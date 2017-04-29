Искупаться в цветах. Выбор свадебных флористов

Студия флористики и декора «Florissimo»

Мы придумаем и разработаем вместе с Вами именно Ваш уникальный стиль!

Наша цель – Ваши счастливые лица!

оформление свадеб, Дней рождения и корпоративов,

оформление детских праздников, девичников, годовщин и других мероприятий,

помогут подготовить флористические композиции для семейного торжества.

Мы займемся оформлением праздника от «А» до «Я», проработав все дизайнерские решения до мелочей. Мы подберем флористику и все компоненты декора для вашего уникального события, учитывая все ваши пожелания, изготовим пригласительные, рассадочные карточки, комплименты для гостей, украсим бокалы и салфетки, создадим сладкий стол и зону для фотосессий.

Адрес: Ватутина, 55с1

Тел: 8(920)903-31-10

Цветочная мастерская «Ботаник»

Мы — молодая команда флористов-декораторов, готовые воплотить вашу мечту о красивой свадьбе в реальность. Мы не штампуем свадьбы, мы всегда разрабатываем концепцию индивидуально, опираясь на пожелания и саму пару. Нам очень важен результат — красивые фотографии, счастье молодожёнов и восхищение гостей. Поэтому мы вкладываем в своё дело всю душу, уделяя внимание каждой детали и мелочи.

Разработка концепции и проекта торжества

Подбор цветовой гаммы и стиля

Декор и полиграфия

Флористика

Подбор стиля пары

Создание аксессуаров

Оформление велкам-зоны и сладкого стола

Оформление фото- и лаундж- зон

Организация и оформление съемки лавстори

Дружественное общение и поддержка 24 часа в сутки

Адрес: Брюсова, д.6

Тел: 8 (900) 581 82-00

Шоу-магазин «Вечеринки и Праздники»

Одна из специализаций нашего магазина – кастомная свадебная флористика. С ее помощью мы создаем уникальные свадебные букеты, а также помогаем с декорированием живыми цветами и тканью любых торжеств.

Адрес: Чернышевского, 3

Тел: 8 (920) 622 12-28

Студия цветов «EL FLEURS»

Мы находим свое вдохновение в уютных, атмосферных свадьбах, проходящих в тесной связи с природой, помогающих отдалиться от суеты и повседневности. И мы ищем тебя, наша дорогая и влюбленная, чтобы помочь осуществить тебе свадьбу, сошедшую с фотографий в твои руки.



Наша мастерская находится в небольшом, вдохновляющем нас городе, но наша муза, сердце и энтузиазм загорается в любом уголке земли. Всегда открыты к общению, новым людям и предложениям.

Цветочный салон «Маргаритка»

Наши любимые, трогательные, нежные, милые невесты. Неповторимый стиль вашей пары с удовольствием помогут подчеркнуть флористы цветочного салона «Маргаритка», а многолетний опыт работы и прямые поставки цветов со всего мира позволят создать неповторимый образ.

Комплексное обеспечение свадеб живыми цветами

оформление выездных регистраций

венок из живых цветов

бутоньерки

браслеты

цветы для гостей

Свежие цветы, скидки, подарки и хорошее настроение ждут вас!

Адрес: Лопатина, 21

Тел: 8 (920) 947 85-60, 8 (904) 039 16-16

Цветочная лавка «Пиона»

Свадебный букет — это последний штрих, завершающий образ. Не зря говорят, что красота в деталях…

Во-первых, букет должен быть правильного размера и формы (поэтому мы всегда встречаются с невестами лично, что бы обсудить варианты создания этого аксессуара). Во-вторых, важен цвет букета. Всем в нашей жизни движет мода, но не нужно забывать, что ваш букет должен соответствовать не только вашему цвету волос, но даже цвету глаз невесты!

По заказу мы изготовив бутоньерки, цветы в волосы и цветочные браслеты, а также венки из живых и искусственных цветов! Также мы занимаемся цветочным оформлением залов и фотозон. Ждём всех молодожёнов в «Пионе»!

