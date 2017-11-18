Реалити ГК
ГК-2. Под крылом самолёта и в компании с юной мисс
0 280
В графике съёмок работа Екатерины Захаровой, Виктории Кислицыной и Марии Гагановой значилась в один день – 14 ноября.
Девушкам предстояло воплощать образы интернет-сайта GK, ТРЦ «Мандарин» и сообщества байкеров «SHABBY VISORS MCC» соответственно.
О том, как проходили съёмки для GK мы уже рассказали во внеочередном режиме. Катя Захарова блестяще справилась с творческой задачей.
Но и её подруги, коллеги по «тройке», добились не менее впечатляющих результатов. Однако вернёмся к разъяснению, почему же нам пришлось отправиться в Доброград.
Когда решили, что Маша Гаганова станет воплощением образа сообщества «SHABBY VISORS MCC», разумеется, первой идеей был сюжет с мотоциклом.
Мы особенно не переживали, ведь в ТРЦ «Мандарин», на третьем уровне которого расположена наша студия, оснащён грузовым лифтом.
Доставить байк поначалу не представлялось такой уж сложной задачей. Но это только на первый взгляд! Ведь байк-сезон уже закрыт, мотоциклы подготовлены «к зимовке» и для того, чтобы расконсервировать и доставить данный «аксессуар» в студию, пришлось бы приложить изрядные усилия.
А вы не хотите отправиться к нам, в Великово? У нас там есть, что посмотреть и поснимать? – предложили байкеры.
Соблазн был велик. Мы знали, что в ангаре на аэродроме Доброграда помимо замечательных и эксклюзивных мотоциклов целая экспозиция необыкновенных по красоте летательных аппаратов. Лучшего повода отправиться на осмотр было просто не придумать!
Как говорится «слушали, решили, постановили»: едем в Доброград и добавляем для этого ещё один съёмочный день.
Но как решить «проблему единообразия»? Ведь календарь – это, в определённом смысле, галерея образов. И фото с мотоциклом не должно выбиваться из общей концепции. В очередной раз мы порадовались тому, что основательно подготовились к ГК-2.
Мы взяли запасной комплект студийного оборудования, чтобы «построить» съёмочную площадку в Доброграде – площадку-дублёр, полностью совпадающую по цветопередаче нашей основной площадке.
Впрочем, уже на месте, когда Константин Коёкин выставил свет и начал определять точку съёмки, стало очевидно: благодаря Костиному таланту острой необходимости в едином фоне нет как таковой.
Для того, чтобы у нас были варианты, всё-таки было проведено два фотосета – с фоном и просто в условиях ангара.
Надо отметить, что на съёмках в Доброграде присутствовали представители «SHABBY VISORS MCC» и активно помогали в оформлении образа.
Помогали как в чисто физическом смысле, так и в консультационном плане.
Например, мы узнали, что настоящие байкеры нередко с осуждением относятся к фото девушек в байкерской экипировке.
Даже если девушки очень красивы!
Оказывается, право носить косуху байкера надо ещё заслужить. И если брутальную куртку набрасывает на хрупкие плечики субтильная моделька, страшно далёкая от гонок на мотоциклах, это «не по-пацански».
Что ж, принципы превыше всего! Во-первых, наша Мария хотя правами категории «А» не обладает, но намерена их получить. У неё много друзей-мотоциклистов, с которыми она обожает ездить на пассажирском сиденье.
У байкеров это называется «номером два». Более того, Маша в недавнем прошлом уже принимала участие в рекламном фотосете с мотоциклом. И фотографом был именно Константин, который, кстати говоря, и предложил кандидатуру образа «SHABBY VISORS MCC», памятуя о прежней совместной работе с Машей.
Однако помимо технической и креативной стороны вопроса есть ещё и чисто бытовая. На дворе не май-месяц. Холодно! А работать Маше нужно было без верхней одежды!
