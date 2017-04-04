Проблемы
Хочу домой. Бездомные животные ждут вашей помощи
0 518
В субботу 8 апреля в Коврове пройдёт акция по сбору помощи бездомным животным.
Хвостатым подопечным волонтёров необходимо все: сухой корм, мясные продукты, крупы, а также наполнители для туалетов, лотки, миски и лекарства. Можно оставить и денежные пожертвовании. Они пойдут на лечение, стерилизацию и содержание «бездомышей» на передержках.
Напомним, в Коврове нет приюта для животных. Волонтёры — активисты группы помощи, а это всего несколько человек, делают все, что в их силах: дают временную крышу над головой, лечат, собирают средства в помощь животным.
Отчёт о всех тратах с чеками и фото животных всегда можно посмотреть в группе, организовывают общегородские акции помощи. Если получится — пристраивают.Раньше акции проводились на площадке возле ТЦ «Треугольник».
В эту субботу волонтеры будут ждать неравнодушных ковровчан с 11 до 17.00 в ТЦ «Ковров Молл» (вход со стороны «Нашей Радуге»).
Хвостатым подопечным волонтёров необходимо все: сухой корм, мясные продукты, крупы, а также наполнители для туалетов, лотки, миски и лекарства. Можно оставить и денежные пожертвовании. Они пойдут на лечение, стерилизацию и содержание «бездомышей» на передержках.
Напомним, в Коврове нет приюта для животных. Волонтёры — активисты группы помощи, а это всего несколько человек, делают все, что в их силах: дают временную крышу над головой, лечат, собирают средства в помощь животным.
Отчёт о всех тратах с чеками и фото животных всегда можно посмотреть в группе, организовывают общегородские акции помощи. Если получится — пристраивают.Раньше акции проводились на площадке возле ТЦ «Треугольник».
0 комментариев