Дарить девушкам цветы необходимо, и не только в день свадьбы! Следующий обзор уже скоро...

Но цветы на свадьбе — это не только букет невесты. Цветами украшают праздничные столы, арки для церемонии регистрации и многое другое. Думается, сказано достаточно, чтобы стало понятно: свадебные цветы — это повод для предметного разговора.Надеемся, что данный обзор станет полезным не только для молодоженов, но и для всех, кто собирается стать гостем на свадьбе. Ну, как можно отправиться на свадьбу без букета для невесты?! Есть ли понятие «правильные» и «неправильные» цветы? Давайте разбираться!Чаще всего невесте дарят розы. Это символ благополучия, богатства и роскоши. Классический букет из белых роз будет как никогда кстати в день свадьбы. Не менее эффектными станут лилии, пионы, орхидеи. А ещё — гиацинты.Договориться о приобретении букета в цветочном магазине следует заблаговременно, чтобы забрать свежий букет непосредственно перед тем, как отправиться на торжество. Но можно и с фантазией. например, сделать невесте сюрприз: заказать цветочную доставку ранним утром, когда невеста собирается в ЗАГС. Радость и восторг девушки в этом случае, трудно преувеличить!Теперь о цветах, которые станут декором банкетного зала или выездной церемонии бракосочетания. Всем, скептикам, которые считают данный элемент излишним, скажем прямо: сами себя обкрадываете. Цветы в качестве декора — это очень роскошно! Возьмём на себя смелость, и скажем больше — свадьба без цветочных украшений — это… Ну, так, праздничное мероприятие. В общем, цветов на свадьбе мало не бывает!Главный помощник в деле поиска и подбора правильных цветов и букетов — это флорист. И он должен стать вашим другом и единомышленником задолго до даты торжества. Держите с флористом связь! Ведь обговорить надо все детали: желаемый декор, цветовую гамму и даже согласовать макет расстановки букетов и цветочных конструкций.Букет невесты стоит «утвердить» и вовсе — за месяц до свадьбы. Этот процесс лучше вести параллельно с подбором платья и формирования образа. Ведь, по сути, букет — это такая же составляющая часть образа, как, скажем, фата.И ещё! Выбирая букет невесты, не забудьте о бутоньерке для жениха. И тогда пара молодожёнов будет по-настоящему стильной.В Коврове свадебным декорированием и составлением букетов занимаются несколько цветочных магазинов и студий:Слоган компании гласит:Мастера студии флористики и декора занимаются оформлением и созданием декора для фотосессийвидеосьемок, праздников и различных мероприятий, который порадует вас и ваших гостей. В пакет сервисов входят:Специалисты «Флориссимо» обещают:Кроме того, в студии цветов и подарков «Florissimo» существует услуга доставки цветов.Услуги:Действует бесплатная доставка на заказ свыше 2000 рублей.Шоу-магазин VIP «Вечеринки и Праздники» уже более 5 лет предлагает будущим молодоженам разнообразные свадебные аксессуары, необходимые для организации всего свадебного дня, начиная от сборов невесты до финала праздничного банкета.Важно, чтобы букет не только отражал наше восприятие действительности, важно, чтобы хозяин получил в руки не просто связку цветов, а то, что он уже давно искал. Ту деталь, которая помогла бы ему вновь зажечь свой тусклый огонь.El Fleurs — это не только тайные цветочные доставки и сборки букетов, но и проникновенные свадьбы.Телефон:В «Пионе» убеждены, что каждая невеста уникальна и неповторима. И в том, что в этот волнующий день — день своей свадьбы — она должна быть идеальна:Меняется мода, меняются стили, но букет невесты непременно должен отвечать ряду требований-условий, которые формулируют в «Пионе» так:Помимо широкого ассортимента цветов «Пиона» может предложить много дополнений к букету. Это и красивые ленты, и броши:Адрес:Тел:Надеемся, что мы достаточно подробно рассказали и о том, как выбрать цветы для свадьбы, и о том, где можно их нейти. Добавить к сказанному можно лишь то, что…Публикуется на правах рекламы