Костюм «подруги байкера» мы нашли в шоу-руме«Сливки», было легко. Данное фэшн-направление в «Сливках» представлено достаточно широко. Девчонки! Если у вас появился поклонник-байкер, вы знаете, куда нужно идти за одеждой, которая впечатлит вашего парня!
Но всё-таки, в тоненьком топике с открытыми плечами Маше было немного холодновато. Выручал горячий кофе от байкеров. Температурную проблему признал и бэкстейдж-фотограф Дмитрий Кулешов:
— Вначале было холодно. Нас предупредили, что в ангаре нет электричества, поэтому мы взяли с собой генератор, чтобы не срывать съемки. Но тут выяснилось, что представители площадки обеспокоились также проблемой электропитания. Когда запустили генератор и протянули провода, неожиданно заработало освещение и тепловые пушки. Я куртку так и не снимал, так что модели можно посочувствовать. Если не считать температурный режим, то в остальном условия съёмки в Доброграде, в принципе, были аналогичны остальным фотосетам на нашей площадке.
Диму впечатлили самолёты. Смотрелись они в ангаре Доброграда, надо заметить, неплохо. А вот, что он рассказал об «ассистентах», представителях байкерского сообщества:
— Байкеры быстро включились в съёмочный процесс. Один из них выступил в качестве второй съёмочной модели, да и сами активно фотографировали друг друга на камеры смартфонов. Мотоцикл на фоне самолета смотрится просто супер, и устоять, чтобы не сделать пары кадров, просто невозможно!
По поводу «второй модели-байкера». При выстраивании образа девушки «SHABBY VISORS MCC» мы учли байкерские традиции. Говорите, что кому попало нельзя надевать настоящую куртку мотоциклиста? ОК, тогда пусть наша Мария будет «номером два», девушкой на заднем сиденье. А байкер в своей законной куртке – рядом.
Для того, чтобы сделать образ байкера максимально символическим, мужчина в мотокуртке в кадре стоит спиной к камере.
Подготовка модели, создание образа и съёмочный процесс в общей сложности заняли более четырёх часов.
Меж тем, нам ещё необходимо было закрыть «тройку» — отработать съёмки с Катей Захаровой и Викой Кислицыной. Последней предстояло воплощать символический образ покупательницы ТРЦ «Мандарин». Каким его сделать?
Идею подсказало интервью, данное управляющим ТРЦ «Мандарин» Ильёй Скрыковым на промо-акции «Мандариновая осень». Мы говорили с Ильёй о том, какой он представляет себе идеальную покупательницу ТРЦ «Мандарин».
По мнению Ильи, это молодая энергичная женщина, в равной степени увлечённая своим делом, с широким кругом интересов и при этом – заботливая любящая мать. Такая леди сможет найти в ТРЦ «Мандарин» массу необходимых вещей и товаров как для себя, так и для родных и близких. Значит, будем создавать образ бизнесвумен и любящей мамы – два в одном!
Мягкие черты лица в сочетании с энергичным уверенным взглядом? Всё это есть у Виктории Кислицыной!
Образ мамы помогла дополнить финалистка проекта «МИНИМИСС-PS» Лиза Полушкина.
Кстати, мы уже напомнили мамам участниц нашего летнего детского проекта о том, что минимисс пора начинать осваивать роли ангелов проекта ГК-2. Очень скоро мы расскажем о том, что юные красотки приготовили для взрослых красавиц. Проработка сценариев уже началась.
По отзывом всех членов съёмочной группы Лиза на съёмках была идеальным ребёнком.
Совершенно спокойно и осмысленно воспринимала и выполняла всё, что говорили её стилист и фотограф, при этом ни на секунду не теряя своей милой непосредственности.
Пока это всё, что мы хотели рассказать о ГК-2 и съёмках календаря реалити. Но далеко не всё, что знаем. Новые истории впереди.
Оставайтесь с нами и будьте рядом с красотой!
Фоторяд бэкстейдж: Дмитрий Кулешов, Константин Коёкин
0 комментариев