 3, Муром и «БУМ», п. Балакирево, Александровский район2 место — Сборная деревни Говядиха, Ковровский район1 место — «Соседи», КГТА, Ковров и «Время есть», Клуб КВН при ВлГУ, Владимир2 место — Сборная ВБМК, Владимир3 место — «В малине», ВлГУ, ВладимирЕсть анекдоты в КВН, а есть — про КВН: