В поисках звука. Интервью со Святославом Павельевым

Вывод: тащите китайский ширпотреб на помойку и слушайте музыку правильно!

— С одной стороны – это плюс: музыка стала очень доступной, её легко скачать и взять с собой в дорогу. С другой стороны, мы совершенно разучились её слушать. Раньше любой носитель с музыкальным альбомом был чем-то вроде иконы. Эту вещь берегли и уважали. Музыку пытались услышать, понять, ведь многие посвящают этому всю свою жизнь. Сейчас вместе с размером файла ужимается качество и посыл, который музыканты вложили в тот или иной трек. По большому счёту, музыка в наши дни – это просто фон низкого качества, доносящийся из хрипящего динамика.— «Аудиофилы» слушают в первую очередь железки и провода, а музыка отходит на второй план. «Аудиофил» – ругательство. Нормальное слово – «меломан».— Когда я жил с родителями, у меня появился первый магнитофон. Назывался он «Весна». У меня была первая кассетка с альбомом группы «Hanson», которую я загонял до дыр. Старушка «Весна» каждый раз жевала плёнку, и я переписывал эту кассету аж целых четыре раза. Потом моему брату подарили музыкальный центр «Panasonic» с CD-чейнджером на пять дисков. У меня была дикая обида. На то время я думал, что моя советская техника, по сравнению с его новым центром – полная фигня. Окончание старших классов совпало с тем золотым временем, когда напротив кинотеатра собиралась огромная тусовка. Там я познакомился с кучей народа, в том числе с музыкантами и меломанами.— Эстетику к музыкальному оборудованию привил мне мой друг Сергей. Он подарил мне мой первый блочный усилитель «Радиотехника – 101». Я подключил к нему советский CD-проигрыватель «Вега» и понял, что зависть брату была напрасной.— После этого усилителя я начал воспринимать аудиоконтент по-другому. Вернулось то чувство радости, когда на сэкономленные деньги я покупал пиратский диск, приходил домой, запускал аппаратуру, садился на диван и листал красочный буклет. Несмотря на низкий уровень английского, я пытался понять тексты, что музыканты хотели донести. Потом я жил полгода в Питере. У меня не было возможности перевезти технику из Коврова, и я обзавёлся парой студийных мониторов. Они отличаются от обычной акустики тем, что дают честный звук. Потом я долго отучался от этого, когда снова переходил на Hi-Fi, который в свою очередь звук окрашивает.— Когда я вернулся в Ковров, то мне захотелось чего-то нового. Я решил разжиться новым комплектом аппаратуры. Это были усилитель «Technics SU-V300» и CD-плеер «TechnicsSL-PG370A», а также колонки «Mission 733i». К сожалению, недолго музыка играла. Колонки надо было отправлять на реставрацию, а плеер пришлось заменить, так как вылез дефект. Но я справился со всем этим и наградой мне стало замечательное звучание.— Через какое-то время любовь к этому комплекту прошла. Мне захотелось чего-то большего. Благо, обстоятельства сложились так, что я нашёл единомышленников и они мне очень помогли. После долгих разговоров и выбора из огромного числа моделей, представленных на рынке, я решил, что мне необходим винтаж! Мой выбор пал на комплект «Technics 9000 proseries».Он был собран в 1977 году в Японии. В итоге, колонки мы везли из Нижнего, а усилитель из Москвы. После того, как я немного приложил руки, моему восторгу нет предела!— Старую акустику покупать не страшно. Сейчас есть куча возможностей исправить дефекты, как дома, так и отдать на ремонт в умелые руки. Было бы желание и Интернет.— Была у меня старая рижская радиола, и моя девушка подарила мне на день рождения пластинку группы «Мегаполис», альбом «Супертанго». Мне очень понравилось виниловое звучание и тогда появились мои первые пластинки. Они доставались с бабушкиных шкафов, чердаков, подвалов… Некоторые даже пришлось очищать от плесени. Отдельно приобреталось музыка свежей штамповки, хотя ходит слух, и он имеет место быть, что новое «поёт» гораздо хуже. Я эту разницу чувствую.— Затем мой друг Павел подарил мне советский проигрыватель винила «Орфей-103». В своё время он был один из лучших на просторах СССР. Хотя, если объективно сравнить с западными аналогами того времени, звук он выдаёт ужасный.— Сейчас у меня уже четвёртая по счёту вертушка «Pioneer pl-1100» и я очень ей доволен. Кстати, ровесник остальной моей технике… Дальше я понял, что обратной дороги нет и купил себе катушечный магнитофон-бобинник. До этого я не думал, что на плёнке может быть такая хорошая запись. Ведь впечатление об этом носителе ещё в 90-х испортили аудиопираты и китайские магнитофоны, но сейчас в моих глазах плёнка полностью реабилитировалась.— Нет такого понятия «хороший и плохой звук». Он просто разный. Кто-то любит аналог, а кто-то — «цифру».— Конечно, делают! Но она стоит уже других денег. Можно купить усилитель со звучанием аналогичным моему, но стоить он будет в три раза дороже.— В идеале, очень здорово, когда есть знающий человек, который может посоветовать. Но, если его нет, тогда нужно читать, читать и ещё раз читать. Вполне реально собрать комплект домашней акустики из советской техники за десять тысяч или даже дешевле. Но надо быть готовым приложить руки. Безусловно, результат превзойдёт ожидания и возвращаться к пластмассовым китайским пищалкам не будет никакого смысла…